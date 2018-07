Inhalt Seite 1 — Nochmals: das Experiment NTG Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zu der Darstellung, die in Nr. 13 der ZEIT unter dem Titel „Das niedersächsische Experiment NTG“ über den Abschlußbericht des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses des Niedersächsischen Landtages in Sachen „Niedersächsische Treuhandverwaltung GmbH (NTG) veröffentlicht worden ist – der Verfasser jenes Beitrags, Rechtsanwalt Dr. Faußner, war als Sachverständiger für den Untersuchungsausschuß tätig –, ist uns von dem früheren Geschäftsführer der NTG, Prof. Dr. Müller-Pohle, eine ausführliche Gegendarstellung zugegangen, die wir hier aus Gründen der Loyalität auszugsweise wiedergeben.

Der Parlamentarische Untersuchungssauschuß sollte die Verlustursachen bei der Niedersächsischen Treuhandverwaltung GmbH. (NTG) untersuchen. Er hat freilich fast nur Zeugen der einen Seite (Minister, Aufsichtsratsmitglieder usw.) Über eng abgegrenzte Fragenkomplexe vernommen; auch verfügte nur diese Seite über die zur Information erforderlichen Unterlagen. Ferner hat der Ausschuß im wesentlichen nur zwei Unternehmen und auch diese z. T. nur unvollkommen behandelt, und er hat vor allem – und das ist der entscheidende Vorwurf – ein tieferes Eindringen in die zweifellos schwierige Problematik der NTG vollständig vermissen lassen.

Da der Vorsitzer völlig auf den Sachverständigen des Ausschusses angewiesen war, ist anzunehmen, daß dieser einen entscheidenden Einfluß auf Gang und Ergebnis des Verfahrens ausgeübt hat. Der Sachverständige hätte ein Mann mit großer wirtschaftlicher Erfahrung sein müssen, völlig frei von den Interessen der beiden Parteien: nämlich Minister und Bürokratie, Aufsichtsrat, Kreditausschuß und Treuarbeit einerseits und Geschäftsführung der NTG andererseits. Bis unmittelbar vor Beginn seiner Tätigkeit im Untersuchungsausschuß war aber der Sachverständige als Angestellter der Treuarbeit tätig. Diese hat auch die Prüfungsberichte über die zwei vom Untersuchungsauschuß behandelten Unternehmen im Auftrage des Finanzministers erstellt.

Richtlinien sind der Geschäftsführung der NTG niemals gegeben worden. Sie mußte aus dem konkursreifen Zustand der ihr angedienten Unternehmen und aus Verlautbarungen maßgebender politischer Persönlichkeiten (auch der Aufsichtsinstanzen) entnehmen, daß arbeitsmarktpolitische Gesichtspunkte den Vorrang haben sollten. Es ist der Geschäftsführung erst ab 1952 gelungen, ihre eigene Konzeption, nach der – entsprechend der Satzung der NTG – die erwerbswirtschaftliche Zielsetzung entscheidend sei und bei sonst gesunden Flüchtlingsbetrieben lediglich das fehlende Eigenkapital durch die Beteiligung ersetzt werden solle, dem Aufsichtsrat gegenüber etwas stärker zur Geltung zu bringen.

Wenn im Bericht behauptet wird, die Geschäftsführung sei in „ihrer Willensfreiheit nicht wesentlich beeinträchtigt“ gewesen, da von 64 vom Kreditausschuß der NTG übergebenen Anträgen nur zwölf zu Beteiligungen führten, so wird die Tatsache übergangen, daß diese zwölf Unternehmen eben noch relativ die besten waren! Weiter sind die heute noch bestehenden vier Beteiligungen, von einer Ausnahme abgesehen, erst ab Frühjahr 1952 eingegangen worden, nachdem es der Geschäftsführung gelungen war, wenigstens etwas mehr freie Hand zu bekommen. Schließlich fällt die Ablehnung nahezu aller restlichen Anträge ebenfalls in die Zeit ab 1952; bei einigen von ihnen wäre infolge der starken Einflußnahme des Aufsichtsrats und dritter Stellen eine Ablehnung vorher kaum gelungen.

Symptomatisch für die starke Einflußnahme auf die Geschäftsführung ist der Fall der drei sog. Hambührener Unternehmen. Wenn dem Geschäftsführer eines staatsmittelbaren Unternehmens von seinem Aufsichtsratsvorsitzer gesagt wird, es sei im Kreditausschuß beschlossen worden, die drei Unternehmen durch die NTG aufzufangen und der Ministerpräsident lege den größten Wert darauf, daß diese (konkursreifen) Unternehmen „nicht in Konkurs gingen“ – dann läßt diese (von einer förmlichen Anweisung kaum noch zu unterscheidende) Empfehlung es ja wohl zum mindesten gerechtfertigt erscheinen, bei der Prüfung dieser Unternehmen nicht so scharfe Maßstäbe anzulegen, wie bei privatwirtschaftlicher Betrachtungsweise!

Neben dem Vorrang arbeitsmarktpolitischer Gesichtspunkte und den strukturell unheilbaren Fehlern der angedienten Betriebe war die fehlerhafte Organisation der Gesellschaft eine weitere Verlustursache. Der Aufsichtsrat war seiner Aufgabe nicht gewachsen: eine Feststellung, die wohl gemacht werden muß, ohne daß damit einem der Mitglieder, die in ihrem eigenen Aufgabengebiet sicher Gutes leisten, nahegetreten werden soll. Fast alle waren Beamte, die sich in erster Linie ihrem Minister und dem Kreditausschuß verpflichtet fühlten – wobei die politischen Einflüsse auch hier nur am Rande erwähnt Werden sollen.