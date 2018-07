Inhalt Seite 1 — Aus den Unternehmungen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Auf der HV der Burbach-Kaliwerke AG, Wolfenbüttel, wurde von Vorstandsseite u. a. erklärt, daß man nur 6 v. H. Dividende vorgeschlagen habe, weil der Vorstand in erster Linie darauf bedacht sei, die Krisenfestigkeit des Unternehmens zu erhöhen, das im Gegensatz zu anderen Kaliwerken keine anderen Produktionszweige habe. Generaldir. Simon Wölfel wies darauf hin, daß seit dem Währungsstichtag bis zum 31. 12. 1954 bei Burbach-Kali insgesamt 69 Mill. DM Investiert worden seien, wovon 61 Mill. DM aus eigenen Mitteln aufgebracht wurden. Der Bevölkerungszuwachs, der überall in der Welt festzustellen sei, werde dem Unternehmen voraussichtlich immer einen guten Absatz sichern. Die Zusammenarbeit mit Wintershall sei im Berichtsjahr gut gewesen. Das laufende Geschäftsjahr habe bis jetzt den Erwartungen nicht voll entsprochen. Durch die ungünstigen Witterungsverhältnisse lag der Absatz im 1. Quartal 1955 um 15,1 v. H. unter der entsprechenden Vorjahrszeit. Der Auslandsabsatz hat sich allerdings in der gleichen Zeit um 6,7 v. H. erhöht.

Die Ormig-Organisationsmittel GmbH, Berlin, die vor 30 Jahren auf Grund der Erfindung des Umdruckverfahrens gegründet wurde, ist ein typisches Beispiel für die Lebenskraft mittlerer Betriebe, die in der Wirtschaftsstruktur West-Berlins einen größeren Platz einnehmen als die bekannten Großbetriebe. Obwohl das Unternehmen durch den Krieg alle Auslandspatente verloren und die Fabrikationsstätten zu 70 v. H. Gebäude- und zu 90 v. H. Demontageschäden erlitten hatten, sind die Umsätze seit dem vorigen Sommer um 50 v. H. und der ständige Exportanteil auf mehr als 60 v. H. gestiegen. 233 Patente und Schutzrechte im In- und Ausland wurden neu erworben? 36 Generalvertretungen auf allen Kontinenten nehmen die Auslandsinteressen wahr. Trotz schärfster Konkurrenz ist es dem Unternehmen gelungen, sich auf einigen Gebieten durch ständige technische Weiterentwicklung eine kaum anfechtbare Sonderstellung zu erobern. So ist kürzlich nach langwierigen Forschungsarbeiten eine für das Umdruckverfahren geeignete schwarze Farbe ohne Verwendung von Ruß entwickelt worden, die einen beachtlichen Fortschritt gegenüber der bisher allein üblichen violetten Farbe darstellt. Bei den Organisationsmaschinen können darüberhinaus neuerdings innerhalb eines Arbeitsganges auch rote und grüne Druckfarben verwendet werden. Die Gesellschaft unterhält, seit der Blockade in Bad Oeynhausen eine Zweigfabrik und ein Auslieferungslager für die Bundesrepublik. Der Auftragsbestand sichert die Beschäftigung der auf 500 Köpfe angestiegenen Belegschaft in zwei Schichten.

Bei der W. Krefft AG, Gevelsberg/Westf., betrug die Umsatzzunahme im Geschäftsjahr 1953/54 (30. September) gegenüber dem Vorjahr etwa 19 v. H., der Export erhöhte sich allerdings nur um etwa 15 v. H.; er macht etwa 11 v. H. des Gesamtumsatzes aus. Während der Absatz in Gas-, Elektro- und Kohlenhelden wie der Gesamtumsatz zunahm, war bei Ofen und bei Fernsehgeräten eine überdurchschnittliche Umsatzzunahme zu verzeichnen. Das Geschäft in Großkochanlagen und Kühlschränken war dagegen rückläufig.

Die HV der Bayerische Handelsbank Bodenkreditanstalt, München, genehmigte für 1954 6 (1. V. 5) v. H. Dividende auf 3,5 Mill. DM Grundkapital. Ferner wurde der Vorstand ermächtigt, das Kapital im Laufe von zwei Jahren um 1,75 auf 5,25 Mill. DM zu erhöhen. In den ersten Monaten des neuen Geschäftsjahres war die Entwicklung befriedigend. Für die neuen Pfandbrieftitel liegen viele Vormerkungen von an Stelle des verstorbenen AR-Mitgliedes Dr. Otto Gessler, Lindenberg/Allgäu, wurde Dr. Ludwig Mellinger (Vorstandsmitglied der Bayerischen Vereinsbank, Besitzerin der Aktienmajorität der Handelsbank) zugewählt.

Bleyle errichtet Filialbetrieb. Die Strickwarenfabriken Wilh. Bleyle oHG – mit Hauptsitz in Stuttgart, Zweigfabriken in Ludwigsburg und Brackenheim sowie einer Filiale in Neuhausen (Kreis Eßlingen) – werden in Kürze einen weiteren Filialbetrieb in Eppingen (Baden) errichten. Die schon in den nächsten Monaten beabsichtigte Betriebserweiterung wurde notwendig, um die Leistung der Nähereiwerkstätten der insbesondere durch Rationalisierungsmaßnahmen stark vergrößerten Stoffproduktion anzupassen. Es ist geplant, die Belegschaft der Strickwarenfabriken Bleyle insgesamt um mehrere hundert Arbeitskräfte zu erhöhen.

Die Hautana-Werk Wirkerei und Strickerei AG, Böblingen (AK: 1 Mill. DM), war 1954 gut beschäftigt. Der Umsatz Ist gegenüber 1953 weiter gestiegen, so daß wieder mit einem befriedigenden Ergebnis gerechnet wird. Im Geschäftsjahr 1553 erzielte das Unternehmen bei einem Rohüberschuß von 264 (1952: 2,23) – in Mill. DM – nach 0,24 (0,26) Abschreibungen, denen Anlagezugänge von 0,39 (0,22) gegenüberstanden, eienn Gewinn von 0,197 (0,09) er erhöht sich um den Vortrag an 0,87 und wird wieder auf neue Rechnung vorgetragen.

Umsatz bei Uerdinger Waggon auf Vorjahreshöhe. Die Waggonfabrik Uerdingen AG, Krefeld-Uerdingen, legte der HV am 23. März den Abschluß für das Geschäftsjahr 1953/54 (30. September) vor, der mit einem Gewinn von 0,48 – in Mill. DM – schließt und der sich um den Vortrag auf 0,51 erhöht. Hieraus wird eine auf 6 (i. V. 3) v. H. erhöhte Dividende auf 7,6 Mill. DM AK verteilt. Der Beschäftigungsstand des Vorjahres konnte, insbesondere durch Ausweitung des Exportgeschäftes, gehalten werden. Die Waggonabteilung war u. a. mit Lieferungen von Schienenomnibussen und offenen Güterwagen an die Bundesbahn und von Bahnpostwagen an de Bundespost beschäftigt. Im Exportgeschäft wurden u. a. größere Aufträge auf Spezialwagen und Oberleitungsomnibusse ausgeführt.