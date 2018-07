Inhalt Seite 1 — Nur ein Phantom! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kapital ist immer eine Mangelware. Deshalb suchen Fiskus und Wirtschaft stets nach neuen leistungsfähigen Finanzierungsquellen. Dabei geht es vor allem um die Frage, wie man aus Geld Kapital „machen“ kann, ohne währungspolitisch bedenkliche Wege zu beschreiten. Eine neue Variante in diesem Streben bilden die Vorschläge, Investitionen, wie zum Beispiel den Wegebau und planmäßig erst in späterer Zeit fällig werdende Leistungen der öffentlichen Hand, wie solche des Lastenausgleichsfonds, mit Hilfe von Geldmarkttiteln in der Finanzierung zeitlich „vorzuziehen“.

Solche Verfahren sind nichts Neues. Schon seit jeher wurden sie mit mehr oder weniger großem Erfolg angewandt. Neu aber sind die Größenordnungen, mit denen jetzt operiert wird, und neu ist auch die Planmäßigkeit, mit der solche Finanzierungen erfolgen sollen. Der Lastenausgleichsfonds soll jetzt für die Vorfinanzierung Geldmarkttitel in Höhe von einer halben Milliarde DM verkaufen, wobei von einem Bukett von U-Schätzen mit Laufzeiten zwischen ein und zwei Jahren gesprochen wird. Das Problem, das sich hierbei dem Bundesausgleichsamt stellt, ist, wie die Mittel am Fälligkeitstag bereitgestellt werden. Es hätte wenig Zweck, hierfür die ordentlichen Einnahmen des Fonds vorzusehen, da die Rückzahlungstermine in eine Zeit fallen, in der man aller Voraussicht nach mehr an Vorfinanzierungen als an die Einlösung von Wechseln denkt. Die fälligen U-Schätze müßten also entweder prolongiert oder bei günstiger Kapitalmarktlage durch eine Lastenausgleichsanleihe abgelöst werden. Ob eine solche Rechnung aufgeht, läßt sich vorweg schlecht sagen; offenbar aber glaubt die Bundesregierung, das Risiko tragen zu können.

Hier liegt freilich noch nicht das eigentliche Problem. Die Hauptfrage ist vielmehr, ob der Geldmarkt (ohne schwere Störungen der Wirtschaft) den Betrag von einer halben Milliarde verkraften kann, zumal der Ausgleichsfonds nicht der alleinige Reflektant für großzügige Geldmarktfinanzierungen ist. Es wird ja noch von anderen Überbrückungsfinanzierungen, und zwar vor allem, wie schon erwähnt, für den Wegebau gesprochen. Bundesbahn und Autobahnen sollen jährlich 270 Mill. DM aus dem Aufkommen der Verkehrssteuer erhalten. Das Verkehrsfinanzgesetz sieht Vorfinanzierungen und die Schaffung von entsprechenden Finanzierungsinstituten vor. Wie man hört, wird hier gleichfalls daran gedacht, an den Geldmarkt heranzutreten, vor allem, weil dieser zur Zeit wesentlich bessere Konditionen als der Kapitalmarkt bietet.

Die Überlegungen gehen also dahin, Beträge, die an die Milliardengrenze heranreichen, wenn nicht gar sie überschreiten, über Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen aufzubringen. Allzuviel Gedanken darüber, ob dies möglich sein wird, hat man sich bis jetzt offenbar aber noch nicht gemacht; es scheint so, als ob man glaube, der Geldmarkt sei zur Zeit unerschöpflich ... Richtig ist, wie seine im Verhältnis zum Kapitalzins extrem niedrigen Zinssätze erkennen lassen, daß er seiner Grundstruktur nach sehr flüssig ist. Wo aber sind die Gründe für diese Liquidität zu suchen? Die bedeutsamste Quelle der Flüssigkeit war bis jetzt die laufende Geldschöpfung bei der Umwandlung von Außenhandelsüberschüssen in DM. Dem hiermit verbundenen Liquidierungsprozeß hat die Notenbank nicht wesentlich entgegengewirkt, weil (einmal) als Folge der Thesaurierungspolitik der öffentlichen Hand laufend erhebliche Beträge im Zentralbanksystem stillgelegt wurden, und weil die Notenbank (zum anderen) die durch die Verflüssigung des Geldmarktes ausgelösten Zinssenkungstendenzen durchaus begrüßt hat. Das Zentralbanksystem konnte auch diesem Prozeß mit einer gewissen Ruhe zusehen, weil er gleichzeitig zu einer immer besseren Deckung der deutschen Währung führte, und – vor allem! – weil durch ihn bei der gegebenen Konjunkturlage keine Preiserhöhungstendenzen ausgelöst wurden. Nicht immer und nicht überall freilich sind diese Dinge mit der gleichen Seelenruhe angesehen worden. Ein so radikaler Optimist wie Prof. Erhard hat beispielsweise – im Zusammenhang mit der Frage des durch langfristige Exportkreditierung „erzwungenen“ Kapitalkredits – das Folgende erklärt: Wer schon diese Entwicklung für so überaus bedenklich halte, der dürfte „eigentlich nicht mehr ruhig schlafen können“, wenn er sich der möglichen Konsequenzen jener „fortdauernden zusätzlichen Geldschöpfung bewußt wird“ –, um danach fortzufahren: „Mir jedenfalls bereitet dieses Problem eine sehr viel ernstere Sorge.“

Die von der Notenbank herkommenden Ver-Wirtschaftsunternehmen wurden nun zeitweise erheblich dadurch verstärkt, daß von der Masse der Wirtschaftsunternehmen große Teile des bisher in Güter gebundenen Umlaufvermögens in Geldform zurückverwandelt wurden. Die Weltgütermärkte zeigten auf niedrigem Niveau eine beträchtliche Stabilität, was dem Handel und der Industrie Veranlassung gab, ihre Lagerhaltung, soweit es nur irgend ging, abzubauen, um auf diese Weise Kosten einzusparen. Hierüber wurden die Unternehmen sehr flüssig; die Einlagen bei den Banken stiegen kräftig an. Dadurch wurde auch aus dieser Quelle das Angebot auf den Geldmärkten verstärkt. Was aber hier in Erscheinung trat, war ja kein Notenbankgeld, sondern („echtes“) Geldkapital.

Die beiden beschriebenen Prozesse hängen innerlich sehr eng zusammen und können deshalb auch nicht isoliert betrachtet werden. Sie führten zusammen dazu, daß die Entwicklung auf dem Geld- und dem Kapitalmarkt unterschiedlich verlief und zwar insofern, als „Geld“ reichlich angeboten wurde, was die Zinssenkungstendenzen verstärkte, während auf dem Kapitalmarkt, also bei den langfristigen Mitteln, sich die entsprechenden Vorgänge sehr viel langsamer entwickelten. Das alles führte zu dem Bild eines breiten und mächtigen Geldstromes, demgegenüber das Kapitalaufkommen wie ein schmales Rinnsal anmutet. Tatsächlich lagen in dieser Entwicklung erhebliche Chancen für eine Finanzierung langfristiger Engagements, mittels Anleihen. Diese sind nämlich für ihren Besitzer (dank der Börse) relativ liquide Anlagen. Ein wesentlicher Teil der in der Ära des Kapitalmarktförderungsgesetzes ausgegebenen steuerfreies Anleihen wurde deshalb nicht endgültig placiert, sondem diente der Anlage des verflüssigten Umlaufvermögens. Das war um so mehr der Fall, als bei der Eigenart der Konstruktion der steuerfreien Papiere diese geradezu zum „Heckmännchen“ der Dividenden wurden. Das durch die Veränderung des Umlaufvermögens freigewordene Geld ist auf diese Weise wieder weitgehend verschwunden. Es wird kaum jemanden geben, der bereit ist, seine fünfprozentigen steuerfreien Anleihen gegen U-Schätze umzutauschen, die nur 3 bis 4 v.H. an Zinsen bringen, die versteuert werden müssen. Große Unterschiede im Anlagerisiko gibt es nämlich nicht, denn auch bei den Schatzanweisungen ist keinesfalls eine Gewähr dafür gegeben, daß man sie zum Einstandspreis wieder los wird, wenn das Angebot einmal zu groß werden sollte. Die Notenbank ist jedenfalls nicht verpflichtet, Schatzanweisungen mit Laufzeiten von mehr als einem Vierteljahr aufzukaufen oder solche mit Laufzeiten über ein Jahr zu lombardieren. Insofern haben U-Schätze sogar eine geringere Liquidität als Staatsanleihen und Pfandbriefe, die immer lombardfähig sind.

Nun mag man natürlich sagen, daß sich auf dem Geldmarkt nach wie vor eine große Nachfragenach Geldmarktpapieren zeigt, was darauf schließen läßt, daß der Markt noch aufnahmefähig ist. Die anderseits, des Zentralbanksystems aber zeigen anderseits, daß sich im Bankensystem keine Überschußreserven bilden: alles Geld hat also irgendwie eine rentierliche Anlage gefunden. Größere Beträge von U-Schätzen können also auf dem Geldmarkt nur dann untergebracht werden, wenn sie – gleiche Fälligkeiten und gleiche Bonität vorausgesetzt – eine bessere Rente versprechen, als die bereits bestehenden Anlagemöglichkeiten. Ein massiertes Angebot von Schatzanweisungen muß deshalb darauf hinwirken, daß sich der Geldzins wieder dem Kapitalzins annähert, womit der ganze Vorteil, den die Finanzierung über den Geldmarkt bringen soll, verlorenginge. Das kann auch gar nicht anders sein, denn schließlich ist es nicht möglich, sich mit gekünstelten Konstruktionen den Konsequenzen des Marktes zu entziehen.