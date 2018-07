Einige Tage, bevor das „Darmstädter Gespräch“ über das Thema Theater begann, erschien im Handel ein Buch, das jeder Teilnehmer jener renommierten Veranstaltung vorher hätte kennen sollen; dann wäre klar gewesen, was sich in Darmstadt zutrug. Egon Vietta, Mitglied des vorbereitenden Komitees, stellte gemeinsam mit Intendant G. R. Sellner, dem offiziellen Gesprächsleiter, Themen und Personen des Teams zusammen. Vietta wird durch seine Auswahl aus den Tonbandprotokollen auch die weitere Öffentlichkeit in einem Buchband über das Darmstädter Gespräch unterrichten. Wem Gehalt, Form und Zukunft unseres Theaterlebens mehr als eine abendliche Sinnenbezauberung bedeutet, der war am letzten Wochenende in Darmstadt, auf Klärung, Auskunft und Ausblick hoffend. Dieser ratsuchenden Öffentlichkeit sagt Vietta: „Jede geistige Hilfe ist eine Fehlinvestition auf dem Boulevard der sogenannten öffentlichen Meinung ... Was ist zu zeigen? Daß das Wesentliche nicht mehr gezeigt werden darf, soll es der Zerstörung entgehen.“

Daraus zieht der geistige Organisator des Darmstädter Theatergesprächs die Folgerung: „Warum überlassen wir nicht die großen Bühnen den Vernutzern und Zerstörern, die den Massenkonsum decken!“ Die Bühne, wie Vietta sie versteht, soll künftig „in die Katakomben steigen“, „das Theater in die kleinsten Zellen flüchten und das Traumbild des alten Theaters verschweigen.“ Unter die autonom gewordenen Macher jenes alten Theaters zählt Vietta auch den Intendanten, mit dem er sich jahrelang in Darmstadt verbündet hatte, den Leiter des Darmstädter Gesprächs, G. R. Sellner: „Akzente setzende Montage.“ Als schlimmste Feinde des Theaters aber gelten ihm, Vietta, neben den Schauspielern und den Regisseuren der Theateretat und sein Verwaltungsdirektor. Deshalb lehnt er die Subventionierung des Theaters aus öffentlichen Mitteln überhaupt ab. Die Darmstädter Subventionspolitiker werden sich die Augen reiben. Sie ließen sich das Darmstädter Theatergespräch viel, besonders viel Geld kosten. Großzügig finanzierten sie die Opposition und müssen sich nun sagen lassen, daß „jede geistige Hilfe eine Fehlinvestition“ sei. Das steht in dem Buch

Egon Vietta: „Katastrophe oder Wende des deutschen Theaters?“ Droste-Verlag, Düsseldorf, 236 S., 7,80 DM.

Der Autor ist dem Theater theoretisch und praktisch lange genug verbunden, um über die Sache grundsätzlich sprechen zu dürfen. Zunächst als Kritiker, seit Sellners Darmstädter Amtsantritt als dessen künstlerischer Berater mitverantwortlich für einen Spielplan, der jahrelang ohne Vergleich in deutschen Städten von vergleichbarer Größe war, kennt Vietta das Theater von innen und außen. Was er als Analyse der gegenwärtigen Situation schreibt, ist begründet, schlüssig und geeignet, Zuschauern, die sich vom Augenblick blenden lassen, aber auch Schauspielern, Intendanten und Theaterpolitikern die Augen zu öffnen für faule Stellen im florierenden Betrieb. Vietta entlarvt den „Erfolg“ als den Götzen, prangert den Schauspieler als hohles Zentrum der Bühne an und weist den Regisseur als heute allmächtigen Monteur der Szene in die Schranken des Dienstes an Dichtung und Geist.

Verfänglich wird die Analyse für Unkundige, wo Vietta nach Schuldigen sucht und dabei die öffentliche Subventionierung des Theaters als Grundübel entdeckt. Gewiß legt er den Finger auf eine schwärende Wunde. Doch bemüht er sich gar nicht, sie durch mögliche Reformen der Betriebsstruktur des öffentlich subventionierten Theaters zu heilen. Vietta flüchtet in absolute Formulierungen, wo praktische Theaterpolitik angebracht wäre, er amputiert das kranke Glied, mag der Patient ruhig dabei sterben. Richtig ist, daß die heute übliche Art, öffentliches Geld für Theater auszugeben, unverbindlich, an keinen kulturellen oder künstlerischen Auftrag gebunden ist, wie das im Theater der Fürsten und der echten Privatmäzene geschah. Vietta weist mit Recht darauf hin, daß in der deutschen Demokratie der Bedarf als soziale Legitimation des Theaterspielens und die ausführenden Kräfte, also der Betrieb? subventioniert werden, daß aber kein Etatposten und kein Geld für den schöpferischen Künstler, für den Autor, einkalkuliert sind, es sei denn über den „Erfolg“ der Ausführenden. Gleichwohl fordert der anklagende Autor „das Labor oder Studio als Lebensquelle des künftigen Theaters“, also eine subventionsbedürftige Einrichtung. Viettas Kampfschrift, aus der Enttäuschung über den Theateralltag anscheinend in bitteren Nachtstunden eilig hingeschrieben, schüttet das Kind mit dem Bade aus. Dem belesenen, oft sogar brillant improvisierenden Intellekt fehlt es in diesem Buche an fruchtbarer Systematik.

Ist die Analyse wenigstens „mit Vorsicht zu gebrauchen“, so muß dem Autor kritisch in die Parade gefahren werden, wo er sich den Anschein gibt, nicht die „Katastrophe“ seines Buchtitels, sondern eine „Wende“ anzusteuern. In einem theoretischen Exkurs werden die Forschungen einiger Professoren über den prähistorischen Entstehungsort der Bühne apostrophiert. Dann verbündet sich Vietta mit philosophischen Kategorien Heideggers, mischt mit dessen DA, mit der Urbühne des auf sich selbst als allverbindlichen Inhalt zeigenden Menschen, literarhistorische Begriffe Max Kommerells und postuliert für das Theater der Zukunft, der Katakomben à la Vietta, das Theatron, den Tempel von Delos, „die Stätte, an der etwas offenbart wird“. Was aber sollen die Katakomben als Theater der Zukunft in einem Übergangsstadium zeigen? „Den Menschen in der Verwandlung durch die Technisierung.“ Eine hübsche Formel. Was Vietta darunter versteht? Er sagt es nicht deutlicher. Barlach und Hans Henny Jahnn sind die einzigen Dichternamen, die man als positive Hinweise auf Autoren für Viettas Katakomben findet.

Generell steuert der Autor auf etwas nebulos Gefährliches: Er spricht der „Bühne“ kultische Funktion zu. Er fordert vom Theater, was nur die Religion leisten und auf den ihr eigenen Kultstätten darstellen kann. Vietta übersieht völlig den spielenden Menschen, den Mimos, er huldigt nur Dionysos, der dynamischen Macht des Gedankens, des Geistes und der Dichtung im Theater. Der Niedergang des europäischen Theaters beginnt bei Vietta mit dem Barock. Er bezeichnet die Wendung vom Liturgischen zum Symbolischen bei Calderon und die Ernennung des Menschen zum Maß aller Dinge im Drama Shakespeares als erste Verfallssymptome, den Anfang vom heutigen Ende. Was nach dieser Klassifizierung des Theaters der Vernunft für die Zukunft als „Wende“ bleibt, ist ein bedenklich mystisches Theater für einen Kult aus Prähistorie plus Heidegger. Vietta steht, wie seine Vergangenheit beweist, nicht in dem Verdacht, ein heimlicher Nazi zu sein. Was er verlangt, das erinnert jedoch nicht nur bei dem Appell an das Publikum gegen die Kritik peinlich an Argumente von Goebbels, auch substantiell lauert hier jener Mystizismus, aus dem in einem passenden Augenblick wieder der Totalitarismus und sein neokultisches Theater, die Bühne als Thing, entsteht. Johannes Jacobi