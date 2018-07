Die Tendenz zur Beschleunigung der Verkehrsmittel hat auch die Struktur des Binnenschiffverkehrs grundlegend geändert. 30 v. H. des Gesamtfrachtraumes der westdeutschen Binnenflotte umfaßt heute die Selbstfahrerflotte (1,13 von 3,76 Mill. t). Vor dem Kriege machte der Selbstfahrerfrachtraum nur knapp 10 v. H. aus. Diese Zunahme der Selbstfahrer liegt zu einem Teil in der Zuwanderung aus dem Osten begründet; der größte Teil des Zugangs ist aber auf Neu- und Umbauten zurückzuführen. Wie sehr sich nach dem Kriege das Gewicht zugunsten der Selbstfahrer verlagert hat, wird besonders deutlich bei einer Betrachtung des gesamten Zugangs an Frachtraum. Von diesen 239 000 t waren 169 000 t Zugang an Selbstfahrerraum. Neubauaufträge sind jedoch in etwas größerem Umfange erst in den letzten zwei Jahren gegeben worden. Die Impulse dieser Auftragswelle werden aber noch weit bis in dieses Jahr hineinreichen. Dabei wird der Schwerpunkt weiter beim Bau von Motorgüterschiffen liegen.

Von der Werftseite aus betrachtet reichte dieses Neubauvolumen allerdings nicht für die Auflegung von Serien, zumal es sich auf die viel zu große Zahl von 33 Neubauwerften verteilte. Nach Ansicht von Regierungsdirektor Hartung („Die technische Entwicklung der Binnenflotte“ – Bericht über die Arbeit des Zentral-Vereins für deutsche Binnenschiffahrt) hat das Mißverhältnis zwischen der Zahl der Werften und dem Umfang der anfallenden Neubauaufträge praktisch die volle Auswertung der durch die Typisierung und den Serienbau gegebenen Möglichkeiten zur Senkung der Baukosten verhindert. So sind denn die Neubaukosten je t Tragfähigkeit eines Motorgüterschiffes (Typ „Gustav Koenigs“) von 330 DM in 1948 auf 525 DM in 1954 gestiegen.

Auf der Sitzung des Großen Ausschusses des Zentral-Vereins für die deutsche Binnenschiffahrt in Hannover ist aber auch gesagt worden, daß mit dem Übergang zum Motorgüterschiff der Schleppzug keineswegs an Bedeutung verloren habe. Er bilde nach wie vor das Rückgrat der Flotten auf den Großschiffahrtsstraßen. Allerdings veränderten sich auch hier die Formen. Man zielt ab auf die Erhöhung der Umlaufgeschwindigkeit durch Vergrößerung der Schlepperleistung, durch Verringerung des Tiefganges der Schlepper und Verkürzung der Schleppzüge. Noch eine Äußerung aus den interessanten Vorträgen in Hannover: Viele Reedereien der Binnenschiffahrt bemühen sich, von den großen Schleppern mit starken Besatzungen und den entsprechend hohen Personalkosten loszukommen.

Insgesamt kann gesagt werden, daß sich unsere Binnenschiffahrt bei ihrem Wiederaufbau nicht durch übermäßige Investitionen in Neubauten übernommen hat und die Gesamtentwicklung der Flotte als durchaus harmonisch anzusehen ist. -td