Die Zunahme des freiwilligen Sozialaufwandes, insbesondere die wachsenden Gewinnbeteiligungen der Arbeitnehmer in den westdeutschen Unternehmen werden schon seit langem von den Gewerkschaften mit gemischten Gefühlen beobachtet. Die sich hier entwickelnde individuelle Entlohnung, entsprechend den Unterschieden in der Leistungsfähigkeit der einzelnen Unternehmen, paßt nicht in das Programm der Lohngleichheit. So erscheint in den Diskussionen über neue Lohnerhöhungen immer wieder die Ansicht, daß der hohe Sozialaufwand ein Beweis für die noch vorhandenen Lohnreserven sei.

Diese Auffassung mißversteht den Charakter des freiwilligen Sozialaufwandes. Der Unternehmer will sich nicht deswegen die Freiwilligkeit dieser Leistungen vorbehalten, weil er damit ein Druckmittel auf die Belegschaft schaffen will, wie von der Gewerkschaftsseite behauptet wird, sondern weil dieser Sozialaufwand auf den echten Betriebsüberschüssen geschöpft wird, also gewissermaßen eine Beteiligung der Arbeitnehmerschaft am Betriebsgewinn darstellt.

Der Erfolg einer jeden wirtschaftlichen Tätigkeit ist immer erst nach Ablauf des gesamten Wirtschaftsprozesses festzustellen. Wohl werden laufend Kalkulationen durchgeführt, um den voraussichtlichen Ausgang des Geschäftes zu erkennen. Aber alle diese Kalkulationen können nicht die unzähligen Einflüsse auf den Geschäftsablauf berücksichtigen, die entweder überhaupt nicht oder im Ausmaß ihrer Wirkungen nicht im voraus zu übersehen sind. Vom Einkauf über die Produktion bis zum Verkauf und schließlich bis zum Geldeingang verläuft öine Kette von Risiken, von denen auch der sorgfältigst durchdachte und berechnete Kalkulationsplan nicht frei ist. Der Reingewinn ist wohl rein rechnerisch der Unterschied zwischen den gemachten Aufwendungen und dem erzielten Ertrag, aber das Zustandekommen dieses Gewinnes ist kein einfaches Rechenspiel, sondern das Ergebnis des Zusammenwirkens aller Kräfte des Unternehmens.

Dabei spielt die Arbeitsleistung der Belegschaft eine grundlegende Rolle. Daneben sprechen aber noch viele andere Momente mit, die nicht von der Leistung des einzelnen bestimmt sind. Teilweise können sie jedoch als Gemeinschaftsleistung der Belegschaft angesehen werden. Wieweit der Organisationsplan durchgeführt werden kann, hängt nicht zuletzt davon ab, wieweit sich die Belegschaftsmitglieder ihm anpassen. Alle diese Einflüsse können die Ausgabenseite in beiden Richtungen beeinflussen und gleichzeitig für die Höhe der Einnahmen von Einfluß sein. Besonders wichtig ist aber, welche Preise für die Erzeugnisse erreicht werden. Auch hier spielt die Tüchtigkeit der Belegschaft (nicht zuletzt der Verkäufer) eine wichtige Rolle. Aber selbst die besten Leistungen sind nicht in genügenden Mengen oder zu ausreichenden Preisen abzusetzen, wenn der Markt übersättigt ist. Der Gewinn fließt also aus zahlreichen Quellen, von denen einige ihren Ursprung im Irrationalen haben.

Demgegenüber muß der Lohn starr bleiben und darf nicht unmittelbar vom Jahresergebnis abhängen. Es liegt in der Natur der Sache, daß die Gewerkschaften diesen Lohn möglichst hoch schrauben wollen; denn damit kann der Arbeiter rechnen, solange der Betrieb lebensfähig ist. Es ist aber durchaus fraglich, ob es im wohlverstandenen Interesse der Arbeiter liegt, die Löhne bis auf die äußerste, gerade noch tragbare Grenze oder gar darüber hinaus zu treiben, um etwa damit dem Unternehmen einen Zwang zur Rationalisierung aufzuerlegen. Der höhere Lohn führt zu höheren Kosten und beengt damit die Beweglichkeit im Markte. Schließlich bestimmt der Absatz und der dabei erreichte Preis, ob das Unternehmen lebensfähig bleibt. Offensichtlich wird bei Lohnerörterungen hierauf nicht immer genügend Rücksicht genommen.

Eine nüchterne Beurteilung der Tatsachen führt also zu dem Ergebnis, daß Löhne und Gewinne zwar irgendwie miteinander zusammenhängen, aber auf ganz verschiedenen Voraussetzungen beruhen. Der Lohn soll im voraus festlegen, was für die vorgesehene Arbeitsleistung bezahlt werden soll. Daneben leistet die Belegschaft aber auch noch in ihrer Gesamtheit in einem erfolgreichen Betriebeinen Beitrag zum Gewinn, dessen Ausmaß nicht im voraus festgelegt werden kann. Dieser Beitrag wird durch den freiwilligen Sozialaufwand abgegolten. Entsprechend den unterschiedlichen Leistungen in den Betrieben müssen zwangsläufig auch die freiwilligen Sozialleistungen unterschiedlich sein. Betriebe an der unteren Ertragsgrenze, die es überall gibt, können überhaupt keinen oder nur geringen freiwilligen Sozialaufwand treiben.

Würde man mit Hinweis auf den freiwilligen Sozialaufwand in den übrigen Betrieben die Löhne erhöhen, dann entsteht die große volkswirtschaftliche Gefahr, daß zwangsläufig die Löhne auf die Spitzenbetriebe ausgerichtet werden. Die Betriebsauslese setzt dann nicht mehr bei den am schlechtesten rentierenden Unternehmen an, sondern bereits bei den Betrieben, deren Produktion für die Bedarfsdeckung des Marktes noch notwendig ist. Die Folge davon wiederum wären neue Preissteigerungen zu Lasten des Verbrauchers. Es gibt nun einmal Differentialrenten in der Wirtschaft. Man kann sie nicht beseitigen, aber wohl durch freiwilligen Sozialaufwand die Mitarbeiter beteiligen. -m