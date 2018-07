Heinrich von Kleist gibt dem verzweifelnd im den Gedanken ringenden Geistesjünger in einem seiner Essays den Rat, sich vom Schreibtisch zu erheben und mit dem nächst erreichbaren Freunde ein Gespräch anzuknüpfen. Nicht deswegen – „es braucht nicht eben ein scharfdenkender Kopf zu sein“ –, um ihn über die Sache selbst zu befragen; sondern in der Absicht, sie ihm zu erzählen. „Ich sehe dich“, so schreibt der Dichter, „zwar große Augen machen und mir antworten, man habe dir in früheren Jahren den Rat gegeben, von nichts zu sprechen als nur von Dingen, die du bereits verstehst. Aber weil ich doch irgendeine dunkle Vorstellung habe, die mit dem, was ich suche, von fernher in einiger Verbindung steht, so prägt, wenn ich nur dreist damit den Anfang mache, das Gemüt, während die Rede fortschreite:, in der Notwendigkeit, dem Anfang nun auch ein Ende zu finden, jene verworrene Vorstellung zur völligen Deutlichkeit aus, dergestalt, daß die Erkenntnis, zu meinem Erstaunen, mit der Periode fertig ist... Denn nicht wir wissen, es ist allererst ein gewisser Zustand unserer, welcher weiß.“

In dieser kleinen Skizze hat Kleist nicht nur seinen schreibenden Leidensgenossen einen Tip zur Beflügelung schwerflüssiger Gedanken verrater. Sie enthält ein Stück Philosophie – eine sehr unverblümte Abwertung des von dem neuzeitliche! Fortschrittsoptimismus allzu hoch auf den Schild gehobenen Verstandes als schöpferischen Souveräns und natürlich und vor allem eine sehr anschauliche Aussage über die Technik und die Kunst des Redens selbst, ein Wissen, das – wie man von

Maximilian Weiler: Das Buch der Redekunst, Die Macht des gesprochenen Wortes in Wirtschaft, Technik und Politik, Econ Verlag GmbH., Düsseldorf; 416 S., 18,– DM

erfährt – von unserer heutigen, auf wissenschaftlicher Grundlage arbeitenden Sprech- und Redekunst allerdings erst mit einiger Mühe „wiederentdeckt“ werden mußte. Und das wäre also folgende Grund- und Ausgangserkenntnis, auf der die moderne Lehre von der Redekunst beruht: die Rede ist primär nicht eine Verstandes-, sondern eine Sprechleistung, eine Ausstrahlung des ganzen fühlenden und handelnden Menschen. Am Anfang des Redens steht nicht das Denken, sondern ein „körperlich-seelischer Bewegungsvorgang“, aus dem heraus erst der Verstand in der Form des „Sprechdenkens“ schöpferisch tätig werden kann. Für die Wirkung und damit die Zweckerfüllung der Rede ist nicht so sehr der Inhalt entscheidend, als vielmehr der „Vortrag“ (womit denn also der alte Demosthenes wieder zu Ehren gekommen wäre) Man redet nicht in erster Linie über etwas, sondern zu jemandem.

Gegenüber manchen noch heute gängigen Auffassungen über die Redekunst und Redetechnik muten solche Formulierungen einigermaßen revolutionär an. Ist doch der Laie, der sich zu einem rednerischen „Auftritt“ veranlaßt sieht, im allgemeinen und unter Einrechnung der berüchtigter „Redeangst“ nur allzu leicht versucht, sich lieber an die „bewährten“ Empfehlungen zu halten, die ihm von älteren und hier und dort noch kursierenden Lehrbüchern über den Weg zum rednerischen Erfolg gegeben werden: die Rede wird schriftlich ausgearbeitet und dann im Wortlaut des am Schreibtisch ergrübelten Manuskripts vorgelesen oder, wenn es hoch kommt, auswendig, mit einigen „rhetorischen“ Schnörkeln, vorgetragen. Das aber macht, so doziert Weller, als berufener Interpret der auf der Höhe der Zeit stehenden Rhetorik, die Rede tot und wirkungslos und zerstört auf immer die Chance, einmal so etwas wie ein Redner zu werden. Rede ist immer und ganz wesentlich freie Rede. Sie ist „für uns nur inhaltlich vorbereitete und gegliederte, dann aber frei vor den Hörern geformte mündliche Mitteilung“.

Das Hauptanliegen dieses Buches; also die leidenschaftliche Propagierung des Mutes zur freigesprochenen Rede, ist geistesgeschichtlich und fachtheoretisch sehr überzeugend fundiert. Auch die Sprechkunde (sie wurde bereits nach dem ersten Weltkrieg Hochschulfach, Weller selbst gehörte zu ihren Mitbegründern) hat also in ihrem Bereich die praktischen Konsequenzen aus der „Revolution der Denkart“ gezogen, für die Kant den Anstoß gab. Das mechanische Denken wird abgelöst durch den ganzheitlich-funktionellen Denkvorgang, hinter dem der Mensch als handelnde und wirkende Person steht. Aber was wichtiger ist: dieses Buch ist notwendig. Man denke an die Rede-Kalamitäten unserer Volksvertreter im Bundestag, als weithin sichtbares Zeichen dafür, wie sehr wir im Zueinandersprechen aus der Übung gekommen sind.

Im besonderen ist dieses Brevier der Redekunst, ein sehr verläßlicher Ratgeber für die praktischen „Rede-Erfordernisse“ der Wirtschaft. Der „Verband Deutscher Ingenieure“ und der „Verband für Arbeitsstudien (REFA)“ haben diesem Buch denn auch in Geleitworten gute Wünsche auf den Weg mitgegeben. Man könnte zwar darüber streiten, ob es ratsam und angängig ist, im Rahmen der Allgemein-Rhetorik noch eine besondere „Industrie- und Wirtschaftsrhetorik“ zu kanonisieren. Aber Weller schöpft seine Erfahrungen ganz wesentlich aus eigener praktischer Betätigung in leitenden Positionen der Wirtschaft und aus seiner jahrzehntelangen Lehrtätigkeit in der und für die Industrie. Und auch das muß man ihm kodezieren: immer stärker rückt der Mensch in den Mittelpunkt des Betriebes, damit aber auch das gesprochene Wort, als bestes Kontaktmittel, das den Menschen Zum Menschen führt. Wolf gang Krüger