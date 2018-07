Eine beunruhigende Tatsache in unserem heutigen Wirtschaftsleben ist die tiefe Entfremdung, die zwischen der Bevölkerung und der Organisationsform ihrer gewerblichen Wirtschaft eingetreten ist. Diese Wirtschaft ist aufgebaut auf dem gesellschaftlich organisierten Kapital, wie es in der Kapitalgesellschaft (besonders in der Aktiengesellschaft) zutage tritt. Von der Grundstoff- bis zur Lebensmittelindustrie, vom Geld- und Kreditgeschäft bis zur Schiffahrt, zum Versicherungswesen und zur Stromversorgung, zum Maschinenbau und Kunstdünger, beruht so ziemlich alles auf Aktienkapital. Jedes Brikett, jede Schiene und Lokomotive, jede Brücke, die Kraftwagen samt ihrem Brennstoff und ihrer Bereifung, jedes Kleidungsstück, die Schuhe, das Radio, die Zigarette, die Tasse Kakao mit Zucker, Semmel und Margarine könnten mit den Buchstaben AG gekennzeichnet sein, weil alle diese Produkte (oder ihre Vorproduktel!) „aktiengesellschaftlich“ verarbeitet worden sind. Man braucht sich nur einmal die Aktiengesellschaft aus unserem Wirtschaftsleben wegzudenken; dann erkennt man, daß sie nicht etwa ein Bestandteil in ihm, sondern sein Form- und Funktionsprinzip ist.

Leider steht die Lebenswichtigkeit der Aktiengesellschaft in gar keinem Verhältnis zu der Rolle, die sie heute im Bewußtsein der Öffentlichkeit spielt, das ihr ohne Interesse und Verständnis, ja vielfach mit Abneigung gegenübersteht. Das gilt nicht nur von dem Mann auf der Straße, der keine Probleme sieht, wo er sie nicht mit Händen greifen kann. Es gilt auch von manchen Wirtschafts- und Sozialpolitikern, die die Aktiengesellschaft für eine juristische Formalität halten, die mit der Realität des Unternehmens nichts zu tun hat – und die sich etwa darauf berufen, daß das Unternehmen doch wohl fortbesteht, wenn auch sämtliche Aktien verbrannt sein sollten. Der Gründungsvorgang liegt so weit zurück, daß das Aktienkapital, vor Zeiten eingezahlt in einer längst untergegangenen Währung, schon halb vergessen und zu einem bloßen Bilanzposten „verblaßt“ ist. Zu guter Letzt wird die gesellschaftliche Natur des Unternehmens mehr in der Betriebsversammlung seiner Mitarbeiter als in der Generalversammlung seiner Besitzer gesehen.

Die Worte „Kapital“ und „kapitalistisch“ haben in der Sozialpolitik eben eine ganz andere Bedeutung als in der Wirtschaftspolitik. Dort, im Bereich der sozialen Kämpfe, bezeichnen sie den heißumstrittenen Machtfaktor, auf den mit Vorliebe die Feststellung Jakob Burckhardts, daß jede Macht böse ist, kritische Anwendung findet. Im kühleren Räume der Wirtschaftsordnung bezeichnen sie den Produktionsfaktor, der im Aktienkapital einen besonderen Grad von Vervollkommnung erreicht hat, weil in ihm das Kapital entpersönlicht und versachlicht ist. Die Person des „Kapitalisten“ ist hinter einem Vorhang verschwunden – unsichtbar und so, im abstrakten Zustand, unvernichtbar. In der Wirtschaftspolitik von heute geht es nicht um gute oder böse Menschen, sondern um gute oder schlechte Geschäfte, und der soziale Fortschritt erfordert eben dringend gute Geschäfte, immer bessere Geschäfte, immer bessere Kapitalversorgung.

Ein Jahr der Kapitalerhöhungen soll 1955 werden. Vielversprechende Anfänge sind gemacht, und man rechnet damit, bis zum Jahresende ein Milliardenprogramm abzuwickeln. Neue Mittel in erheblichem Umfang müssen der Industrie zugeführt werden, um die Investitionen zu finanzieren, die zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Mengenkonjunktur notwendig sind, wobei die angestrebte Produktions- und Produktivitätssteigerung vorwiegend durch Rationalisierung herbeizuführen ist. Durch Aktienemission müssen die neuen Mittel den Gesellschaften zugeführt werden, weil nur so das vielfach gestörte Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital zu verbessern ist. Wenn man derart auf die Finanzierungsmethoden zurückkommt, deren man sich beim Aufbau der Industrie vor hundert Jahren in den Anfängen des Effektenkapitalismus bedient hat, so mag die versuchte Wiederbelebung der Aktie als ein Anachronismus erscheinen. Sie ist es tatsächlich, aber sie ist es nur darum, weil anachronistische Kräfte – Krieg, Währungsverfall, Demontage – eine Kapitalvernichtung in solchem Umfang bewirkt haben, daß wir kapitalwirtschaftlich um Jahrzehnte zurückgeworfen sind. Großindustrie und Großbanken sind auf Aktienkapitalien reduziert, die für das erreichte und weiter anwachsende Geschäftsvolumen bei weitem zu klein sind. Der zeitliche Widerspruch besteht aber darin, daß seit den Tagen der Gründerzeit, als die Aktie bei der Mobilisierung von Unternehmerkapital ihren Triumphzug antrat, sich die Struktur des Aktienbesitzes völlig verändert hat, da infolge der sogenannten Effektenverkapselung und Konzernverschachtelung, die besonders zwischen den beiden Weltkriegen starke Fortschritte gemacht hat, eine Aktienzusammenballung eingetreten ist, die den Großaktionär – den Paketbesitz – zur vorherrschenden Erscheinung des voll- oder überentwickelten Effektenkapitalismus von heute gemacht hat. Gerade der Großaktionär, zum Beispiel das Konto „Beteiligungen“ in den Gesellschaftsbilanzen, ist heute oft nicht in der Lage, von dem Bezugsrechtsangebot auf neue Aktien Gebrauch zu machen, so daß hierfür Ersatz bei anderweitigen Kapitalanlegern gesucht werden muß. Wenn es daher auch ein Anachronismus ist, heute die Kapitalbeschaffung mit denselben Methoden der Aktienemission an das breite Publikum zu betreiben wie vor hundert Jahren, so bleibt uns doch im System der freien Marktwirtschaft kein anderes Mittel als die Heranbildung und Heranziehung eines aufnahmebereiten Effektenpublikums aus breiten Schichten der Bevölkerung. Wenn größere Emissionen in den Übernahmekonsortien hängenbleiben sollten, wäre die Industriefinanzierung nach klassischer Methode und damit die systemgerechte Fundierung der Marktwirtschaft gescheitert. Dies zu verhüten, ist ein wirtschaftspolitisches Hauptziel. – Die Wiederbelebung des Aktionärs als einer unentbehrlichen, ja tragenden, risikotragenden Figur in unserem aktiengesellschaftlich organisierten Wirtschaftsleben würde dazu beitragen, auch einen anderen Anachronismus zu überwinden: den antikapitalistischen Komplex, das soziale Ressentiment, das aus den Flegeljahren des Kapitalismus als Überbleibsel in die sozialgesinnte Gegenwart hineinragt. Dem Gebrauch der antikapitalistischen Schlagworte – das haben wir zur Genüge erfahren – liegen längst keine sozialen und schon gar keine wirtschaftlichen, sondern rein politische, machtpolitische Motive zugrunde.

Ökonomisch gesehen, ist die heutige Aktiengesellschaft durch freiwillige wie durch gesetzliche Einrichtungen dazu gelangt, daß sie ihre Wirtschaftserfolge allen Beteiligten zugute kommen läßt –, nicht nur ihren Kapitalgebern, sondern auch ihren Mitarbeitern und, was die nie zu vergessende Hauptsache ist: der Gesamtheit der Konsumenten, für die sie produziert. Wenn es gelingt, die Aktienemissionen über das große Publikum auszubreiten, den kleinen Mann, individuell, aber in großer Zahl als Kapitalgeber zu gewinnen, dürfte mit dem wirtschaftlichen zugleich dem sozialen Fortschritt am besten gedient sein. Claus Schrempf