laczek Mirow hielt die rechte Hand starr in der Tasche seines Mantels und preßte sich den Hahn eines sechsschüssigen Armeerevolvers ins Fleisch, als könnte ihm der Schmerz eine Antwort geben auf die Frage, weshalb das Leben eines Menschen plötzlich abgeschnitten wird und im Unbekannten fremd wieder beginnt.

An jenem Abend Umschrift er den Häuserblock, der sein Zimmer gefangen hielt, bis zur fünften durchlaufenen Schuhsohle in zwei Jahren, die ohne . Anfang und ohne Ende waren, und er fühlte sich wie ein Topf, in dem es immerwährend kochen mußte, weil das Wasser niemals verdampfte. Zehn Minuten später tänzelte er am barocken Raum seiner Wirtin vorüber, die Schuhe in der Hand, den Kopf geduckt und die Lippen ängstlich verzogen, jeden Augenblick gewiß, aus seiner Beklemmung durch eine schrille Stimme in tiefe Bestürzung gerissen zu werden.

Erst vor dem altrussischen Ikonenbild, das er durch eine Kerzenflamme jede Nacht festlich beleuchtete, vergingen die Wellen seiner beherrschten Erregung. Demütig, in sich gelöst, begann er das Vaterunser, gab aber schon nach den ersten Sätzen seinem Zweifel die Zügel frei und forschte ärgerlich nach dem herrlichen Reich, das auch einmal zu ihm kommen sollte. „Zur dir wird es niemals kommen“, sagte eine sanfte Stimme hinter seinem Rücken, und als sich Wlaczek erschreckt umwandte, sprachen die Augen aus dem Bilde seines Warschauer Lehrers zu ihm mit jener Verachtung, die das Wissen in zu schwachen Köpfen weiß. „Du bist mein bester Schüler gewesen, Mirow, aber die Furcht war groß in dir. Als deine Mutter in einem brennenden Keller schrie, hast du nur geweint. Die Furcht war stark in dir. Als dich Soldaten aus dem – Hause führten, bist du zwischen ihnen klein geworden in deiner Willenlosigkeit. Und nun, in der Heimat größerer Sorgen, möchtest du deine verlorene Kindlichkeit mit einer platzenden Patrone zurückerobern, nicht wahr?“ Wie es geschah, daß Wlaczek Mirow sein geliebtes Ikonenbild auf die sprechenden Augen warf, ward ihm kaum bewußt, da er erst am splitternden Glase seine Wut erkannte. Aber der Entschluß, lauter als die Wölfe zu heulen und im Entsetzen anderer Menschen das Selbstvertrauen zu finden, ward nicht erst im Augenblick eines zerbrochenen Gebetesgeboren. Im lärmenden Kreise der Warschauer Kunststudenten hatte es einen Verwalterssohn gegeben, dessen kleine Statur sich beim Gehen auf einen Klumpfuß konzentrierte, und wenn man ihn in ein Lokal stelzen sah, schien es, als zöge er an der gefürchteten Sträflingskette eine Bleikugel hinter sich her. Dieser Mensch fand in seinen Gedanken nicht das kleine Loch durch die Wolkendecke in den Himmel jugendlicher Selbstbeseligung, und weil ihn die Rauschsucht seiner Kumpane ebenso erzürnte wie ihre rüden Herzen, begann er eines Tages die Umwelt durch befremdliches Benehmen zu erschrecken. Wo die anderen der weiblichen Schönheit in artigen Komplimenten huldigten, ernüchterte er die Damen durch frivole Reden und eroberte sie durch Gleichgültigkeit. Boris Bolchudski hieß er und war zu einem bedrohlichen Requisit in Wlaczek Mirows Phantasie geworden.

An jenem Abend ging Wlaczek, den der Hunger peinigte, noch einmal hinaus, um durch sinnlose Abenteuer seiner Schüchternheit Herr zu werden. Im Schloßpark am Rande der Stadt hockte er sich seitwärts auf eine Bank, das Kinn gegen die eisernen Streben gestützt, und wartete auf nächtliche Spaziergänger.

Der erste war hühnenhaft gewachsen und machte, leicht schwankend, keineswegs einen friedlichen Eindruck, warf jedoch beide Arme schwunghaft hoch, als ihm der harte Lauf eines Armeerevolvers gegen die Weste gedrückt wurde. Stammelnd tastete er nach seiner Brieftasche und hub eine erbarmungswürdige Litanei über die Gnade an. Aber das Mitleiden schien Wlaczek plötzlich eine unfruchtbare Form passiver Seelen, und er fürchtete sich nicht mehr, seine Erkenntnis über die Härte des Lebens zu verwirren. Weder nahm er dem nächtlichen Bummler das Geld noch schürte er die Angst des Überfallenen durch den Hohn einer machtvollen Minute. Einer freundlichen Verwunderung hingegeben, entließ er mit tausend Entschuldigungen sein Opfer und ging fort, ein neues zu suchen.

Es ist unwesentlich, wie oft sich dieses ernste Spiel im Laufe der mondlosen Nacht wiederholte, zumal es genügt, an seiner Wirkung zu ermessen, wie groß in Wlaczek die Wandlung zur Freude über seinen tölpelhaften Einfall wurde, daß er auf dem Heimweg mit starkem Bariton polnische Volkslieder sang.

Kein Wunder also, wenn der halb verkommene Mirow fortan die Menschen mit leichtem Augenzwinkern betrachtete, als wollte er dabei sagen: „Sind wir uns nicht schon einmal im Park begegnet?“