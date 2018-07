Die Kundenkreditbank KG a A, Düsseldorf, die 52 Geschäftsstellen hauptsächlich in Westdeutschland unterhält, hat 1954 ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahr um rund 33 v. H. auf 236,6 (1. V. 178,4) Mill. DM erhöhen können. Die stärkste Umsatzzunahme zeigt die Kraftfahrzeug-

finanzierung mit mehr als 70 v. H. Die Verlagerung des Schwergewichtes der Finanzierung nach dieser Seite sowie eine geringfügige Verlängerung der Laufzeiten bewirkten eine Erhöhung des Kreditvolumens der Bank um annähernd 50 v. H. auf 148,2 (I. V. 99,1) Mill. DM. 1954 wurden rund 440 000 Kredite herausgelegt.

Das Institut hat Ende 1954 sein Kapital um 2 Mill. DM auf 4,5 Mill. DM erhöht aus den Erträgen wurden Ende 1954 den Rücklagen weitere 0,5 Mill. DM zugeführt. Zusammen mit der Erhöhung der Einlage des persönlich haftenden Gesellschafters beträgt das haftende Kapital zum Bilanzstichtag 6,4 (I. V. 3,7) Mill. DM. Einlagen sind mit 63,4 Mill. DM und Nostroverpflichtungen mit 32,95 Mill. DM ausgewiesen. Nach der Erhöhung der Rücklagen und nach Zuführung von 0,5 Mill. DM zur Sammelwertberichtigung ergibt sich einschl. eines kleinen Gewinnvortrages (1823 DM) ein Gewinn von 0,45 Mill. DM. Der HV am 29. April wird für 1954 – wie im Vorjahr – 8 1/2 v. H. Dividende auf das erhöhte Kapital vorgeschlagen. – Im neuen Geschäftsjahr haben die Umsätze in den ersten Monaten die Vergleichsmonate des Vorjahres übertroffen; die Aussichten werden daher zuversichtlich beurteilt.

– Das Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen legt Im Zusammenhang mit unserer Besprechung des letzten Geschäftsberichtes der Landeszentralbank von Nordrhein-Westfalen (unter der Überschrift,,... und hungert fürs Rheinland“) Wert auf folgende Feststellungen; 1. Das Land Nordrhein-Westfalen hat und hatte auch am 31. Dezember 1954 keine „hohen“ Einlagen bei der Landeszentralbank. Am 31. Dezember 1954 z. B. betrugen die Einlagen der Landeshauptkasse und aller Landeskassen bei der Landeszentralbank insgesamt rund 60 Mill. DM. Daneben waren 27 Mill. DM in Ausgleichsforderungen. bei der Landeszentralbank, angelegt. Die Höhe dieser Einlagen ist auch im Jahresdurchschnitt nicht wesentlich anders. – 2. Die Einlagen des Landes bei der Landeszentralbank sind völlig unverzinslich. Nur die angekauften Ausgleichsforderungen stellen einen kleinen Teil der vom Lande Nordrhein-Westfalen der Landeszentralbank von Nordrhein-Westfalen geschuldeten 3 % igen Ausgleichsforderungen dar.

Unilever mit gleichbleibenden Dividenden. Die „Unilever N. V.“ und die „Unilever Ltd“ werden den am 26. Mai stattfindenden Hauptversammlungen vorschlagen, für 1954 folgende Schlußdividenden zu verteilen: Für die niederländische Unilever N. V. 8 2/4 v. H., wodurch sich für 1954 – wie im Vorjahr – eine Gesamtdividende von 14 v. H. ergibt, und für die britische Unilever Ltd. 9 3/4 v. H. (abzüglich Einkommensteuer), so daß sich die Gesamtdividende für 1954 ebenfalls wie im Vorjahr auf 15 3/4 v. H. beläuft. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Dividenden für 1954 auf das inzwischen heraufgesetzte Grundkapital gezahlt werden. Die Gesellschaften haben Ende letzten Jahres Gratisaktien im Verhältnis 1:4 herausgegeben: außerdem erhöhte sich das Kapital der niederländischen Unilever durch die Umwandlung von 3 1/2prozentigen Wandelschuldverschreibungen in Stammaktien. Der Umsatz der beiden Gesellschaften ist im Geschäftsjahr 1954 auf 15 295 Mill. hfl gestiegen, gegenüber 13 900 Mill. hfl in 1953. Nach 406,6 (359,9) Mill. hfl Gewinnsteuern ergibt sich einschl. ao. und einmaligen Erträgen von 28,4 (6,1) Mill. hfl ein konsolidierter Nettogewinn von 338,9 (274,9) Mill. hfl. Daran war die niederländische Unilever mit 135,5 (94,8) Mill. hfl und die britische Unilever mit 203,4 (179,7) Mill. hfl beteiligt.

Die Landesbank für Westfalen – Girozentrale –, Münster 1. W. legte die Bilanzen für die Jahre 1948 bis 1953 vor. Die Bilanzsumme schrumpfte von 3 Mrd. RM in der RM-Schlußbilanz durch die Währungsumstellung auf 32, 6 Mill. DM, also auf rund 1,1 v. H. zusammen. Bis Ende 1953 stieg sie jedoch wieder auf 1,27 (i. V. 1,03) Mrd. DM. Einschl. der Darlehen der Landestreuhandstelle und der Bundestreuhandstelle für den Bergarbeiterwohnungsbau belief sich das Geschäftsvolumen Ende 1953 auf 2,4 Mrd. und Ende 1954 auf 2,87 Mrd. DM. Die Umsätze betrugen in der Berichtszeit 124,6 Mrd. DM, davon entfielen 35,5 Mrd. DM auf 1953. In 1954 stieg der Umsatz weiter an. Die langfristigen Ausleihungen nahmen bis Ende 1953 auf 513,7 Mill. DM (einschl. Treuhandaufgaben auf 1,29 Mrd. DM) zu. Die langfristigen Ausleihungen von 513,7 Mill. DM wurden mit 276,7 Mill. DM aus Schuldverschreibungen, der Rest aus langfristigen Darlehen finanziert. 1954 erhöhte sich der Absatz an Schuldverschreibungen durch das Auslaufen des Kapitalmarktförderungsgesetzes auf 476 Mill. DM. Der Umfang des kurzfristigen Passivgeschäfts konnte seit der Geldreform von 6 auf 563 Mill. DM ausgedehnt werden. Hieran waren die Einlagen der Kreditinstitute, insbesondere der westfälisch-lippischen Sparkassen, deren Zentralbank die Landesbank ist, maßgeblich beteiligt. Die Ertragslage der Bank wird als befriedigend bezeichnet. Anfang 1955 schlossen das Land Nordrhein-Westfalen, der Landschaftsverband Westfalen-Lippe und der Westfälisch-Lippische Sparkassen- und Giroverband einen Vertrag über die Beteiligung an der Landesbank, die nach dem Vertrag neben ihren bisherigen Aufgaben in ihrem Geschäftsgebiet als Staatsbank des Landes tätig ist. Das Stammkapital wurde mit Wirkung ab 1, Januar 1955 von 4 auf 18 Mill. DM erhöht. Die drei Gewährsträger sind mit je 6 Mill. DM beteiligt.

Die Kali-Chemie A.G., die sich seit Jahren der Entwicklung und Verbesserung des für die Landwirtschaft wichtigen PK-Grunddüngers (P2O3+K2O) gewidmet hat, überträgt den Alleinvertrieb der Rhenania-Dünger mit Wirkung ab 1. Mai der Verkaufsgemeinschaft Deutscher Kaliwerke GmbH., Hannover, eine Maßnahme, die zur gesteigerten Anwendung dieser besonders geschätzten Düngersorten führen dürfte. Die bisherigen Ab-Werk-Preise für die Rhe-Ka-Phos-Sorten werden mit Wirkung ab 1. Mai auf Franko-Station-Preise umgestellt, d. h.: gleicher Bezugspreis in allen Gebieten der Bundesrepublik.