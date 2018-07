Handelsunion AG‚ Düsseldorf, am 13. April 1953 aus den bedeutendsten Handelsgesellschaften der Vereinigte Stahlwerke AG i. L. gegründet, legt ihrer oHV am 25. Mal einen guten Abschluß vor. Auf das AK von 46 Mill. DM, das im Zuge transitorischer Konzentrationen mit größeren Paketen bei der Rheinische Stahlwerke und den Thyssen-Erbinnen liegt, darüber hinaus an die ehemaligen Stahlvereins-Aktionäre anteilig ausgegeben worden war, gelangt für das erste Berichtshalbjahr per 30. September 1954 eine Dividende von 4 v. H. (mithin 8 v. H. Jahresdividende) aus 2,04 Mill. DM Reingewinn zur Verteilung. Der Halbjahresumsatz wurde vom Vorstand mit rund 680 Mill. DM angegeben, was einem Jahresumsatz von 1,35 Mrd. entsprechen würde. Die Erlöse sind befriedigend, das Geschäft entwickelte sich in allen Sparten der Handelstätigkeit Sowohl Im Inland wie im Ausland gut.

In der Holding sind die Aktien und Geschäftsanteile von zusammen rund 51 Mill. DM Nennwert folgender Handelsunternehmen zusammengefaßt: Heinr. Aug. Schulte Eisen-AG, Eisen- und Stahlhandel AG, Berliner Eisen- und Stahl-AG, Röhren- und Roheisen-Großhandel GmbH, Stahlunion-Export GmbH., Schrotthandel vorm. Albert Sonnenberg GmbH., Düsseldorfer Metallwerke GmbH, Stückblechkontor GmbH, Bicker & Co AG, ferner 55 v. H. von nom. 300 000 DM der Nordsternhaus GmbH. In einer konsolidierten Bilanz dieser Beteiligungen, die zusammen mit der Holding rund 4500 Beschäftigte (etwa je die Hälfte Angestellte und Arbeiter) zählt, wird sozusagen als Anlagevermögen der Warenbestand mit 64,88 Mill. DM aktiviert. Hier dürften erhebliche stille Reserven verbucht sein, was angesichts des Risikos und der Finanzierungsbreite des Unternehmens berechtigt ist. Warenforderungen erscheinen mit 175, Wechsel und Schecks mit 36, Kasse und Bankguthaben mit 20,9 Mill. DM, andererseits Rücklagen mit 38, Rückstellungen einschl. 31 Mill. Pensionsverpflichtungen aus dem Stahlvereins-Erbe mit 65,4, sodann die passivierte Lastenausgleichsabgabe mit 20,7, Warenverbindlichkeiten mit 93,3, Akzeptverbindlichkeiten mit 67,3 und weiter Sonstige mit rund 18,4 Mill. DM. – l t.