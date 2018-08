Man kann mit gutem Grund erwarten“, bemerkte der Economist zu Winston Churchills Rücktritt als Premierminister, „daß der Verlust einer gewissen Majestät in der Führung unserer Staatsgeschäfte zum Teil durch den Gewinn größerer Ordnung kompensiert werden wird.“ Weil Churchill mit Leib und Seele der großen Politik gehörte, erfüllten ihn, je älter er wurde, die Probleme der inneren Verwaltung, der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik mit einer gewissen Ungeduld, und er überließ die Arbeit, wenn auch keineswegs die Entscheidungen, die er oft übermäßig hinausschob, gern dem Mitarbeiter- und Ministerteam, das er sich herangezogen hatte. Neben Eden und Finanzminister Butler gehört Harold Macmillan, der neue Außenminister, zu dieser Spitzengruppe. Er ist einer der Väter der betont sozialen „Neuen konservativen Politik“, mit der die Partei 1951 der Labour-Regierung die Führung abnahm. Als Churchill dem englischen Volk im Wahlkampf großartig, aber ein wenig leichtsinnig 300 000 Wohnungen im Jahr versprach, fiel Macmillan als dem Wohnungsbauminister die Aufgabe zu, das Versprechen einzulösen. Er ging mit solcher Verve ans Werk, nicht als Beamter, sondern wie der Leiter eines großen Unternehmens, daß er die Zahl nicht nur erreichte, sondern überschritt. Das trägt dazu bei, daß die Konservativen heute mit guten Chancen in den Wahlkampf gehen.

Für das Foreign Office, das Macmillan als 61 jähriger übernimmt, hat Churchill ihn in einer Planung auf weitere Sicht, die man sich in Deutschland als Beispiel nehmen könnte, vorbereitet, indem er ihn 1954 zum Verteidigungsminister machte. Die Ähnlichkeit, die er mit dem neuen Premierminister hat (man nennt ihn „Edens Eden“), ist nicht nur äußerlich. Er ist der Typ des englischen Konservativen, geprägt durch gleiche Erziehung und eine ähnliche Laufbahn. Beide gingen in Eton zur Schule, kaum dem College entwachsen, mußten sie an die Front, sie zeichneten sich aus, wurden rasch befördert (Macmillan bei den Gardegrenadieren) und legten sich, als blutjunge Offiziere, zur Stärkung ihrer Autorität den Schnurrbart zu, den sie bis heute behalten haben. Nach dem Krieg waren beide in Oxford, dann kandidierten sie erfolgreich zum Unterhaus. Macmillan hat zwar nicht Edens glamour, das fast zu gute Aussehen, und jsne verdiente oder unverdiente Bevorzugung durch das Schicksal, das den vier Jahre jüngeren bereits 1938 zum Außenminister werden ließ, dafür wirkte er aber immer seriös, er hat niemals, wie Eden, darum kämpfen müssen, daß man ihn ernst nimmt.

Macmillan ist ebenfalls mit dem englischen Hochadel verschwägert, seine Frau, eine Tochter des neuen Herzogs von Devonshire, ist Lady in her own right. Seine eigene Familie dagegen ist schlichtester schottischer Herkunft. Aber der Macmillan Buchverlag, den sie 1843 gründete, ist durch drei Generationen von Brüderpaaren zu einem Weltunternehmen herangewachsen, das nach den Vereinigten Staaten, nach Kanada und Australien auszweigte. An seiner Leitung hat Harold Macmillan, bis er Minister wurde, regen Anteil genommen. Er selbst gehört zu einer Schicht, die De? den Konservativen, die der junge Churchill einmal boshaft als die „dumme Partei“ bezeichnete, nicht allzu dicht gesät ist: den Intellektuellen. Mehr noch, er ist ein sozialer Reformer, überzeugt, daß die Demokratie, wenn sie sich halten soll, sich auf den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt stützen muß. Darüber hat er mehrere Bücher geschrieben. „Die richtige und entscheidende Sicherung gegen die totalitäre Diktatur“, erklärte er 1938 in dem bedeutendsten Der mittlere Weg, „liegt in dem Beweis, der durch die Tat und den Erfolg geführt werden muß, daß die Freiheit dieTüchtigkeit nicht ausschließt.“ Daß die Konservativen sich einem sozialen Pogramm zuwandten und Anschluß an die Massen fanden, ist nicht zuletzt sein Verdienst.

Die englische Beschwichtigungspolitik der dreißiger Jahre bekämpfte Macmillan mit Überzeugung. Er war es, der durch seine entschlossene Haltung das Signal zum Rücktritt für Eden, Duff Cooper und Cranborne gab, als Neville Chamberlain im abessinischen Konflikt die Sanktionen gegen Mussolini aufhob. Er wurde Churchills Mann und durch ihn kam er 1940 in die Regierung. Seit Ende 1942 war er als Staatsminister in Nordafrika für die Zusammenarbeit mit Amerika und Frankreich im Mittelmeer verantwortlich, er versöhnte Giraud und de Gaulle, er brachte den Waffenstillstand mit Badoglio zustande und wurde in Italien Hoher Kommissar, er ging während des Bürgerkrieges nach Griechenland. Wo immer eine heikle Situation entstand, schickte Churchill ihn hin, überall bewährte er sich als gewandter Diplomat;

Daß Macmillan ein ausgezeichneter Redner ist, nicht nur auf garden parties, sondern im Wahlkampf, kam ihm zustatten, als das englische Volk 1945 die Konservativen in die Wüste schickte. Er verlor zwar seinen Sitz, konnte ihn aber schon im November bei einer Nachwahl in einem anderen Kreis zurückerobern. Man wird ihn diesmal im Wahlkampf vermissen, denn als Außenminister, der um eine überparteiliche Linie bemüht sein muß, ist er gezwungen, sich zurückzuhalten, um so mehr, als seine scharfe Zunge im Parlament, seine Art, ein wenig von oben herab über die Köpfe der Labourabgeordneten hinweg zu debattieren, ihm bei diesen nicht viel Freunde gemacht hat. Churchill gewann die Labourgefolgschaft für die Außenpolitik durch das Gewicht seiner Persönlichkeit, Eden durch seine verbindliche, ein wenig langweilige Art, an der niemand recht Anstoß nehmen kann. Macmillan wird erst seinen Weg finden müssen, vielleicht muß er Erfolge vorweisen, bevor man ihm den Anschein des geistigen Hochmuts hingehen läßt.

In der großen Linie wird Macmillans Außenpolitik mit der Edens gewiß übereinstimmen. Wie dieser ist er überzeugt, daß England, weil es Europa heute braucht, auf dem Festland eine führende Rolle spielen muß. An der Europabewegung nahm er regen Anteil, und als Vertreter Großbritanniens versuchte er in den Jahren 1949 bis 1951 dem Straf burger Europarat kräftigeres Leben einzuhauchen. Er steht außenpolitisch ein wenig mehr „rechts“ als Eden, und das kann wohl nur bedeuten, daß seine Haltung zur Sowjetunion eine Nuance entschlossener ist. Jedenfalls weiß er aus der Erfahrung mit Hitler und Mussolini, daß es nutzlos ist, Diktatoren zu beschwichtigen. Nachgiebigkeit schärft nur ihren Appetit, und das gilt heute für Sowjetrußland in gleicher Weise. „Deutschland“, erklärte er schon 1949, „muß Ostdeutschland einbegreifen. Rußland muß die Freiheit der Meinung, der Rede und der Presse in seiner Zone zulassen, der Polizeistaat muß aufhören, die Armee, die unter der Maske einer Volkspolizei aufgestellt wurde, muß vollständig aufgelöst und der gesamten politischen und wirtschaftlichen Struktur des Kommunismus, die die Russen in ihrer Zone einführten, muß ein Ende gemacht werden.“

Macmillan wird seine Haltung im Foreign Office durchsetzen müssen. Denn das Außenamt empfindet aus langer Tradition Europa noch immer als lästige Nebenaufgabe, mit der es jeweils so rasch wie möglich fertig zu werden gilt, um freie Hand für das Commonwealth und das atlantische Bündnis zu haben, die ihm wichtiger sind. Kein Zweifel, daß er sich Achtung verschaffen wird, er kann hart, ja autoritär sein, und er wird sich auch von dem Premierminister nicht allzuviel hineinreden lassen. Sch’igßlich hat er lange genug auf das verantwortliche Amt gewartet. Volkmar v. Zühlsdorff