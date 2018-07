r. o., Cuxhaven

Ich wollte nur einen ordnungswidrigen Zustand mit Energie beseitigen. Vielleicht war ich dabei zu hart“, erklärte vor der Großen Strafkammer 2 des Landgerichts Stade der 48jährige Polizeimeister Walter Nitsch. Der Ordnungshüter hatte sich zu verantworten, weil er am Baß- und Bettag vorigen Jahres in Altenwalde bei Cuxhaven den 41 jährigen Schwerkriegsversehrten Walter Grahmann mißhandelt und anschließend eine Blutprobe Grabmanns nicht weitergeleitet hatte, um ein Verfahren gegen sich zu vermelden.

Vorausgegangen war ein Streit beim Preisskat. Es ging um eine Mettwurst, die als zweiter Preis winkte und um die sich der beinamputierte Grahmann geprellt sah, weil er 140 „Gute“ versehentlich einem andern statt sich selbst angeschrieben hatte. Wütend protestierte er, während die Skatbrüder bereits die Messer durch das leckere Erzeugnis ländlicher Schlachterkunst zogen. Da erschien noch zu allem Unheil der Polizeigewaltige des Ortes auf einem Streifgang. Er äußerte zu dem glücklosen Spieler: „Wenn ich der Schreiber wäre, würde ich meinen Mund halten.“ Das war zuviel für Grahmann, denn der an der Narwa einst schwerverwundete Feldwebel und der Polizist von imponierender Statur waren alles andere als Freunde. Ein reicher Regen kräftigster Schimpfworte ergoß sich über den Uniformierten.

Aus der Tragikomödie am dörflichen Biertisch wurde amtlicher Ernst, als Nitsch dem erregten Gemeindeboten und Fleischbeschauer verbot, im trunkenen Zustand seinen Motorroller zu besteigen. Der Kriegsversehrte wehrte sich wieder mit Schimpfworten. Ohrfeigen des Polizeimeisters waren die Antwort. Doch Grahmann wußte auch ohne den abgenommenen Zündschlüssel zu starten. Schon nach 350 m wurde er von dem Polizisten, der sich auf den Sozius einer anderen Maschine geschwungen hatte, eingeholt und an Ort und Stelle verprügelt. Der ordnungsliebende Repräsentant der Staatsgewalt packte den auf der Straße Liegenden anschließend abseits auf einen Sandhaufen, von wo Grahmann seinen Peiniger allerdings mit Dreck bewarf. Und abermals wurde er so geschlagen, daß er laut schrie und um Hilfe rief. Die umstehenden Skatbrüder und andere Dorfbewohner rührten sich nicht.

Wieder korrekt geworden vom Scheitel bis zur Sohle, veranlaßte der Polizeimeister noch die Entnahme einer Blutprobe bei Grahmann, die er aber ebenso unkorrekt nicht weitergab, denn am nächsten Morgen schon, eilte auf eine Anzeige des Mißhandelten ein anderer Polizist herbei, der sich, statt zuerst den Anzeigenden zu vernehmen, mit seinem Kollegen besprach und sich später von Grahmann schriftlich bestätigen ließ, daß dieser nicht gegen seinen Peiniger aussagen wolle. An der 30-Mark-Rechnung für die Blutprobe scheiterte jedoch der Vertuschungsversuch. Mit den Worten „Wer die Musik bestellt hat, soll sie auch bezahlen“, lehnte Grahmann ihre Begleichung ab. Das Gericht hatte nun in dreizehnstündiger Sitzung die strafrechtliche Bilanz zu ziehen.

Es schickte den gewalttätigen Polizeimeister Nitsch nach 26jährigem tadelsfreiem Dienst in der Polizei für sechs Monate ins Gefängnis wegen Körperverletzung und Begünstigung im Amt (die nicht weitergereichte Blutprobe) und verurteilte den Schwerkriegsbeschädigten wegen Trunkenheit am Steuer zu zwei Wochen Haft mit dreijähriger Bewährungsfrist. Die 22 Zeugen, die sich fast durchweg auf nichts mehr besinnen konnten, weil sie „nicht geglaubt hatten, daß sich daraus ein Gerichtsfall entwickeln würde“ und weil „sie nichts gesehen hatten“, obwohl sie vielfach Zuschauer bei den Prügelszenen gewesen waren, werden zum Teil ein Meineidsverfahren gewärtigen müssen. Einer der Gründe für das Verhalten der Zeugen sei das Auftreten der Polizei in Altenwalde, erklärte der Gerichtsvorsitzende, Landgerichtsdirektor Dankert. „Uns alle hat der Standpunkt der Polizeibeamten, die in diesem Verfahren tätig wurden, tief erschüttert.“ Auf die Vereidigung des Polizisten, der den Fall anfänglich klären sollte, hatte das Gericht wegen Verdachts der Begünstigung des Hauptangeklagten verzichtet.