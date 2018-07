li. ma., Chemnitz

Die „Gärtner-Geldschrankbau“-Fabrik in Chemnitz, Zschopauer Straße 66, stellt Geldschränke und Tresore en gros her. Ein Panzerschrank mit kompliziertem Mechanismus in der Größe 2,5 X1X1 Meter wurde – wie erst jetzt bekannt wird – an Otto Grotewohls Geburtstag am 11. März dem sowjetdeutschen Ministerpräsidenten geschenkt. Die innerhalb der elektrischen Alarmanlage eingebauten Photozellen funktionierten jedoch nicht, so daß der Schrank zurückgesandt wurde. Grotewohl hat den Wunsch geäußert, eine begehbare Stahlkammer zu erhalten. In Chemnitz wird zur Zeit an diesem Tresor gearbeitet.