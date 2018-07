Indien besitzt zwölf einheimische Gesellschaften, die in Zusammenarbeit mit amerikanischen, englischen, italienischen und deutschen Autowerken und bei einem – hauptsächlich indischen – Gesamtkapital von 90 Mill. Rupien eine Kapazität von 80 000 Personen- und Lastkraftwagen je Jahr aufweisen.

Anfänglich war die Frage aufgetaucht, ob die Automobilherstellung in Indien auf Grund der geringen Nachfrage nach Fahrzeugen sich auf wirtschaftlich rentabler Basis realisieren läßt. Der Jahresbedarf Indiens beträgt etwa 20 000 bis 25 000 Fahrzeuge, für dessen Deckung 180 verschiedene Importmodelle verschiedener Marken konkurrieren. Die ausländischen Monteure in Indien warfen als Argument in die Waagschale, daß die indischen Industriellen sich nur auf die Herstellung von Ersatzteilen beschränken sollen, da sie einen guten Absatzmarkt bei den 400.000 im Lande laufenden Wagen finden.

Indien traf nun zunächst Vorkehrungen zur Kontrolle der Einfuhr und will sich an Stelle der bisher 180 verschiedenen Modelle auf einige wenige beschränken. Als Ergebnis der hohen Schutzzölle und des Einfuhrverbotes für bestimmte Ersatzteile begann die indische Nebenindustrie Kolben und Kolbenringe, Zündkerzen und u. a. elektrische Signalanlagen herzustellen. Auch werden heute schon Reifen und Batterien, Kurbelwellen, Stoßdämpfer und vollständige Stahlkarosserien für Armeefahrzeuge gebaut. Seit 1954 produziert Indien seine Automobile zum großen Teil im eigenen Land. Die Motorenfabrikation ist allerdings erst im Werden. Mid.