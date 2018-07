In Paris starb 89jährig der Baron Ernest Seillière, Mitglied der Académie Française seit 1946 und der sehr einflußreichen Académie des Sciences Morales et Politiques seit 1914, deren langjähriger Generalsekretär er war.

Ernest Seillière war einer der letzten Repräsentanten der Gruppe der „Traditionalisten“, die nach dem deprimierenden Erlebnis der französischen Niederlage von 1870 ein neues kulturelles und nationales Ethos erstrebten und deren Ideen die Jugend Frankreichs seit Beginn unseres Jahrhunderts prägten bis in die Generation, die über den Europagedanken und die Verteidigungsgemeinschaft zu entscheiden hat. Hauptvertreter dieser Gruppe waren: der militante Politiker und Deutschenhasser Charles Maurras, der Kultur- und Literaturhistoriker Pierre Lasserre, der elegante Kritiker und Dichter Jules Lemaître, der Literaturhistoriker L. Reynaud, der Kunsthistoriker H. Massis und eben der Baron Ernest Seiliere.

In seinem immensen Werk von 75 Bänden und einer unübersehbaren Anzahl von in allen möglichen Zeitungen und Zeitschriften verstreuten Artikeln vertrat Seillière eine kulturkämpferische Geschichtsphilosophie, die der deutsche Spezialist der vergleichenden Literaturgeschichte, Fritz Neubert, nicht besser kennzeichnen konnte, als den „französischen Kreuzzug gegen die Romantik im zwanzigsten Jahrhundert“.

Als junger Student an der Universität Heidelberg befaßte sich Seillière besonders mit der „deutschen Romantik“. Da kam ihm der grundlegende Einfall, in ihr die Wurzel allen Übels zu entdecken. Die Romantik war für ihn nicht mehr bbß eine literarische Richtung, sondern, rein moralisierend, eine allgemeine geistig-politische Haltung: le mal romantique. Dessen tiefere Ursachen erblickte er in der Anarchie des Irrationalen, der Maßlosigkeit der Phantasie, der falschen Mystik von Blut, Rasse und Empfinden sowie in den Klassenideologien, die auf Kosten des klaren Denkens das Individuum und die Welt in die fatalsten Irrtümer stürzten.

Sein ganzes Leben diente der Erforschung der philosophischen Grundlagen dieses Problems. Alle europäischen Literaturen bis ins Mittelalter kämmte er durch, um seine Theorie zu stützen, die Psychoanalyse, die Kolonialpolitik und die Kultur der Japaner zog er mit heran. Er bekämpfte Jean-Jacques Rousseaus naiven Glauben an die angeborene Güte des Menschen ebenso wie Georges Sand, Schopenhauer und die Romantik bei Flaubert und den Realisten, wie bei Zola und den Naturalisten. Statt des angeblich unersättlich gierigen „romantischen Willens zur Macht“ predigte er das befreiende Ideal eines „rationalen Imperialismus“. In seinem dreibändigen Standardwerk Philosophie de l’Inperialisme und seinen Essaybänden Le Romantisme et la Morale, Le Romantisme et la Politique und Le Romantisme et la Religion zog er unermüdlich und unerbittlich zu Felde gegen den lutherischen Protestantismus, das deutsche Kaisertum und den Pangermanismus der Alldeutschen. Er forderte die Rückkehr zur Tradition der klassischen Einheitsnation, wie Richelieus Europapolitik sie verkörperte. P. Ellmar.