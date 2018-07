Viele unserer Mitbürger sind nervös geworden: die Wiederbewaffnung steht anscheinend unabwendbar bevor. Beunruhigt sind nun aber durchaus nicht nur die, die aus politischen Gründen gegen eine Wiederbewaffnung sind, auch andere, deren prinzipielles Placet eine neue deutsche Armee hat, sind aufs äußerste verstört, wenn sie daran denken, daß in kurzer Zeit neben ihnen im Kino, in der Straßenbahn, im Abteil deutsche Soldaten sitzen sollen. Das so zivile Bild unserer Städte und Dörfer (ein in unserer Geschichte uns nicht oft gegönnter Anblick) ist bedroht. Mehr noch: das Schreckgespenst, daß eine Armee in unserer Geschichte bisher noch jedesmal „militaristisch“ wurde, steigt dohend am Himmel auf.

In solcher Situation, wo etwas Gefürchtetes bevorsteht, was man auch dann noch fürchtet, wenn man einsieht, daß es kommen muß – in solcher Situation werden die vernünftigsten Leute zu Toren. Ein Hamburger Kabarettist läuft als Theatergeneral in der Stadt herum und rauft sichhinterher die Haare, weil die Leute ihn nicht zumindest angepöbelt haben, Familien, die seit Jahren befreundet sind, trennen sich für immer nach einem Gespräch darüber, ob der neue Unteroffizier mit Herr oder einfach mit dem Titel „Unteroffizier“ anzureden sei, Journalisten sitzen in Kneipen und spitzen die Ohren bei den wilden Reden trotteliger Dorfpolitiker – kurzum: wir haben schon wieder ein neurotisches Verhältnis zu unseren neuen Streitkräften, bevor sie überhaupt da sind. Das kann noch heiter werden.

Zu solcher allgemeinen Welle moralisch gewiß nicht gering zu veranschlagender Hysterie hat nun auch das Deutsche Theater Göttingen seinen Beitrag geleistet. Er hieß End as a Man, oder besser: so hieß das Stück des Amerikaners Calder Willingham, das Heinz Hilpert zur deutschen Erstaufführung brachte. Manneszucht nannte man es im Deutschen. Es spielt auf einer amerikanischen Kriegsschule für Reserveoffiziere – irgendwann in diesen Jahren. Und es zeigt (wenn es stimmt), daß dort eine Form von Militarismus zu Hause war, die manchem großdeutschen Feldwebel von Anno 1938 ein anerkennendes „Donnerwetter“ abgelockt hätte. Freilich beweist Herr Willingham das nicht eindeutig: sein Hauptbelastungszeuge ist ein junger Mann namens Jocko de Paris, ein fortgeschrittener Kadett im zweiten Jahr, mit dem Recht, die Neulinge zu kommandieren. Dieser Jocko de Paris gehört nun weder auf eine Militärakademie noch ins zivile Leben – es sei denn in die Praxis eines Psychiaters, der ihm zur Therapie sowohl Prügel wie Beruhigungsmittel verschreiben würde. Das ist ein neurotischer Nihilist, stehengeblieben auf der Stufe des „Bübchen will das auch noch haben“, der auf einer deutschen Kriegsschule spätestens am dritten Tag zum Arzt geschickt worden wäre (was aber durchaus nicht für die deutsche Kriegsschule spricht, sondern einfach selbstverständlich ist). Der also schikanierte einen anderen, noch schlimmeren Neurotiker. Was Herr Willingham hier vorführt, ist nicht das Problem Militarist gegen Zivilist und auch nicht die schon interessantere Frage: Wie verführt der Nihilist seine Umgebung? Vorgeführt wird der Zusammenstoß zweier Neurotiker und die Auswirkung dieses Zusammenstoßes auf die Umwelt, wobei nun freilich angemerkt werden muß, daß jeder praktische Psychiater über solche Zusammenstöße Besseres und Tieferes auszusagen weiß als der Autor.

So kann es denn in der Auseinandersetzung nicht nur um ein schlechtes Stück gehen (dem eine ebenso schlechte Aufführung zuteil wurde, in der die Mitglieder des sonst so vorzüglichen Göttinger Ensembles in erstaunlicher Weise ihre Zuflucht zu mehr oder weniger kabarettistischen Einzeleinlagen nahmen). Worum es geht, das zeigt deutlicher der pathetische Ausspruch des sonst gar nicht zu Pathos neigenden Dramaturgen des Göttinger Deutschen Theaters: „Wir glaubten um dieses Stück nicht herumkommen zu dürfen.“ Das ist also der Beitrag so vernünftiger Theaterleute wie Hilpert, seines Dramaturgen und seiner Schauspieler zum „deutschen Wehrbeitrag“. Und keinem all dieser vernünftigen Männer ist es beim Lesen dieses Stückes aufgefallen, daß man weiß Gott etwas gegen diesen „Beitrag“ sagen kann – aber doch nicht so. Wen wundert es aber bei dieser Einstellung, daß die Göttinger Theaterleute durch die Pfiffe des Publikums – eines gutwilligen Publikums, das durchaus bereit ist, sich etwas sagen zu lassen – erfreut wurden? In Wirklichkeit war kein Grund zur Freude gegeben. Hilpert und seine Leute haben ein Stück Vertrauen vergeben, und nichts ist heute wichtiger als Vertrauen.

Durch die deutschen Lande zieht sich in diesen Wochen eine imaginäre Front. Jeder „anständige“ Geist ist „dagegen“, so wie ein Tucholsky, Kästner cder.Ossietzky einst „dagegen“ waren. Wer „dafür“ ist, oder auch nur nicht auf diese Weise dagegen wie jene, der ist ein Reaktionär. Wie gut wärs’, wenn’s so einfach wäre, und wie einfach für jeden, dann eine gute Entscheidung zu treffen. P. Hühnerfeld