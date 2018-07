Aus der lockenden Möglichkeit der Herstellung von Massenartikeln und dem Zwang zur Vollbeschäftigung entstand um die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert die Produktion für einen unbekannten Markt. Hersteller und Verbraucher kannten einander nicht mehr, und bald war das Marktgeschehen so unübersichtlich geworden, daß weder der Produzent noch der Konsument den notwendigen Überblick haben konnte. In dieser das Wesen der modernen Marktwirtschaft kennzeichnenden Situation suchte die Wirtschaft nach einem Instrument, um die verlorengegangene Marktübersicht wiederherzustellen. Sie fand es in der Werbung. Sombart, der große Geschichtsschreiber des Kapitalismus, der zwar die Werbung leidenschaftlich ablehnte, hielt sie jedoch dort für notwendig, wo es sich um Waren handelte, „die der öffentlichen Anzeige bedürfen, weil sonst niemand von ihrem Dasein etwas wüßte“. Der Werbung wurde also die Aufgabe übertragen, Waren (oder Leistungen) bekanntzumachen. Wer sich der Werbung bedient, wird aus der Anonymität herausgerissen und stellt sich und seine Ware in das Licht der Öffentlichkeit: er kann hoffen, seine Produktion auf dem unbekannten Markt an den Mann zu bringen.

Die industrielle Revolution führte also jene Marktlage herbei, die das Wirken der Werbung notwendig machte. Und weil als „Werbeträger“ damals in erster Linie Zeitungen zur Verfügung standen, lag die Idee nahe, „Annoncen jeder Art für alle in- und ausländischen Zeitungen zur prompten Beförderung“ entgegenzunehmen. Diese Idee hatte im Jahre 1855 der 27jährige Buchhändler Ferdinand Hasenstein, als er in (dem damals noch dänischen) Altona seiner Buchhandlung eine „Agentur für Zeitungsinserate“ angliederte. Damit wurde Hasenstein zum Schöpfer der ersten Annoncen-Expedition –zum Begründer eines Berufsstandes, der nun auf eine 100jährige Entwicklung zurückblicken kann.

Der „Zeitungs- und Annoncen-Sekretär“ von 1870 führt in 27 Städten bereits 63 Firmen auf, die sich als „Annoncen-Expedition“ betätigten, unter ihnen die noch heute bestehende Mainzer Firma D. Frenz. Aus den Annoncen-Expeditionen von damals, die man in der Fachsprache als „AE“ bezeichnete, sind (im Zuge der Entwicklung von der Reklame zur Werbung) Werbungsmittler und Werbeagenturen geworden, die „Werbung für andere durchführen, Werbeaufträge für andere im eigenen Namen und für eigene Rechnung erteilen“. Ihr Aufgabenbereich erstreckt sich auf die Beratung, Planung, Gestaltung und Durchführung aller Arten der modernen Wirtschaftswerbung. Rund 200 Firmen, zum Teil mit weltweiten Verbindungen, sind in der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Werbungsmittler zusammengeschlossen. Nach festgefügten Grundsätzen arbeitend, setzten sie gewissermaßen „die Wahrheit auf Räder“,

Rund ein Drittel der gesamten Werbeaufwendungen der Bundesrepublik, die 1954 etwa 2,4 Mrd. (gleich 2 v. H. des Sozialprodukts) betragen haben, gehen durch die Hände der Werbungsmittler und Werbeagenturen. Sie arbeiten zwar vorwiegend in der Werbung für Markenartikel, sind natürlich aber auch in der technisch-industriellen Werbung tätig, in der Fremdenverkehrs- und Heilmittelwerbung, in der Versandhaus- und Einzelhandelswerbung. Einige große Firmen haben sich auf die Exportwerbung spezialisiert. Rund 90 v. H. der gesamten Plakatanschlag-, Funk- und Filmwerbung werden durch Werbungsmittler und Werbeagenturen geplant, gestaltet und durchgeführt, 80 v. H. der Anzeigenwerbung in Illustrierten, 40 v. H. der Anzeigenwerbung in Tageszeitungen.

Indem diese „Mittler zwischen Wirtschaft und Werbung“ durch systematische Ausbreitung der Anzeigen auf die verschiedensten Publikationsorgane den Anzeigenmarkt schufen, förderten sie die Entwicklung der Zeitungen und Zeitschriften zu modernen Informations-, Bildungs- und Werbeträgern. Sie bauten die Brücken vom Hersteller zum „unbekannten“ Verbraucher, weiten den Bedarf und haben entscheidenden Anteil daran, daß sich aus der marktschreierischen Reklame von gestern die informierende, überzeugende Werbung von heute entwickelt hat, die für die (quantitative und qualitative) Übereinstimmung von Angebot und Nachfrage und damit für das Funktionieren der Marktwirtschaft unerläßlich ist. Das Aufspüren neuer Absatzwege, die Erfassung neuer Konsumentenschichten, die Wandlung neuer Konsumgewohnheiten und die Eroberung neuer Märkte stellen den Werbungsmittlern und Werbeagenturen auch für die Zukunft – und nicht nur bei uns – noch große Aufgaben. ws.