Die Steigerung der volkswirtschaftlichen Leistung ist die wichtigste Aufgabe unserer Wirtschaftspolitik – das Hineinwachsen der deutschen Volkswirtschaft in die Vollbeschäftigung ist der Tatbestand, den der Gesetzgeber bei der Lösung dieser Aufgaben berücksichtigen muß. Dies sind die Grundgedanken des soeben erschienenen Tätigkeitsberichts 1954/55 des Deutschen Industrie- und Handelstages, in dem die Spitzenorganisation der Industrie- und Handelskammern Rechenschaft ablegt über das im Geschäftsjahr 1954/55 Erstrebte und Geleistete.

Eine treffendere Widerlegung aller planwirtschaftlich - dirigistischen Gedankengänge über eine Vollbeschäftigung, als sie das Ergebnis der marktwirtschaftlichen Leistungssteigerung bietet, ist, wie der Bericht sagt, nicht denkbar. Die marktwirtschaftlich orientierte Wirtschaftspolitik der Bundesregierung hat bewiesen, daß es durchaus möglich ist, auch ohne monetäre Manipulationen und planwirtschaftliche Eingriffe die Volkswirtschaft einer Vollbeschäftigung zuzuführen, die nicht um den Preis einer Geldentwertung erkauft wird und die auch nicht durch Leerlauf und Schwerfälligkeit, wie dies bei einer behördlichen Befehlswirtschaft unvermeidlich ist, Wirkungsgrad und Leistung der Volkswirtschaft schmälert. Der Markte Wirtschaft ist es damit gelungen, die Vollbeschäftigung mit dem ökonomischen Ziel der optimalen Ergiebigkeit der gesamten Volkswirtschaft in Einklang zu bringen. Die wirtschaftspolitische Erkenntnis, die sich hieraus ableiten läßt, heißt: nicht mehr Vermehrung der Zahl der Arbeitsplätze, sondern Steigerung des Sozialprodukts durch zweckmäßige Ansetzung der Arbeitskräfte und Erhöhung der fachlichen. Leistung.

Über die Arbeit; auf den wichtigsten Gebieten der Wirtschaftspolitik wird wie folgt berichtet:

Finanz- und Steuerpolitik

Wirtschaftliche Harmonie zwischen dem öffentlichen Finanzwesen und der privaten Wirtschaft und eine neugeordnete Besteuerung, die (in Verbindung mit steuerlicher Entlastung) den Leistungsanreiz mehrt und die Rationalisierung fördert, sind nach Ansicht des DIHT die Grunderfordernisse der Finanz- und Steuerpolitik. Zu den künftigen Aufgaben sagt der DIHT, daß man bei der Finanzreform die föderativen Grundlagen der Bundesrepublik für das Finanzwesen werde schaffen müssen. Man solle so, wie es Popitz vorschlug, die Gemeinden als Partner einzusetzen und ihnen den staatlichen Bereich, repräsentiert durch Bund und Länder, gegenüberstellen. Es ist nach Ansicht des DIHT falsch, Länder und Gemeinden zusammenzufassen, die Finanzwirtschaft der Gemeinden zu einem Teil der Länderfinanzwirtschaft zu machen und den Bund diesen allein gegenüberzustellen. Auf dem Gebiet der Vermögenswirtschaft der öffentlichen Hand wird das Vermögen zu bereinigen und sein künftiger Umfang durch diejenigen Grenzen zu bestimmen sein, die der privaten Wirtschaft ihre freie Betätigung belassen. In Verbindung mit einer aktiven Vermögenspolitik kann nach Ansicht des DIHT der öffentliche Haushalt wesentlich entlastet werden. Die organische Finanz- und Steuerreform sei die große Aufgabe dieser Sessionsperiode des Bundestages.

Gesundung des Kapitalmarktes

Eine weitere Erkenntnis hat sich erneut im Berichtsjahr bestätigt: Die große Bedeutung einer von fiskalischen und wirtschaftsfremden Erwägungen nicht gehemmten Investitionspolitik. Dieses Erfordernis ist solange nicht erfüllt, als die Kapitalbildung unangemessen beschränkt und der Kapitalmarkt in seinen Funktionen beeinträchtigt ist. Alle Fragen, die sich aus dem Stand und der Entwicklung des Kapitalmarktes ergeben, gehörten daher zu den wichtigsten Aufgaben des DIHT im Berichtsjahr. Im Zusammenhang mit den Fragen des Kapitalmarktes wurde auch den Problemen des Aktienmarktes besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Hier mußte er betonen, daß das immer stärker werdende Mißverhältnis zwischen Eigenkapital und Fremdkapital bei den Unternehmen eine baldige Verbreiterung der haftenden Eigenmittel unumgänglich notwendig macht.