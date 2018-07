Am 28. April findet in Koblenz das langerwartete Gespräch zwischen den Kultusministern der Länder und dem Präsidenten des Deutschen Sport-Bundes, Willi Daume, statt. Man wird sich über die Erweiterung der schulischen Leibeserziehung und den Bau neuer Sport- und Übungsplätze, von Turn- und Schwimmhallen unterhalten. Neben den Ministern und den maßgebenden Männern des deutschen Sports werden auch die Vertreter der kommunalen Selbstverwaltung auf der Koblenzer Tagung vertreten sein, so daß also eine Diskussion auf breitester Ebene stattfinden kann. Die Vertreter des Sports versprechen sich viel von diesem letzten Versuch.

Hoffentlich werden sie diesmal erreichen, daß bindende Entschlüsse gefaßt werden. Denn sollte man sich auch auf dieser Sitzung wieder einmal nur die seit vielen Jahren zur Genüge bekannten Tatsachen vorhalten, daß der Stand der jugendlichen Leibeserziehung heute weit unter dem Niveau der Jahrhundertwende liegt, so wäre der Sinn dieses Gespräches verfehlt. Denn über die Notwendigkeit einer geregelten Leibeserziehung der Jugend und über den Wert von Turnen und Sport für die körperliche, seelische und geistige Entwicklung junger Menschen ist oft und ernst genug gesprochen worden. Man kann auch schon gar nicht mehr die unzähligen Denkschriften, Manifeste und Jahrespläne deren, die im Laufe der letzten Zeit veröffentlicht wurden und die einmütig ein sehr düsteres Bild der Zustande zeichneten, die auf dem Gebiete der Körpererziehung herrschen. Man hat mit der Zeit auch die vielen Kundgebungen, Tagungen und Akademischen Gespräche satt bekommen, die sich mit dem gleichen Thema beschäftigen – ohne daß jemals ernstlich die Konsequenz gezogen wurde. Bei Staatsmännern, Politikern, Wirtschaftlern, Industriellen und Erziehern traf man zwar allgemein auf Wohlwollen und Interesse, den Willen zur Tat aber hatte kaum einer. Man hatte es der Führung des Deutschen Sport-Bundes nicht verübeln können, wenn sie eines Tages erklärt hätte, daß wenn Staat und Städte kein Interesse daran haben, der Not zu steuern, man nun auch nicht von den Turnern und Sportlern verlangen könnte, ihre seit Jahrzehnten selbstlos geleistete Arbeit weiter allein fortzuführen.

Mit einer erstaunlichen Hartnäckigkeit sind die Kultusminister der Länder bisher dem Problem der Leibeserziehung aus dem Weg gegangen. Was nützt alles angeregte Wohlwollen, wenn schönen Reden keine Taten folgen? Wie gering man die körperliche Erziehung bisher an oberster Stelle einschätzte, zeigte kürzlich ein Gespräch des Bundeskanzlers mit der Führung des Sportbundes. Man berichtet, Dr. Adenauer hätte sich über die Situation im deutschen Sport informieren lassen und sei außerordentlich erstaunt und beeindruckt gewesen von dem ihm unterbreiteten Material. Er versprach den Vertretern des Sports, „sich in dem ihm möglichen Rahmen dafür einzusetzen, daß Wandel geschaffen würde“ und daß er nunmehr auch „dem parlamentarischen Kreis der Freunde des Sports beitreten würde. Dieser an sich erfreuliche Erfolg zeigt, wie wenig man sich bislang für die körperliche Ertüchtigung an den maßgebenden Stellen interessiert hat. Denn der Bundeskanzler zumindest hätte das betrübliche Material schon kennen müssen durch seine Beamten, die eigens zur Wahrung der Interessen der Jugend eingesetzt sind.

Man wird sich vielleicht auch diesmal wieder mit dem Mangel an Mitteln auszureden versuchen. Aber diesen schon immer gehörten Einwand lassen wir jetzt nicht mehr gelten. Der augenblickliche Tiefstand der Gesundheit unserer Jugend macht es dringend erforderlich, daß wir jeden aussichtsreichen Weg zu ihrer Kräftigung beschreiten. Die planmäßige Pflege von Turnen, Sport, Spiel und Wandern ist der beste Weg zu diesem Ziel. Hierfür muß eben das Geld da sein. Es ist auch da, es wird nur falsch ausgegeben. Wir wollen hoffen, daß es in letzter Stunde gelingt, auf der jetzigen Koblenzer Tagung die Kultusminister an ihre Pflicht zu erinnern. Walter F. Kleffel