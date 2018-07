Die Kinderlähmung ist eine Infektionskrankheit, die durch ein ultravisibles, nicht einheitliches Virus verbreitet wird. Dieses Virus ruft eine schwere Entzündung des Rückenmarks hervor, die die Funktion der Rückenmarksnerven beeinträchtigt. Dadurch treten Lähmungen verschiedener Stärke und Lokalisation auf. Die Krankheit führt oft durch Lähmung der Atemmuskulatur zum Tode. Nach den letzten großen Weltstatistiken geschieht das in etwa zehn v. H. der Erkrankungsfälle. Die Morbiditätszahl, das heißt die Zahl der Erkrankungen im Verhältnis zur Bevölkerung, ist nicht sicher feststellbar, da sie sehr starken Schwankungen unterliegt. Sie dürfte während einer Epidemie etwa bei 0,005 v. H. liegen. Trotz größter Anstrengungen kann bis heute nichts Sicheres über den Weg, den das Virus im menschlichen Körper nimmt, gesagt werden, ebenso ist die Übertragungsweise der Krankheit nur annähernd bekannt. Die Kinderlähmung befällt in gleicher Weise Kinder und Erwachsene. Sie nistet sich immer dort besonders gerne an, wo schon eine Widerstandsherabsetzung etwa durch eine vorhergehende Erkrankung oder durch Überanstrengung erfolgt ist.

Obgleich die Kinderlähmung eine schon den alten Ägyptern bekannte Erkrankung ist, bereitet sie der modernen Medizin große Sorgen, da sie langsam und beständig zunimmt, die Medizin aber bisher kein echtes Heilmittel gegen sie kennt. Bis heute gibt es außer allgemeinen therapeutischen Maßnahmen, wie Vitamine, Hormone und Fiebermittel, kein spezifisch auf diese Krankheit gerichtetes Heil- oder Vorbeugungsmittel. Seit Jahren ist ein Heer von Wissenschaftlern in allen Kulturstaaten der Erde darum bemüht, hier Wandel zu schaffen.

Der erste Weg zur Bekämpfung der Kinderlähmung führt an die Krankheit selbst heran. Aber den Bemühungen-, ein Heilverfahren von zuverlässiger Wirkung für den bereits erkrankten Menschen zu finden, sind bisher die Erfolge versagt geblieben. Der zweite Weg hat die vorsorgliche Verhütung der Krankheit selbst zum Ziel. Es scheint, als seien in dieser Richtung erste Ergebnisse erzielt worden. Will man eine Infektionskrankheit verhüten, so versucht man seit der von Jenner eingeführten Pockenimpfung eine Immunisierung des Menschen gegen den Erreger zu erreichen. Das kann auf zwei Arten geschehen: man führt einmal dem Körper fertige Abwehrstoffe zu. Man gewinnt sie meist von Tieren, die mit dem betreffenden Erreger infiziert worden sind und so diese Abwehrstoffe bilden. Das ist die passive Immunisierung, die immer dann angewendet wird, wennLile am Platz ist, wie zum Beispiel bei Verdacht auf Diphtherie. Die andere Art ist die aktive Immunisierung. Hierbei soll der menschliche Organismus selbst gezwungen werden, vorsorglich artgerichtete Abwehrstoffe zu bilden, die er dann einsetzen kann, wenn der betreffende Erreger den Menschen anfällt. Um das zu erreichen, ist eine Überimpfung von abgeschwächten Erregern oder deren Giftstoffen auf den Menschen notwendig.

Bei der Kinderlähmung ist man beide Wege gegangen, den nur kurzfristigen Schutz verleihenden der passiven Immunisierung und den Weg der aktiven Immunisierung. Zur passiven Immunisierung verwendet man die sogenannten Gamma-Globuline, Eiweißkörper, von denen man weiß, daß sie Träger der Abwehrfunktion gegen Krankheitserreger sind. Da jede Tierart ein unterschiedlich aufgebautes Gamma-Globulin besitzt, kommt für die passive Immunisierung bei Kinderlähmung nur aus menschlichem Blut gewonnenes Globulin in Frage. Zudem müssen große Mengen dieses Gamma-Globulins angewendet werden, um den gewünschten Schutz auch nur für die Zeit einer drohenden Epidemie zu erreichen. Es ist daher, abgesehen von wenigen Einzelfällen, praktisch unmöglich, eine passive Immunisierung zum Beispiel aller Kinder eines Landes vorzunehmen. Tierisches Serum zur passiven Immunisierung gegen Kinderlähmung zu gewinnen, ist bis heute noch nicht gelungen. Die aktive Immunisierung gegen Kinderlähmung tritt seit einigen Wochen aus dem Stadium der Laboratoriumsversuche heraus. Die Gewinnung der Impfstoffe hat ungeheure Schwierigkeiten gemacht. Allein an der Züchtung des Virus, das für die Herstellung des Impfstoffes unumgänglich notwendig ist, haben die Forscher fast aller Kulturländer über 35 Jahre Jahre lang gearbeitet. Außerdem stellte man fest, daß bei der Kinderlähmung drei verschiedene Viren beteiligt sind, die jedes für sich getrennt immunisieren. In einem wirksamen Impfstoff müssen also alle drei Typen des Virus vorhanden sein. Ferner galt es, eine Form der Darreichung zu finden, die den Menschen nicht gefährdet, dennoch aber ausreichend schützt.

Vor etwa sechs Wochen – genau: am 4. März – gaben die Marburger Behring-Werke den Ärzten bekannt, es sei ihnen gelungen, einen Impfstoff gegen Kinderlähmung herzustellen, der für den Menschen unschädlich sei und der sich, falls sich die ersten Versuche bestätigen, zur Erzeugung eines gewissen Schutzes gegen Kinderlähmung eignet. Es handelt sich bei dem Impfstoff um eine Zubereitung aus abgetöteten Viren aller drei bekannten Arten.

Am 12. April 1955 wurde über UP aus Amerika eine sensationell aufgemachte Meldung über den endlichen Sieg der Medizin über die Kinderlähmung verbreitet. Beide Impfstoffe sind sich einander im Herstellungsweg und der Art der Gewinnung außerordentlich ähnlich. Auch andere Länder, zum Beispiel Südafrika, haben einen nach dem gleichen Prinzip entwickelten Impfstoff zur Verfügung. Amerika blieb es vorbehalten, ihn mit der ganzen Wucht der Propaganda publik zu machen. Ist aber die Zeit schon reif für jenen Enthusiasmus, der von einem „grandiosen“ Erfolg gegen die spinale Kinderlähmung spricht und uns durch den Mund von Dr. Thomas Francis jr. verheißt: „Wir können von jetzt an die Menschheit von den verheerenden Folgen der Infektion dieses ultravisiblen Virus schützen?“

Über den Erfolg der Impfung gegen Kinderlähmung wird die Zeit das Urteil fällen müssen, denn erst nach einem Zeitraum von vier bis fünf Jahren kann man sehen, ob die Krankheitshäufigkeit bei einer geimpften Bevölkerung wirklich abnimmt und wie lange der Impfschutz anhält. Über das Maß des erreichten Schutzes kann nur eine Epidemie oder eine Infektion Auskunft geben. Die absoluten Zahlen, welche die Grundlage der amerikanischen Meldungen sind, lassen sich leicht in Prozentzahlen umrechnen. 0,0049 v. H. der beobachteten nicht geimpften Kinder erkrankten an Kinderlähmung. Bei den geimpften Kindern waren es 0,003 v. H. Von den erkrankten nicht geimpften Kindern zeigten 59,33 v. H. Lähmungen, bei den erkrankten geimpften Kindern betrugen diese Prozentzahlen jedoch 62,7 v. H. Noch hat also die Immunisierung das Kinderlähmungsvirus nicht beseitigt. Freilich kann man heute schon mit Sicherheit sagen, daß eine Impfung gegen Kinderlähmung völlig unschädlich ist und daß die Impfung und deren Überwachung bei möglichst vielen Kindern von größter Wichtigkeit ist. Aber noch scheint der Jubelruf vom Sieg über die Kinderlähmung reichlich verfrüht. Die bisherigen Beobachtungen berechtigen zweifellos zu der Erwartung, daß eine wirkungsvolle Immunisierung erreicht wird. Sie berechtigt aber nicht dazu, den Lorbeer schon zu verteilen. Es könnte sonst zu Panikimpfungen kommen, die mehr schaden als nützen würden. Wie leicht auch könnte der voreilig hervorgerufene Optimismus vieler Menschen in eine gefährliche Depression umschlagen! Das Beispiel des Tuberkulosemittels Rimifon, dessen Entwicklung aus Konkurrenzgründen von USA-Firmen bekanntgegeben wurde, als es noch nicht wesentlich aus dem Versuchsstadium heraus war, sollte Warnung genug sein. Nichts ist schlimmer für den Menschen und die Medizin, als wenn eine Hoffnung enttäuscht wird und der Mensch sich von der Wissenschaft betrogen fühlt. Dietrich Zekorn