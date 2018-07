Die deutschen Wirkereien und Strickereien haben ihren Export in 1954 auf fast 100 Mill. DM und damit die Exportquote von 4 1/2 auf 6,1 v. H. erhöhen können. An der allgemeinen Umsatzsteigerung von 1,47 auf 1,62 Mrd. DM war vor allem die Flachstrumpfwirkerei beteiligt. Vergleichsweise hat sich der Umsatz der gesamten deutschen Textilindustrie im vergangenen Jahr nur um 2 1/2 v. H. auf 12,2 Mrd. DM erhöht. Die Garnverarbeitung der Wirker und Stricker nahm nur geringfügig auf rund 65 000 t zu; sie ist aber in den letzten zwei Jahren um 20 v. H. gewachsen. Dabei ist bemerkenswert, daß die vollsynthetischen Garne eine Zunahme um 100 v. H. erfahren haben, während Wollgarne nur um 31 v. H. in der Verwendung anzogen und der Anteil der Kunstseidengarne sogar um. 15 v. H. zurückging. Während der Export um etwa 50 v. H. vermehrt werden konnte, sind die Importe um 25 v. H. auf 54,6 Mill. DM zurückgegangen. Außerdem wurden aus der Sowjetzone für 28,8 (27,6) Mill. DM, in der Hauptsache Strümpfe, bezogen. Die ersten Monate von 1955 brachten der Wirkerei- und Strickereiindustrie eine weitere Umsatzzunahme. jfg

Auf der HV der Bayerischen Vereinsbank in München – antragsgemäß wurden 9 (I. V. 8) v. H. Dividende für 1954 beschlossen – erklärte die Verwaltung des Instituts, daß die Frage der Kapitalerhöhung noch nicht akut sei. Die breite Streuung der Aktien – das AK von 22 Mill. DM verteilt sich auf rund 10 000 Aktionäre – lasse die Annahme zu, daß im Falle einer Kapitalerhöhung die jungen Aktien leicht unterzubringen sind. Die Vereinsbank halte es jedoch für richtig, die Frage der Kapitalerhöhung erst dann zu entscheiden, wenn das dritte DM-Bilanzergänzungsgesetz zur Verabschiedung kommt. In den ersten Monaten des laufenden Geschäftsjahres hat die Geschäftsentwicklung den Erwartungen voll entsprochen. Die Spareinlagen sind weiter gestiegen, während die Einlagen der Wirtschaft Schwankungen unterliegen, insbesondere im Zusammenhang mit den Steuerterminen. Die Nachfrage nach Krediten war weiter rege.

Auf der HV der Ruhrstahl AG, Witten, erklärte Vorstandsmitglied Kurt Schmitz, daß die Eisen- und Stahlindustrie auch in Zukunft an der stabilen Preispolitik festhalten werde. Die Preise für Grobbleche z. B. lagen heute noch immer unter dem Preisstand von Juli 1953. Man werde weiter an den bisherigen Preisen festhalten, wenn nicht neue Kostensteigerungen zu einer Änderung zwingen. Zur Kapazität der Grob- und Mittelblechfertigung sagte Schmitz, die Produzenten würden zwangsläufig von Duo- auf Quartogerüste umstellen, um dadurch zu einer rationelleren Herstellung zu kommen. Das Ziel sei die Erhöhung der Blechkapazitäten.