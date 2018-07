Im New Yorker National Theatre (was is nur der Name einer der bei achtzig Privatbühnen ist) erscheint ^jeafcjtematisiert eine Begebenheit, die vor dreißig ^flHKm Staat Tennessee den Spitznamen ^mbgpkey ^State“ ^(Affenstaatss) eingetragen ^SiBlf Schullehrer war damals als ^Reli-^gionsgppIr Gericht gestellt und verurteilt worden Kindern die Entwicklungslehre getragen hatte. ^sairzehnte lang rührte keine Theaterhand ^kle Thema eines möglichen Widerspruchs Porten der Schrift. Zwei gut bewährte ^jtrksautoren, ^jerome Lawrence und Robert wagten es nun unter dem Titel: ^„Inherit ^sima (siehe das Bibelzitat „... wird Sturm ^ü“), und ihre standfest gebauten drei Akte ^roll verläßlicher Spannung, zähem ironischem ^amor, wirksamen Wort- und Sentenzengefechten. ^und in mehrmals lassen sie ein richtiges großes altes ^Lulissenfeuerwerk los, das selbst einen Sardou neidisch machen könnte. Für eine dichterische oder moralisch tiefere Betrachtungsweise indessen mangelte es offenbar den Verfassern an Zeit und Neigung. Verblüffung und Entzückung eines wohl „aufgeklärten“, aber einem Vergleich zwischen Darwin und Moses gegenüber immer noch durchaus naiven Publikums ist ihr eindeutiges Ziel.

Die tatsächlichen Namen der seinerzeit handelnden Personen wurden natürlich geändert. Doch weiß hier jedes Schulkind, daß Paul Muni, der auf den Broadway triumphal Zurückgekehrte, in Wahrheit den ungestümen und glanzvoll sarkastischen Verteidiger Clarence Darrow darstellt und sein Gegenspieler den populären Pilosophen und Agitator William Jennings Bryan. Der angeklagte Schullehrer ist nur eine Randfigur auch in der Stückhandlung. In diese ist ein etwas mutwilliger Liebeskonflikt – die Tochter des lokalen Pastors liebt just den Bibelfrevler – eingebaut, und es gibt ein wenig drastische, aber im Grunde billige Persiflage.

Übrigens kommt es im Stück genauso wie im historischen Bericht zu keinem Prozeßsieg der Wis-^ihaft, aber zu dem physischen Zusammenbruch Anklagevertreters, den die ebenso logische wie ^Sehe Suada seines Gegners niederschmettert. Diesen Advokaten des Fortschrittglaubens spielt Paul Muni sozusagen im Sturmschritt, elastisch, sprungbereit, federnd, auch im Flüsterton schneidend und beißend, ein Virtuose wirkungsvollen Verstummens und explosiver leiser Andeutung, der geniale Schauspieler eines genialen Schauspielers (der das Urbild Darrow stets gewesen

*

Eine neue junge Dramatikerin, Patricia joudry, warten auf mit der schwermütig-zarten Liebeskomödie: „Teach Me How To Cry“ („Lehr mich weinen“). Es ist eine Art amerikanisch-kindliches „Frühlingserwachen“. (Gewagt im kleinen, avantgardistischen Theatre de Lys). Auch das Schulmilieu zeigt wirklich leicht Wedekindsche Züge: Bosheit und Skandalsucht und unduldsame Kleinherzigkeit der Lehrer- wie der Mitschüleischaft. Die Autorin, technisch überraschend sicher und sauber, ist jedenfalls eine ausgesprochene Gewissensdichterin, die das Leben der USA-Jugend völlig unbeschönigt sieht, nämlich umgeben und bedrängt von Sittenheuchelei und Elterndumpfheit. Ihr halberwachsenes Liebespaar kämpft gegen Gerüchte, Verleumdungen, Verdächtigungen, gegen Unduldsamkeit und Spott mit rührend zarter Entschlossenheit, die aber nie in Rührsamkeit ausartet. Wieder einmal wurde hierbei ein blutjunges Talent entdeckt: die herb-liebliche Deindre Owens, die bereits im Lichtreklameschimmer prangt.

Ludwig Ullmann