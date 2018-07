Von Martin Rabe

Die Verleihung des Hamburger Lichtwark-Preises an den Maler Ernst Wilhelm Nay hat heftige Proteste ausgelöst. Die Gründe hierfür sind leicht zu finden. Da sind zunächst einmal Anfeindungen von Mißvergnügten, die meinen, ein Hamburger Preis müsse auch einem Hamburger zugute kommen. Lichtwark habe sich als Direktor der Hamburger Kunsthalle bemüht, durch Stipendien und Ankäufe eine Hamburger Malschule ins Leben zu rufen, so sollte ein Preis, der in seinem Namen verliehen wird, auch an Hamburger Künstler fallen. Aber mit Lichtwark, der die hervorragenden Bilder französischer Impressionisten für die Hamburger Galerie erworben hat, der mit Liebermann befreundet war und ihn durch Käufe und Aufträge vielleicht sogar übermäßig förderte, hat eine so provinzielle Haltung nicht das geringste zu tun, ganz abgesehen davon, daß sie auch den Statuten der Stiftung nicht entspricht.

Da sind andere – und ihre Gegnerschaft ist viel ernster zu nehmen –, die sich erbittert dagegen wenden, daß einer der „Abstrakten“ der Malerei einen Staatspreis erhält. Daß eine moderne, eine bewußt aktivistisch-revolutionäre Richtung in der bildenden Kunst leidenschaftliche Gegnerschaft und ausgesprochenen Haß bei vielen Künstlern und einem großen Teil der Öffentlichkeit erregt, ist eine seit hundert Jahren gewohnte Erscheinung. Impressionismus, Neo-Impressionismus, Jugendstil, Symbolismus, Expressionismus, Neue Sachlichkeit, gegenstandslose – abstrakte – Kunst, alle sind zu ihrer Zeit aufs schärfste in der Öffentlichkeit bekämpft worden. Und was den Streit heute so besonders erbittert macht, ist die Tatsache, daß die „moderne“ Richtung nicht mehr die Opposition bildet, sondern offensichtlich siegreich ist und auf dem Wege, kanonisch zu werden – wie es kürzlich in der Zuschrift eines Lesers hieß (DIE ZEIT Nr. 8) –, „daß sich die öffentliche Kunstpflege heute in einem erschreckenden Ausmaße dirigistisch betätigt. Dies zeigt sich darin, daß bei Ankäufen öffentlicher Stellen, Ausstellungen, Auswahl der Kunstlehrer und künstlerischer Ausbildung der heranwachsenden Generation fast nur noch die avantgardistische oder häufiger sich avantgardistisch gebärdende Kunst zu Worte kommt“.

So ist es wohl begreiflich, daß sich viele Künstler und ein großer Teil der Öffentlichkeit gegen diesen offenbaren Sieg der „Abstrakten“ und gegen ihre Bevorzugung durch offizielle Stellen wenden. Aber es heißt doch wohl in den gleichen Fehler verfallen, wie viele Verfechter der abstrakten Kunst, die nur sie und keine andere gelten lassen wollen, wenn man umgekehrt nun nur der gegenständlichen Kunst ein Lebensrecht zubilligen und die sogenannte abstrakte in toto verdammen will. Es sollte doch wohl nur auf eines ankommen, ob nämlich ein Künstler echte originale Vorstellungen wiedergibt und ob dies in künstlerischem Rang geschieht.

Da ist es denn gut, daß gelegentlich der Verleihung des Lichtwark-Preises an Ernst Wilhelm Nay in Hamburg – im Kunstverein. – eine retrospektive Darstellung seines Schaffens gezeigt wird und gleichzeitig in Hannover – in der Kestner-Gesellschaft – ein Überblick über die Werke der letzten fünf Jahre.

Die Hamburger Ausstellung legt die Konsequenz, mit der sich die Entwicklung dieses Künstlers vollzogen hat, einwandfrei dar. Auf die ersten naturalistischen Federzeichnungen, Porträts und figürlichen Darstellungen, die von einer erstaunlich frühreifen Begabung zeugen, folgen die – bereits abstrahierenden – Zeichnungen von Fischern und Booten an der Ostsee, Landschaftsbildern von den Lofoten (1937) und von der Krim (1939), in denen die Wiedergabe der Natur bereits auf eine sowohl lineare wie malerische Reduzierung beschränkt wird. Es folgen romantische Kompositionen aus Südfrankreich – während des Krieges – und Bilder mit Themen aus der griechischen Mythologie, in denen Figuren und Landschaft immer stärker aufgelöst werden, so daß sie schließlich nur noch Kompositionselemente in einem Bildganzen sind. Die der realen Welt entnommenen Titel, die sie haben, verführen den Betrachter, sie wie ein Rebus zu studieren. Bis dann in den letzten Jahres der Künstler sich auch davon frei macht, seinen Bildern Titel zu geben – es sei denn so allgemeine wie „Sommer“ oder „Das Rad“ –, sondern sie einfach als „Komposition“ bezeichnet.

Niemand, der diese Entwicklung studiert, wird ihr Konsequenz und Ehrlichkeit abstreiten können. Hier hat wirklich jemand mit wahrem Fanatismus versucht, die Kompositionselemente eines Bildes zu isolieren, nicht anders, als ein Prosektor beim Sezieren eines Körpers verfährt. Aber man sollte nicht vergessen, wenn man die Reaktion, die dieser Vorgang hervorruft, verstehen will, daß das Sezieren, als die ersten grundlegenden Versuche gemacht wurden, heimlich und unter Verbot erfolgte, während die Sektion der künstlerischen Form heute öffentlich vorgenommen wird. Die chirurgische Zerstückelung erfolgte, um aus der Zerteilung ein Ganzes verstehen und aufbauen zu können. Der avantgardistische Künstler unserer Tage hat sich die gleiche konstruktive Aufgabe noch nicht gestellt, aber er wird ihr nicht ausweichen können.