Man möchte fast sagen: Nichts ist so unbeständig wie die Gewohnheit (und insbesondere die Lebensgewohnheit). Jede technische Neuerung, die mit Fertigprodukten in die Sphäre des Letztverbrauchers dringt, ändert die Lebensgewohnheiten der Bevölkerung. Je populärer eine solche Neuerung ist oder wird, um so stärker kann der Ablauf der bisherigen Lebensgewohnheiten revolutioniert werden. So war es, als um die Jahrhundertwende das Telephon im Haushalt des einzelnen seinen Siegeszug antrat, so war es, als in den zwanziger Jahren das Radio die Familie zu erobern begann, so geschieht es heute mit der Motorisierung (hauptsächlich durch Kleinwagen und Motorroller) und so kann es mit dem Fernsehen werden.

Eine überaus interessante Untersuchung zu der Frage, ob Funk und Fernsehen die Lebensgewohnheiten geändert haben oder ändern, ist kürzlich von der Einzelhandelsorganisation Nordrhein durchgeführt worden. Das Ergebnis erscheint uns typisch für die anfangs ausgesprochene Behauptung: Nichts ist so unbeständig wie die Gewohnheit. Der Test wurde nach Möglichkeit in solchen Haushaltungen durchgeführt, von denen man wußte, daß mit Sicherheit ein Radiogerät und wahrscheinlich auch eine Musiktruhe vorhanden sein konnten. So hatten 100 v. H. der Angehörigen des gehobenen Mittelstandes, 97 v. H. der Arbeiter und kleineren Angestellten und 73 v. H. von Rentner- und Pensionärshaushalten Rundfunkgeräte, davon Musiktruhen 28 bzw. 19 bzw. 8 v. H. und außerdem ein Fernsehgerät 3 v. H. des gehobenen Mittelstandes, aber 5 v. H. der Arbeiter und Angestellten und verständlicherweise keiner der Rentner und Pensionäre.

Erwerbsmotiv für Musiktruhen und Fernsehgeräte war, wie die Befragten erklärten, in den allermeisten Fällen ganz bewußt der Wunsch nach „Extravaganzen“ als „Zeichen des besseren Lebensstandards Bei den Musiktruhenbesitzern war auch der Wunsch nach Musik „nach eigenem Geschmack unabhängig von Radioprogrammen“ stark maßgebend.

Alle Befragten erklärten, daß sich mit dem Kauf der Musiktruhe und besonders kraß mit der Anschaffung eines Fernsehgerätes alle bisherigen Lebensgewohnheiten geändert hätten. Das private Leben verlagerte sich von außen nach innen. Das eigene Heim wurde wiederentdeckt und führte geradezu zu einer „Revolutionierung der Einkaufsplanung“. Der Wohnungseinrichtung und der häuslichen Gemütlichkeit wurde die erste Stelle im Einkommensetat eingeräumt. Bei den Inhabern der Fernsehgeräte hörte zugleich die Ausgabe für Kinobesuche fast völlig auf.

Zugleich wuchs die Geselligkeit. Auf die Frage, ob bestimmte Übertragungen so im Mittelpunkt des häuslichen Lebens stehen, daß sich mehrere oder alle Familienmitglieder zusammenfinden, wurde beim Radio beantwortet mit 13 v. H. öfter, 54 v. H. gelegentlich, 33 v. H. kaum oder nie, bei derMusiktruhe mit 12 v. H. bzw. 78 v. H. bzw. 10 v. H. und beim Fernseher mit 100 v. H. für „öfter bis immer“. Die Inhaber der Fernsehgeräte erklärten weiterhin einhellig, daß sie darüber hinaus wesentlich mehr als früher Freunde zu Besuch einladen würden und praktisch überhaupt nicht mehr in die Gaststätte gingen. Da man bei diesen Zusammenkünften auch „gastlich“ sei, ändere sich der Monatsetat auf diesem Gebiet gewaltig ... Rlt.