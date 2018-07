h. z., Schwerin

Im großen Naturschutzgebiet am Nordufer des Müritz-Sees ist neben der biologischen Station eine Lehrstätte für Naturschutz eingerichtet worden, die dem Institut für Landesforschung und Naturschutz der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften in Ostberlin unterstellt ist. Das Institut erteilt Lehrern und Leitern der Kinderorganisation Ernst Thälmann in zehntägigen Lehrgängen naturwissenschaftlichen Unterricht, der auf den neuesten Erkenntnissen der sowjetischen Naturwissenschaft fußt. Die Dozenten haben in ihren ersten Vorträgen ausdrücklich betont, daß die bisherigen Erkenntnisse reformbedüfrtig seien, weil man bei der Erforschung der Lebensweise von Fisch- und Schreiadlern, Bussarden, Fischreihern, Falken und Kranichen in der Sowjetunion andere Ergebnisse erzielt habe.