Die HV der Bayerische Rückversicherungs AG, München, genehmigte die Umstellungsrechnung, wobei das AK von früher 8,8 Mill. RM im Verhältnis 11 : 8 auf 6,4 Mill. DM umgestellt wird, bei einer Einzahlung von 3.2 Mill. DM. Daneben stehen in der DMEB 1,78 Mill. DM Rücklagen, ferner 13,56 Mill. DM Reserven und 1,64 Mill. DM Verbindlichkeiten. Andererseits auf der Aktivseite Grundbesitz mit 2,34 Mill. DM, Ausgleichsforderungen mit 5,96 Mill. DM, sonstige Forderungen mit 19,3 Mill. DM und 2,51 Mill. DM flüssige Mittel. Von Vorstandsseite wurde mitgeteilt, daß das Institut seit der Währungsreform sich sehr günstig entwickelt hat. Seit 1950 befindet sich das Unternehmen in der Gewinnzone, die hohen Verluste des ersten Jahres konnten kompensiert werden. Die Geschäftsleitung hofft, für 1953 voraussichtlich eine Anfangsdividende von 6 v. H. vorschlagen zu können.

Die Prämien-Einnahmen zeigen eine steigende Tendenz. Sie dürften 1955 voraussichtlich 80 Mill. DM übersteigen! bereits 1954 betrugen die Brutto-Prämieneinnahmen 79,53 Mill. DM, davon 45,8 Mill. DM zur weiteren Rückversicherung. Es ist beabsichtigt, noch in diesem Jahre die Abschlüsse seit der Währungsreform bis 1954 einschl. vorzulegen. Der AR wurde auf 9 Mitglieder-erweitert; er besteht nunmehr aus: Generalkonsul Dr. Otto Schniewind (Vors.), München; Generaldir. Dr. Paul Guggenbuehl (stv. Vors.), Zürich; Dir. a. D. Dr. Heinrich Großmann, Küsnacht; Dir. a. D. Dr. Gottfried Münch, München; Generaldir. Dr. Paul Schmidt, Fulda, und Präs. 1. R. Dr. Rudolf Widmann, Ludwigsburg, sowie drei Vertretern der Arbeitnehmer, Die Bayer. Rückversicherungs AG hat etwa 30 Aktionäre. Großaktionäre sind die Schweizerische Rückversicherungs AG, Zürich, und die Neue Holding AG, Zug (Schweiz), die zusammen rd. zwei Drittel der Stimmen repräsentieren. D.

Die erste HV der In Liquidation befindlichen IG-Farbenindustrie AG i. L. wird voraussichtlich zum 27. Mai nach Frankfurt/M. einberufen werden. Der Liquidationsvorstand will den Aktionären bei dieser Gelegenheit einen ausführlichen Bericht über den Stand der Liquidation erstatten.

Frankfurter Bank auch für 1955 optimistisch. In der oHV der Frankfurter Bank, Frankfurt/M., wurde der Jahresabschluß für 1954 festgestellt und entsprechend dem Verwaltungsvorschlag eine Dividende von 9 v. H. beschlossen. Von der Geschäftsleitung wurde mitgeteilt, daß der bisherige Verlauf des neuen Geschäftsjahres die Erwartung rechtfertigt, daß auch in 1955 mit einem befriedigenden Ergebnis gerechnet werden kann. Vorstand und AR wurden Entlastung erteilt. Neuwahlen zum AR fanden nicht statt. Dr. Walter Hofmann und Karl-August Klinger wurden zu ordentlichen Vorstandsmitgliedern (bisher stv. Mitglieder) bestellt.

Die Landeszentralbank von Niedersachsen legt den Jahresabschluß und den Geschäftsbericht für 1954 vor. Danach sind die Inanspruchnahme und damit die Erträge der Landeszentralbank der auch 1954 fortgeschrittenen Verflüssigung des Geldmarktes entsprechend niedriger als im Vorjahre gewesen. Die Umsätze der Landeszentralbank, bei denen es sich hauptsächlich um unbezahlte Dienstleistungen an die Geschäftsbanken und an die Wirtschaft handelt, sind sowohl im baren als auch im unbaren Zahlungsverkehr 1954 höher als im Vorjahre gewesen. Für das Berichtsjahr ergibt sich bei 13,8 Mill. DM Gesamterträgen und 12,4 Mill. DM Gesamtaufwendungen ein Reingewinn von knapp 1,4 Mill DM, gegenüber 3,0 Mill. DM im Vorjahre. Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften werden 20 v. H. des Reingewinnes der ges. Rücklage zugeführt, während der Rest von 1,1 Mill. DM (1953: 2,4 Mill. DM) als Gewinnanteil an das Land Niedersachsen, in dessen Händen sich das gesamte Grundkapital der Landeszentralbank von Niedersachsen befindet, abgeführt wird.

Von der Hamburgische Electricitäts-Werke AG wurde eine nach den modernsten Richtlinien der gewerblichen Berufsausbildung eingerichtete neue Lehrwerkstatt in Betrieb genommen. Gelegentlich der Eröffnung vermittelte Dir. Dr. Freiberger einen wertvollen Einblick in alle Fragen der Nachwuchspflege, die sich im Rahmen der Elektrizitätswirtschaft ergeben.

Hundert Jahre Deter-Zigarren. In diesen Tagen kann die Zigarrenfabrik Deter, die nach dem Verlust der in Schlesien befindlichen Fabrikanlagen der Nachfolgefirmen des ursprünglichen Stammhauses in Gehlenbeck, Kreis Lübbecke, neu gegründet wurde, das 100jährige Jubiläum der Deter-Zigarren feiern. Der Gründer des Unternehmens war der erste Zigarrenfabrikant, der die Produktion von Brasilzigarren in Deutschland aufnahm. Er und seine Nachkommen haben es verstanden, den Firmennamen zu einem Qualitätsbegriff für feine Sumatra- und Brasilzigarren zu machen. Schon 1880 beschäftigten die Zigarrenfabriken Deter über 1500 Arbeitnehmer. Der in Gehlenbeck errichtete Betrieb setzt die Tradition des Stammhauses erfolgreich fort.