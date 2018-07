Vor Jahren habe ich einmal einige Tage in einem der hübschen, traditionsreichen und ganz angenehm altmodischen Bäder des Rheinlandes verbracht. Über Sonntag kam zu meiner freudigen Überraschung ein Freund mit einem sehr schnellen Wagen aus Frankfurt angebraust. Ich zeigte ihm das Kurhaus, den Kurpark, die Wandelhalle und was es sonst Bemerkenswertes gab. Er bestand darauf, einen tiefen Schluck aus dem Trinkkurbrunnen zu tun. Das Glas in der Hand kostete er, erst mißtrauisch, dann wohlgefällig, die warme säuerliche Flüssigkeit. Und sprach sinnend: „wenn ich jetzt bis morgen abend vierzehn Becher davon trinke – was meinst du, das müßte doch genau so gut sein wie eine Badekur von zwei Wochen?“

Sein skurriler Einfall war nur typisch für die Einstellung vieler Menschen. Es soll schnell gehen, die Menge soll es machen. Daher dann auch der übermäßige Konsum starker Medikamente und Spritzen, die nur für den schwersten Notfall gedacht sind.

Eine Badekur braucht Zeit, eine Trinkkur braucht sie ebenso. Jeder gewissenhafte Arzt wird zu vier Wochen raten, als Minimum haben drei Wochen zu gelten. Wer es je ausprobiert hat, weiß, wie jämmerlich ihm nach der ersten Woche zu Mute zu sein pflegt. Der behandelnde Arzt ist – wie Professor Wilhelm Pfannenstiel in der „Zeitschrift für angewandte Bäder- und Klimaheilkunde“ (Juni 1954) ausführt – auf die „Bade-Reaktion“ vorbereitet: „Der ganze Organismus wird gewissermaßen aus einem faulen Ruhezustand in Alarm versetzt und bleibt dann wach und tätig in seinen sämtlichen Funktionen, wie es eben das lebendige Geschehen erfordert, welches wir als ‚Gesundheit‘ bezeichnen.“ In der zweiten Woche pflegt eine spürbare Besserung, in der dritten Woche die wirkliche Erholung einzusetzen. Und dann geht der Patient zufrieden nach Hause und schlampt aufs Neue.

Genau das sollte er nun nicht tun, und es zu vermeiden ist gar nicht schwer. Das säuerliche Wasser, das seinen Nieren oder seiner Galle, der überaus wichtigen Leber, dem Darm und anderen innerer Organen so wohl getan hat, kann er auch zu Hause weiter trinken. Das Wort Homöopathie ist heute in aller Munde und über den meisten Apotheken zu lesen. Aber die wenigsten machen sich klar, daß die Natur selbst die einfachsten und sichersten homöopathischen Heilmittel hervorbringt – nämlich in eben jenen trinkbaren Heilwässern, mit denen man natürlich nicht reines Jod oder Zink oder Schwefel trinkt, sondern die „homöopathischen Dosen“, die Spurenelemente, welche die Krankheitsstoffe dezimieren, die Abwehrstoffe anregen und gleichzeitig beruhigend zu wirken vermögen. Der schon zitierte Fachmann Prof. Pfannenstiel weist darauf hin, daß es trotz aller Versuche bis heute nicht gelungen ist, die „natürliche Harmonie des Mineralgehaltes eines Heilwassers künstlich nachzubilden“. Wie freilich die Wirkung auf den einzelnen Fall und die spezifische Krankheit aussieht, welches Heilwasser mit anderen Worten angezeigt ist, das zu entscheiden, bleibt Sache des behandelnden Arztes. Der Kranke, auch wenn er sich nicht gelegentlich krank fühlt, sondern nur „leichte Beschwerden“ hat, sollte nicht mit Trinkkuren zu Hause herumexperimentieren, sondern sich erstärztlich beraten lassen.

Die vielen deutschen Heilbäder haben nicht nur Heilbäder, sondern sie haben auch Heilbrunnen – Bade- und Trinkkuren müssen einander fast überall ergänzen. Daß die Trinkkur durch eine entsprechende Diät in ihrer Wirkung vervielfacht, oft überhaupt erst möglich gemacht wird, betont heute fast jeder Arzt. Wenn auch die panische Angst vor Kochsalz für normal gesunde Menschen heute als übertrieben erkannt, die Unentbehrlichkeit der Zufuhr von Mineralsalzen demgegenüber betont wird, so wird doch dringend geraten, gerade während einer Trinkkur den Konsum der geliebten Stimulantien (Kaffee, Tee, Alkohohl und Nikotin) auf ein Mindestmaß einzuschränken, besser noch wegzulassen. Selbst der Laie muß schließlich einsehen, daß die zarte Einwirkung, der geduldige Angriff unserer „Naturhomöopathie“ auf die Krankheitsstoffe erschwert wird, wenn unser Organismus sich in dem uns selbst nicht mehr bewußten aufgepeitschten Zustand befindet, in den die „Genußgifte“ ihn versetzen.

Eben deswegen wäre es gut, wenn jeder, der es sich auch nur einigermaßen leisten kann, an den Anfang seiner Gesundungsbestrebungen die gute alte Badereise setzte, die Trinkkur unter der ständigen Kontrolle des Badearztes. In 99 von 100 Fällen ist ja nur hier eine wirklich konsequente Durchführung von Ruhe, Diät und Kur garantiert. Wer aber glaubt, der Beruf oder der Geldbeutel erlaube ihm keine Badereise (manchmal stimmt das sogar, obgleich schließlich heute ja auch Kassen oder aber die Betriebe selbst ihren Mitgliedern eine solche Kur ermöglichen), der soll sich wenigstens mit möglichster Gewissenhaftigkeit an eine häusliche Trinckur begeben.

Wie der bekannte Kissinger Arzt, Dr. Reinhard Jaup, kürzlich ausführte, sind die Abfüllvorrichtungen der sogenannten Versandbrunnenbetriebe heute auf einer solchen technischen und hygienischen Höhe, daß die Haltbarkeit der in Flaschen gefüllten Heilwässer fast unbegrenzt ist und sich auch bei Reisen ans andere Ende der Erde und in das gegensätzlichste Klima nicht ändert, weder im Geschmack noch in der Wirkung. Es ist noch lange nicht bekannt genug, daß Trinkkuren vorbeugend wirken – zum Beispiel gegen erneute Nieren- oder Gallensteinbildung nach Operationen; daß sie überhaupt Im Anschluß an Operationen den weiteren Heilungsprozeß unterstützen und ebenso – die ideale Kombination – die Nachwirkung einer Bädertrinkkur in unmittelbarem Anschluß an den Erholungsurlaub. Auch hier gilt immer wieder der Rat, sich gründlich mit dem Arzt zu besprechen, Geduld zu haben, sich Zeit zu nehmen, Wochen oder Monate – für Jahrzehnte der Gesundheit! mmg.