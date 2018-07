Über die Bühnen in der Bundesrepublik läuft augenblicklich eine Brecht Welle. Nach dem 17. Juni 1953 wurden die Werke Bertolt Brechts demonstrativ aus den westdeutschen Spielplänen entfernt; der Autor hatte eine Loyalitätserklärung für das SED Regime veröffentlicht. Was hat sich seitdem eigentlich geändert? Dennoch blieben jetzt die Proteste politischer Kreise fruchtlos: Von Gießen bis Schleswig, in Wuppertal, Frankfurt am ,n und bei den Ruhrfestspielen werden "Mutter ge", "Der gute Mensch von Sezuan" und der asische Kreidekreis", in Köln erstmals für iland auch "Galileo Galilei" gespielt. Die ig des Dichters zwischen den Fronsen, die Be< chkeit auch seiner parteipolitischen Stellung: ? werden durch seine Werke selbst beleuchtet. &" nrecht geschehe. Aber der Politiker Brecht verrteilte den Berliner Aufstand. Im "Galileo Galilei" weiß, der ist ein Dummkopf. Wer sie aber kennt and sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher " Das seit dreizehn Jahren in deutscher Sprache schlummernde, nur in Amerika mit Charles Laughton in der Titelrolle aufgeführte Galilei Schauspiel erweist sich als Schlüssel auch für Brecht. Es bestätigt seinen Rang als Theaterautor, dokumentiert seine dramaturgische Eigenart; es weckt sogar Verständnis für die Haltung eines Menschen, der eine Idee hat, an deren Hebelkraft für die Zukunft glaubt, in der Zeit aber noch keinen Ort als kongruente Wirklichkeit findet "Lieber befleckt als leer", sagt Galilei über die Hände eines Mannes, der die Welt verändern will.

Dreizehn Bilder aus der Biographie des italienischen Mathematikers und Astronomen stellen von 1609 bis 1640 den Stoff des Schauspiels dar. Es bringt Galilei beim theoretischen Ausbau des kopernikanischen Weltsystems in einen tödlichen Gegensatz zur kirchlichen Weltanschauung. Die Darstellung des Problems ist als Leistung dramaturgisch ohne Vergleich in der zeitgenössischen Theaterliteratur Deutschlands. Wenn Brecht mit derselben szenenbildenden Kunst der Vereinfachung ohne theoretischen Fehl und sprachlich mit derselben Prägnanz künftig die Atomphysik aufgriffe, das deutsche Theater hätte das Stück, auf das alle warten. Als Motiv schlägt Brecht es an: Waren der Zweifel und die Vernunft Pfeiler des wissenschaftlichen Zeitalters, Daseinserleichterung für den Menschen das Ziel der Technik, so sieht der alte Galilei für das Ende des von ihm eingeleiteten Weltalters das Entsetzen voraus.

Durch Brechts "epische" Technik, die sich von den üblichen Romandramatisierungen wesenhaft unterscheidet, wird dem Zuschauer eine aufwühlende Erkenntnis vermittelt: die Sprengkraft des Geistes und dessen Fähigkeit, mit einem neuen Gedanken buchstäblich die Welt aus den Angeln zu heben. Dies in der ganzen Breite des intellektuellen, gesellschaftlichen und persönlichen Lebens gezeigt, für jedermann begreifbar dargestellt zu haben, ist Brechts bewundernswerte Tat. Vom ideologisch enragierten "Idealisten" unterscheidet ihn im Galileo Galilei" die Bindung des Geistes an seine materiellen Lebensbedingungen und ein kreatürliches Verständnis für das Menschlich Allzumenschliche. Frappierend an diesem Schauspiel ist die geistige Redlichkeit und eine Gerechtigkeit des Verfassers, der gegenüber heute noch nicht einmal die Kirche als Galileis historische Gegenmacht protestieren konnte. Das Problem Brecht ist durch die deutsche Erstaufführung des "Galileo Galilei" in ein neues Licht gerückt.

Der Kölner Initiative darf man ein deutsches Theaterereignis danken. Diese Premiere hätte schwerlich jenseits des Eisernen Vorhangs stattfinden können; die transparente Parallelität zwischen historischer "Kirche" und gegenwärtiger "Generallinie" ist unübersehbar. Der Regisseur Friedrich Siems ließ eine eigene Kompilation aus der amerikanischen und der noch nicht veröffentlichten deutschen Textfassung spielen. Eine zweiteilig gestaffelte Einheitsszenerie von Mas Fritzsche wirkte stilistisch legitim. Mit weitschauend er Ruhe entwickelte Siems das epische "Zeigen" und verschmähte dabei jeden äußerlichen Effekt. Die menschliche Tragkraft der Szenenfolge und emotionale Steigerungen des geistigen Dramas waren innerhalb eines Personals von 44 Schauspielern gesichert durch zwei überrragende Künstler: Kaspar Brüninghaus (Galilei) und Kurt Beck (sein Schüler Andrea), mit Abstand, aber sicher, assistiert von zwei Frauen: Hanna Burgwrz und Ellinor Lang. Johannes Jacobi