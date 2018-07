Die tiefgreifenden Veränderungen, denen die Künste in unserer Zeit durch das Angebot ganz neuer technischer Möglichkeiten ausgesetzt sind, geben sich nicht, eindeutig als positiv, oder negativ zu erkennen, ihnen ist vielmehr ein paradoxer Zug eigen, der gut oder böse als vorerst offen erscheinen läßt. Damit gemeint sind natürlich nicht organische und kontinuierliche Verbesserungen, die dann entstehen, wenn Kunst von sich aus zur Erzielung eines in ihrer Richtung liegenden echten Fortschritts sich technischer Mittel bedient; dieser paradoxe Zug betrifft ausschließlich solche neuen Möglichkeiten von Kunst, die aus rein technischen Entwicklungen stammen, die durch Technik provoziert sind und von daher zur Verwirklichung drängen. Der Film, der in seiner Konzeption und in den ersten Jahrzehnten seines Bestehens ein rein technisches Problem war, hat sich über das Attraktive (im Sinn niederer Schaustellerei) zu dem Punkt heraufgearbeitet, an dem besessene Außenseiter des Theaters ansetzten und ihm die Wendung zur Kunst hin gaben. In seinem künstlerischen Anliegen ist dies Kind einer hochwissenschaftlichen Technik aus der Gosse gekommen, und es hat geraume Zeit gedauert, bis ein Niveauausgleich dieser doppelten Herkunft eine schöpferische Synthese gestattete. Ähnliche Herkunft, wenngleich schon aus einer „jüngeren“ Bewußtseinsschicht stammend, kann man dem Rundfunk nachsagen, als einer Entwicklung aus der Technik, die zu einer ungewollten, fast gewaltsamen Bereicherung von Kunst geführt hat. Diese neuen technisierten Ausdrucks- und Übertragungsmöglichkeiten haben eins gemeinsam: daß sie ihre materialeigene Substanz und Form erst finden mußten, daß sie in ihren Anfängen auf Imitation vorhandener Kunstformen angewiesen waren.

Die Entwicklung zur materialeigenen Gestaltung, hat ihre eigene Dialektik, die von der übernommenen Form über deren technische Verstümmelung (Imitation) zur neuen Form hinführt. Die poetischmusikalische Form des Oratoriums scheint außerhalb dieser Dialektik zu stehen, hier gibt es ein Problem der Rundfunkübertragung überhaupt nicht, denn hier geht durch die Sendung nichts Wesentliches verloren. Darum fehlt hier der produktive Zwang zu einer schmerzhaften Metamorphose auf eine neue Form hin, und der Auftrag zu einer schöpferischen Wandlung dieser Form muß von einer ganz anderen Problemstellung her erfolgen, die eben mit dem zutiefst paradoxen Wesen technisierter Gestaltung zu tun hat.

Wir müssen zum ursprünglichen Sinn des Oratoriums zurückkehren, das seit längster Zeit falsch und vordergründig von der Besetzung und Instrumentation her definiert wurde. Oratorium (soviel wie Betsaal) ist der Name für einen Raum, in dem sich Menschen zur religiösen Sammlung in der Gruppe zusammenfinden. Die Musik, die von dort ausging und die den Namen mit auf den Weg nahm, hatte ganz klar religiösen Auftrag und kollektiven Bezug. Nun lebt der Mensch nicht mehr in den alten Räumen, und als Gruppenwesen steht er in Auflösung und Neuformierung. Und es liegt in dem zwielichtigen Wesen gerade der Technik, daß in ihr Zerstörung und Schöpfung, Lebensbedrohung und Lebenssicherung so nah beieinander sind. Die unsichtbaren Räume, die sie längst über uns gewölbt hat (ob als Zuchthaus oder als Dom, das steht eben noch aus und steht bei uns) sind die eigentlichen Räume der Technik, in denen der Mensch von heute erreichbar ist. Wer wollte die Augen davor verschließen, daß in dem umspannenden Gitter der Rundfunkwellen zumindest der Ansatz zu einem planetarischen Raum liegt, dessen Sinn- und Wertgebung noch aussteht, daß dieselben Wellen, die willig seelisches Gift in die fernste Hütte tragen, auch Träger höchster Botschaft sein könnten. Das Oratorium setzt, wenn sein Ursinn wiederhergestellt werden soll, das Vorhandensein eines legitimen Raumes voraus, und man könnte das moderne Oratorium definieren als eine über Wort und Ton gehende religiös-existentielle Aussage, die den unsichtbaren Raum des heutigen Menschen auszufüllen vermag.

Ein bemerkenswerter und sehr ernst zu nehmender Versuch auf diesem Weg wurde durch das Radio Bremen in Frank Wohlfahrts „Passion des Prometheus“ vorgelegt. Das Werk des in Hamburg lebenden Dichter-Komponisten besitzt angesichts der hohen Ansprüche, denen es in seiner Funktion ausgesetzt sein muß, in entscheidender Hinsicht fragloses Gewicht: die Musik enthält sich (was billig zu haben wäre) jeder mythischen Verdunkelung und Anempfindung, sie ist, in der Technik zwölftönig, aus dem Tonstoff der Gegenwart geformt und sie enthält keine Note, die nicht auf die Waage des Absoluten gelegt werden könnte. Und auch die Dichtung verliert sich nicht im Dunkel, sie ist klare Weisung und Entscheidung in der tödlichen Paradoxie, in der die Menschheit, prometheisch in der Tat, ihre eigene Existenz herausgefordert hat. Karl Grebe