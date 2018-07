Die meisten Hausfrauen erhalten – wie die Statistik nachweist – von ihren Männern regelmäßig (entweder wöchentlich oder monatlich) ein festes Haushaltsgeld. Wenn der „Ernährer“ der Familie am Lohn- oder Gehaltstag nach Hause kommt, tritt die rational-wirtschaftliche Begabung der Hausfrau in Aktion. Mit dem Empfang des Haushaltsgeldes verbunden ist meistens die Aufstellung eine? häufig sehr präzisen „Einkaufsplanes“ durch die Hausfrau. Das Haushaltgeld muß mit der schier unersättlichen Fülle haus- oder familienwirtschaftlicher Bedürfnisse sachlich und zeitlich in Einklang gebracht werden. Mit ihrer „Planung“ gewinnt die Hausfrau großen Einfluß auf zahlreiche ökonomische Prozesse. Auffallend ist nur, daß die Interdependenz von hausfraulicher „Plan“-Wirtschaft und bestimmten konjunkturellen Erscheinungen in vielen Wirtschafts- und vor allem Handelszweigen noch lange nicht eingehend genug erforscht ist! Die Macht der Konsumentinnen ist nicht eine rethorische, sondern eine praktische. Das sollte man bedenken.

Der „Einkaufsplan“ der Hausfrau ist ein berechtigtes, weil notwendiges Stück einer „Planwirtschaft“, die aber in ihrer häuslichen Gebundenheit und Bezogenheit eine weitgreifende marktwirtschaftliche – Funktion hat. Der Zwang zum Geldeinteilen bedeutet langfristige Marktentscheidungen. Wie wird nun das Geld eingeteilt? Eine Befragung, die der Einzelhandelsverband Nordrhein in Düsseldorf bei 600 „Repräsentativ-Hausfrauen“ vornahm, hat gezeigt, daß nicht nur die meisten Hausfrauen ihr „festes“ Haushaltsgeld bekommen, sondern daß auch etwa 70 v. H. aller befragten Hausfrauen ihr Geld sehr genau einteilen. Die soziale und altersmäßige Stufung dieser 70 v. H. sieht so aus: von den Hausfrauen, die dem „gehobenen Mittelstand“ angehören, teilen 38 v. H. ein (62 v. H. also nicht). Bei den Arbeiter- und Angestelltenfrauen sind es 83 v. H. (17) und in der Gruppe der Rentner und Pensionäre 62 v. H. (38). Frauen, die bis zu 25 Jahre alt sind, teilen zu 75 v. H. (25) ein, bis zu 35 Jahre zu 62 v. H. (38), bis zu 50 Jahre zu 70 v. H. (30) Von den Frauen, die älter als 50 Jahre sind, legen 78 v. H. (22) ihren Haushaltsausgaben einen „Plan“ zugrunde.

Die finanzielle Großzügigkeit ist demnach bei den Hausfrauen des „gehobenen Mittelstandes“ am deutlichsten ausgeprägt. Die Einteilung des Haushaltsgeldes bezieht sich auf alle Güter, deren eine Familie bedarf. Der hohe Einteilungsprozentsatz bei Arbeiter- und Angestelltenfrauen und der demgegenüber niedrigere Prozentsatz bei Rentnern und Pensionären gibt freilich kein echtes Bild der wirklichen sozialen und wirtschaftlichen Lebenslage, weil der Zwang zum Einteilen verständlicherweise mit zunehmender Verschuldung aus Teilzahlungsverpflichtungen wächst. Auch für die altersmäßige Analyse der Befragungsergebnisse dürfte die Berücksichtigung der Teilzahlungsverpflichtungen von Bedeutung sein, weil die Reaktion auf das „erzwungene Sparen“ vor allem während der ersten Ehejahre nachhaltiger als später auftreten muß. Der Hang zum Einteilen bei den über 50 Jahre alten Frauen ist vermutlich eine Folge von Aussteuerüberlegungen für die Tochter oder von gewissen Erneuerungsinvestitionen innerhalb der Hauswirtschaft.

Die Rangordnung im häuslichen Einkaufsplan, also die „Prioritätenliste“ der hausfraulichen „Plan“-Wirtschaft, sieht so aus: 78 v. H. der befragten Hausfrauen wollen Textilien, 37 v. H. wollen Schuhe, 36 v. H. Hausrat und 34 v. H. Möbel oder Textilien, Schuhe, Hausrat und Möbel gleichzeitig anschaffen. Die hausfrauliche „Plan“wirtschaft kennt Planungszeiten bis zu sechs Monaten, oft noch länger.

Von größter Wichtigkeit ist die Relation zwischen geplanten Gütern, Planungszeit und sozialer Stellung der „Planerinnen“ Die Planungszeiten – wie sie aus der Tabelle hervorgehen – wurden mit Absicht gerafft, um allgemeingültige Ergebnisse zu erreichen. Um den Aussagewert unserer Tabelle zu vertiefen, müssen einige zusätzliche Bemerkungen gemacht werden. Bei den Haushaltungen, die dem „gehobenen Mittelstand“ angehören, wurde festgestellt, daß ihre kostenmäßig größten Anschaffungen – gegenüber den anderen Sozialgruppen – bei Hausrat und Möbeln vorlagen, während Textilien und Schuhe im Vert und in den Kosten etwa mit den Arbeiter- und Angestelltenhaushaltungen gleichzogen. Die geplanten Anschaffungen der „Rentner und Pensionäre“ fallen dagegen auf allen untersuchten Bedarfsgebieten ganz erheblich ab. Beachtet man dies, so zeigt sich, daß die Dispositionszeiten des „gehobenen Mittelstandes“ und der „Arbeiter und Angestellten“ auf dem Möbelgebiet etwa gleich sind, wenn man die Wertunterschiede mit berücksichtigt. Bei den „Rentnern und Pensionären“ sind die Planungszeiten natürlich sehr langfristig. Die Dispositionen in Textilien zeigen insofern gewisse Abweichungen, als die Frauen der „Arbeiter und Angestellten“ zum Teil kurzfristiger disponieren als der „gehobene Mittelstand“, obwohl nach den Befragungsergebnissen die Kaufabsichten im Wert bei beiden Gruppen etwa gleich sind. Der „gehobene Mittelstand“ überrascht bei Schuhen mit verhältnismäßig sehr kurzen Dispositionszeiten.

Vom Einzelhandelsverband Nordrhein wurden die Hausfrauen auch danach gefragt, ob sie ihre Haupteinkäufe in Lebensmitteln täglich oder wöchentlich (oder verschieden) vornehmen. Im Durchschnitt gaben 44 v. H. aller Hausfrauen an, daß sie ihre hauptsächlichen Lebensmitteleinkäufe vorwiegend wöchentlich tätigen, 37 v. H. machen es täglich und 22 v. H. richten sich von Fall zu Fall ein. Der wöchentliche Lebensmitteleinkauf ist bei den Frauen des „gehobenen Mittelstandes“ sowie bei „Arbeitern und Angestellten“ am häufigsten, der tägliche Einkauf bei „Rentnern und Pensionären“ am stärksten. Die Frauen zwischen 35 und 50 Jahren bevorzugen am meisten den wöchentlichen Einkauf, indes der tägliche Einkauf bei Frauen über 50 Jahre am häufigsten auftritt. Ob es wohl mit dem so beliebten Plauderstündchen im Laden zusammenhängt...? M. D.