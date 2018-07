Inhalt Seite 1 — Der Mann am Kiosk Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es war keiner von jenen modernen Bahnhöfen, die mit dem Gebaren bunter Ausscellungsvitrinen sich lächelnd um den Gast bemühen und vom ersten Augenblick ein Gefühl von Vertrautheit erwecken. Nein, er hatte ein verwittertes, gelbes Backsteingesicht und zinnenreiche Ecktürme, aus deren gotischen Fernstern statt der Burgfräulein sehr dienstliche Beamte blickten Über die Halle spreizte sich ein gewölbtes Dach aus Eisenträgern, die durch schwarze Farbe einwandfrei gegen Rost geschützt, jedoch noch nicht vollständig, wieder verglast waren. Hier verkehrten in raschem Wechsel Personen, Güter- und Eilzüge, Reisende aller Art, Taschen- und Tagediebe, Spatzen und sehr viel Zugluft, die sich im Frühling mit Regen, im Somner mit Staub und im Winter mit Schnee zu mischen pflegt.

Es ist überhaupt Unsinn, das alles so umstandich zu beschreiben. Der Zug hielt genau zwei Mimten und nicht länger. Er sollte eigentlich nur eine Minute halten, aber es waren wohl unvorhergesehene Ereignisse, die den Mann mit der roten Vlütze bewegen, ihn noch sechzig Sekunden über die Zeit festzuhalten.

Der Zug war nicht voll, und hier stieg nur noch eine Dame ein. Sie suchte sich ein Abteil in der Mitte des Wagens, genau an der Klapptür, dieser Weltanschauungsgrenze zwischen Weiß und Rot, laucher und Nichtraucher. Den Mann auf der tnderen Seite, der roten des Lasters, musterte sie kurz und uninteressiert en passant durch das Guckiensterchen, als sei er ein langweiliges Tier im Zoo, n schläfriger Pavian vielleicht, ein reizloses Huhn, oder eine Schildkröte (was ihn kränkte), dann gab sie dem Jüngling, der ihre Koffer nachschleppte, Anweisungen und beugte sich aus dem Wagenienster zu den Ihren, die draußen in einer gewissen Erregung warteten und symbolische Zeichen mit den Armen vollführten. Sie war eine ungewöhnlich reizvolle Frau, und das machte es verständlich, daß SD viele Leute sie zur Bahn brachten.

Außer diesen Leuten waren nur ein paar enttauschte Gepäckträger, der erregte Fahrdienstleiter md ein Mann auf dem Bahnsteig, der mit seiner Karre auf und ab pendelte und Reiselektüre verkaufte: Tageszeitungen mit reicher Auswahl von Morden, Unfällen und Vergewaltigungen, die sich ohne Mühe a la carte zu einem reizvollen Sensatonsmenu zusammenstellen ließen, Illustrierte mit Vachsgesichtern, Kunstharzwimpern und bleckenden Erzeugnissen der Dentalindustrie, FamilienZeitschriften voller Wahrheiten über das Liebesleben des Prinzen Magnus, Enthüllungen aus der siebenten Ehe des Sprungfederkönigs und ein Iiterview der großen Filmdarstellerin, die soeben ihren Busen gegen jegliche Unbill hatte versichern lassen. Der Mann rief das alles mit vielen rollenden "R", als gurgele er mit desinfizierenden Mitteln, was fraglos nicht von Übel gewesen wäre. Ja, und etwas weiter vorn war der Kiosk. Wie gesagt, es handelte sich nur um einen kurzen Aufenthalt, und die Leute, die die reizende junge Frau begleiteten, konnten nur stark geraffte Bezeigungen von Liebe, Gunst, Zuneigung oder Verehrung anbringen. Da war zunächst ein Mädchen, ein ganz kleines Mädchen, gewiß ihre Tochter. Man reichte es von außen am Zuge hoch, damit sie es noch einmal herzen und küssen konnte. Es war ungewöhnlich niedlich und mit ebensolchen Sachen bekleidet, daß es wie ein buntes Vögelchen aussah. Es konnte nur ihre Tochter sein. Das schlichte Geschöpf, das es auf dem Arme trug, zog sich alsdann einen Schritt zurück und verharrte farblos im Hintergrund.

Eir? altes Ehepaar, vermutlich die Eltern, reichte verschiedenartige Päckchen hinauf, zitternde Händedrücke und umständlich abgefaßte Segenswünsche. Zwei in jeder Weise mittlere Damen, deren Position im Stammbaum sich nicht ohne weiteres bestimmen ließ, wiesen hartnäckig auf wesentliche Artikel in den von ihnen gestifteten Zeitungen hin. Der Jüngling entstieg wieder dem Zuge, nachdem er die Koffer ins Netz gestemmt hatte, stellte sich hinter die anderen und litt deutlich unter Pickeln und Überflüssigkeit. Den Vordergrund aber füllte ein Mann aus, der durch seine ganze Art zu verstehen gab, daß er der Besitzer war. Er lachte breit, daß man vermuten konnte, der Abschied war nur für kurze Dauer. Ein ausgezeichneter Schneider hatte es verstanden, durch Wahl und Behandlung der Stoffe den Eindruck zu erwecken, er wiege nur wenig über zwei Zentner. Schon früh fing er an, Abschied zu wedeln, wobei sich Grübchen auf dem Handrücken zeigten. Er sah stolz und zufrieden zu ihr auf, wie man etwa ein Auto betrachtet, das die Wagen sämtlicher Freunde in den Schatten stellt und dessen Anschaffung einen trotz der erheblichen Unkosten nicht gereut. Das war also die Familie, eine verhalten lärmende Gruppe von Menschen, die durch diesen Abschied in eine sonderbare Lebhaftigkeit versetzt waren und mit dem Anfahren des Zuges ihre Taschentücher entfalteten, um unter eifrigem Winken an der Bahnsteigkante zu verharren. Die junge Frau ertrug das alles, ohne sich unnötig zu strapazieren. Sie hatte diese besondere Art von verschleierten Augen, denen man unter dem Baldachin der Wimpern nie genau ansehen kann, ob sie sich gerade mit erhabenen oder sehr profanen Dingen beschäftigen, und ob sie sich auch wirklich dem zuwenden, der sicii ausschließlich und hingebungsvoll um sie bemüht. Der Zug glitt langsam aus der Halle. Die Familie blieb verständlicherweise zurikk, denn zum Mitlaufen war sie nicht beweglich genug. Und nun tauchte der Mann hinter dem Kiosk auf.

Er hatte schon die ganze Zeit dagestanden und sich im Blickschatten des Häuschens gehalten, ohne sich in seiner taktischen Wirksamkeit beeinträchtigen zu lassen, eine Technik, die er wohl noch vom Kriege her kannte, jedenfalls beherrschte er sie meisterhaft Vorher schon hatte die ungewöhnlich hübsche Frau gelegentlich einen raschen Blick ihrer sonst etwas gelangweilten Augen über die Ihren hinweg zu jenem nebensächlichen Bauwerk wandern lassen, hinter dessen Ecke ein paar langstielige Rosen auf und nieder schwangen, deren Wert In einem deutliehen Gegensatz zu dem Trenchcoatärmel stand, der sie bewegte. Nun aber, da der Zug langsam und schnaufend daran vorbeiglitt, wuchs seine ganze Gestalt heraus und trat von dem sich zuspitzenden Blickwinkel aus neben die Familiengruppe, ohne daß beide Teile sich gegenseitig wahrzunehmen vermochten.

Auch er sah zu ihr auf, aber das geschah irgendwie anders, nicht so sicher, nicht so gewichtig, sondern fast behutsam, kindlich, hingebungsvoll. Es war das werbende Lächeln, das nur gewinnen kann id das um alles in der Welt auch gewinnen will, I Lächeln ungeklärter Besitzverhältnisse; und er hu ietter junger Mann, der, ein bißchen verwilB°äußerlieh und innerlich sicher nicht ganz wohldru| net war.