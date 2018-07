d. a., Hamburg

Am 8. Oktober 1954 stiegen am Dammtorbahnhof in Hamburg vier Reinemachefrauen in die S-Bahn der Bundesbahn. Kaum war die letzte von ihnen im Traglastenabteil, zog der Zug an. Neben der Tür stand eine Drehorgel und obendrauf saß ein kleines Kapuzineräffchen, das sich durch die Einsteigenden erschrak und eine der vier kratzte. Eine unbedeutende kleine Schramme zierte nun die Wange der Frau, und der Leierkastenmann namens Alfons Gluschke hatte während des Vorfalles auf einer Bank des Abteils gesessen und nichts verhindert. An der nächsten Station (Hamburg Hauptbahnhof) wandten sich die Frauen an den Bahnbeamten, der ihnen sagte, er habe keine Zeit, man möge bis zur nächsten Station (Berliner Tor) fahren. Als der Zug die Halle verließ, rief der „Hauptbahnhof“ den unbedeutenderen Berliner-Tor-Bahnhof an und gab Order, das Traglastenabteil zu sistieren. Der Rotbemützte holte den Glubschke mitsamt Leierkasten und Affen und die vier Frauen aus dem Zug. Er übersah sofort die Situation und verlangte Glubschkes Ausweis, aber der entsann sich, daß er Berliner ist und sagte: „Da kann jeder dumme Junge kommen.“ Ein Wort gab das andere, bis Glubschke seinem Äffchen zurief: „Faß ihn!“ Und nun geschah ein Wunder; das Äffchen, das noch nie auf das Wort pariert hatte, biß den Uniformierten gewissermaßen mit Vergnügen in den Arm – zwei stecknadelkopfgroße „Wunden“ auf der Beamtenhaut hinterlassend.

Der Bahnbeamte ließ sich ärztlich betreuen, war aber vernünftig genug, dem Angebot des Arztes, sich arbeitsunfähig schreiben zu lassen, nicht zu folgen. Der Kriminalbeamte Probst bearbeitete den Fall mit Leidenschaft. Nach zwei Wochen Bearbeitung suchte er die gekratzte Frau auf und überredete sie, Strafanzeige gegen Gluschke zu stellen. Sein Argument dabei, Schadensansprüche seien von einer Strafanzeige ahängig, war irreführend, da diese nicht von einer Strafanzeige abhängig sind.

So stand der Leierkastenmann am 10. Januar 1955 vor dem Richter Amtsgerichtsrat Otto Möller, der ihn zu fünfeinhalb Monate Gefängnis verurteilte, denn Alfons hatte schon einmal eine ähnliche Auseinandersetzung mit der Polizei und der neue Vorfall war innerhalb seiner Bewährungsfrist passiert. Trotzdem fand das Strafmaß kein Verständnis in der Öffentlichkeit. Alfons Gluschke legte Berufung ein und stand am 19. April wieder vor Gericht, diesmal mit Affen, Leierkasten und Verteidiger. Der Richter Landgerichtsrat Dr. Nöldecke bescheinigte ihm, daß die erste Verurteilung ungewöhnlich hoch ausgefallen sei, aber da der Staatsanwalt das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung bejahte, wurde einen ganzen Tag verhandelt und Gluschke erhielt einen Monat Gefängnis und 10 DM Strafe wegen fahrlässiger Körperverletzung, Widerstandes gegen die Staatsgewalt, Beleidigung und Körperverletzung.

Die Verteidigung war gegen die Behauptung eines zweiten Bahnbeamten, er habe den Angeklagten vorher darauf aufmerksam gemacht, daß sein Kollege Polizeibefugnisse habe, machtlos. So hatte Gluschke nach dieser Lesart in voller Kenntnis der staatsgewaltlichen Befugnisse des Rotbemützten seine Papiere nicht gezeigt und „Widerstand geleistet“. Im Gegensatz zu den Kollegen der Hamburger Hochbahn, die der Leierkastenmann ebensogut hätte benutzen können, ist der Bundesbahnbeamte Helfer der Staatsanwaltschaft und kann die Personalien feststellen. In der Urteilsbegründung sagte der Vorsitzende, daß die Bundesbahn ein erheblicher Teil Schuld an diesem Vorfall träfe, da gemäß § 22 der Eisenbahnverkehrsordnung gezähmte Tiere in Behältnissen zu transportieren sind. Jahrelang hätten die Beamten an der Sperre den Affen, frei auf dem Leierkasten sitzend, durchgelassen, obwohl es ihre Aufgabe ist, die Mitfahrt nur im Käfig zuzulassen. Bei einer ernsthaften Verletzung hätte die Bundesbahn haften müssen.

Verteidiger Dr. Hans Möring führte aus, daß der Vorfall nicht so wichtig hätte genommen werden dürfen. Man stelle sich im allgemeinen unter „Widerstand gegen die Staatsgewalt“ etwas anderes vor. Es gäbe doch andere Sorgen, als sieben Zeugen, drei Sachverständige, das Gericht, die Schöffen wegen einer solchen Bagatelle zu bemühen. Die Beamten hätten „entwichtigen“ müssen und mehr Humor zeigen sollen. Der erste Staatsanwalt Dr. Suhr entgegnete, es sei nicht Aufgabe der Beamten, Humor zu haben.

Nach der Urteilsverkündung weinte der Drehorgelmann, und der Vorsitzende beruhigte ihn mit der Aufforderung, ein Gnadengesuch einzureichen, dessen Befürwortung nichts im Wege stehen würde. Alfons Gluschke trocknete seine Tränen und eilte heim zu seinem Äffchen, das er schon in der Mittagspause nach Hause gebracht hatte, um ihm die weiteren Anstrengungen der Verhandlung zu ersparen.