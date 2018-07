Die Dortmund-Hörder Hüttenunion AG‚ Dortmund, mit einer Stahlleistung von 2,5 Mill. jato das größte Nachfolgeunternehmen aus der Montanentflechtung, ist nicht so gut über die Runden der letzten Jahre gekommen wie andere Werke. Als die Bilanz für 1952/53 verabschiedet wurde, mußte das Unternehmen auf Grund des Rückganges der Mengen- und Wertumsätze und damit der Erlöse eine empfindliche Verschiebung ihrer Investitionsplanungen vornehmen. Das Einlaufen der neuen Grobblechstraße erforderte ebenfalls einen längeren Zeitraum als erhofft, so daß die Rentabilitätsrechnung nicht aufging und am Ende rote Zahlen herauskamen. Das jetzt vorliegende Zahlenwerk für 1953/54 läßt zwar weitere Verbesserungen erkennen, aber der Umsatzrückgang der Hüttenunion und ihrer 100 v. H.-Töchter von 850 Mill. in 1952/53 auf 720 Mill. in 1953/54 hat zu einem neuen Verlustvortrag geführt, der durch Inanspruchnahme § 36 IHG auf 33,5 Mill. DM erhöht wird. Der Vorstand äußerte die Hoffnung, daß dieser Verlustvortrag durch die sich wesentlich verbessernden Ergebnisse des laufenden Geschäftsjahres 1954/55 weitgehend abgedeckt werden könne. Jedoch bleibt das Unternehmen sowohl für 1953/54 wie auch für 1954/55 noch dividendenlos.

Hinter diesem für die Aktionäre betrüblichen Ergebnis steht aber die beruhigende Tatsache, daß das Unternehmen eine großzügige Modernisierung und Ausweitung durchgeführt hat und‘ noch weiterhin durchführt. Diese hat bisher rund 155 Mill. DM langfristige Fremdgelder, 95 Mill. DM Sonderabschreibungen und über 100 Mill. DM Normalabschreibungen (seit 1. Oktober 1952) erfordert. Das noch offene Investitionsprogramm sieht eine Summe von etwa 250 Mill. DM vor.

Im Berichtsjahr erreichten die Produktionszahlen im Monatsdurchschnitt folgenden Stand: Koks 56 500 (59 700) t, Roheisen 110 000 (116 300) t, Rohstahl 163 500 (173 000) t, Halbzeug 38 000 (47 500) t, Walzwerksfertigerzeugnisse 84 100 (86 000) t, insgesamt einschl. der Erzeugung der Schmieden und des Stahlformgusses machten die Warmbetriebe 126 000 (138 700) t. Das laufende Jahr bringt wieder erheblich höhere Zahlen, so daß der Umsatz aus 1952/53 mindestens erreicht werden dürfte. R.