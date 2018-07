Bis zum Überdruß ist im Laufe von nunmehr fast fünf Jahren, in denen die Frage des deutschen Wehrbeitrages zur Debatte stand, die Selbstverständlichkeit wiederholt worden, daß es entscheidend auf die personelle Auswahl der Offiziere, insbesondere der Kommandeure und Befehlshaber, ankommen werde. Die Auswahl sollte nach allgemeiner Auffassung nicht dem Amt Blank allein überlassen bleiben; sie sollte auch nicht etwa dem Bundestagsausschuß für Europäische Sicherheit zufallen, schon deshalb nicht, weil es sich dabei um eine Aufgabe handelt, die weder von einem Organ der Exekutive noch von einem solchen der Legislative zu lösen ist, sondern letztlich von dem Träger des Oberbefehls über die Streitkräfte, der sich dabei aber auf die Empfehlungen eines größeren Kreises unabhängiger und zugleich als sachkundig anerkannter Persönlichkeiten stützen müßte. So sind denn auch bereits im Bundeshaushalt für 1955 die Kosten für die Errichtung eines solchen Personalausschusses (beim Bundeskanzleramt – nicht beim Bundespräsidenten) „eingeplant“.

Niemand aber, außer dem Amt Blank, das seine eigenen Kandidaten für diesen Ausschuß bereits vor Monaten zu einer Vorbesprechung zusammengerufen hat, scheint sich bisher ernstlich mit der Frage beschäftigt zu haben, wer nun eigentlich jene Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens auszuwählen hat, die ihrerseits wieder die leitenden Offiziere für die künftigen Streitkräfte aus einer wahrscheinlich recht umfangreichen Bewerberliste aussuchen, „testen“ und zur Erkennung empfehlen sollen. Das wird Zeit kosten; also eilt es nun wirklich mit der Konstituierung des Personalausschusses. Diese kann, wie gesagt, kaum sorgfältig genug geschehen, um dem Ausschuß jenes Maß an Autorität zu verleihen, das erforderlich ist, um zu vermeiden, daß nach erfolgter Benennung der leitenden Offiziere gegen sie irgendwelche Bedenken wegen ihrer „reaktionären Vergangenheit“ oder wegen ihrer „Hörigkeit gegenüber Hitler“ oder schließlich wegen „mangelnder Sympathien für die Demokratie“ von allen Ecken und Enden her erhoben werden – von wohlmeinenden Demokraten wie auch von professionellen Störenfrieden. G. K.