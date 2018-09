Inhalt Seite 1 — Der Bilderstreit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin ist die Hauptstadt Deutschlands und nicht nur eines unter anderen deutschen Ländern. Dies wird heute hin und wieder vergessen, in den Bundesländern ebenso wie auch in Berlin selbst. Sonst jedenfalls könnte man den Streit nicht verstehen, der um den Museumsbesitz des ehemaligen Landes Preußen seit Jahren im Gange ist. Dieser Streit ist jetzt dadurch besonders akut geworden, daß die Bundesratsausschüsse den Entwurf der Bundesregierung für ein Gesetz „zur Errichtung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz“ abgelehnt haben. Damit ist wieder einmal demonstriert worden, wie der übertriebene Föderalismus, den das Grundgesetz uns beschert hat, die Länder davon abhält, sachliche Entscheidungen zu treffen, sobald sie auch nur den Schatten einer Gefahr wittern, der Bund wolle ihnen ein auch noch so kleines Recht beschneiden. Um eines fiktiven Anspruchs willen wollen sie unbedenklich über berechtigte Interessen der deutschen Hauptstadt hinweggehen, die aber von dieser leider ebenso “unbedenklich nur als ein eigenes und nicht als ein deutsches Anliegen behandelt werden.

Sachlich gesehen, liegt die strittige Frage so: Vor dem Zusammenbruch wurden – zu spät und übereilt – Teile des preußischen Museumsbesitzes und der Staatsbibliothek aus Berlin evakuiert. Was davon später den Amerikanern in die Hände fiel, wurde im Collecting. Point in Wiesbaden konzentriert; die Engländer brachten die in ihrer Zone geborgenen Kunstwerke im Schloß zu Celle unter. Zu Treuhändern wurden von den Besatzungsmächten die Länder Hessen und Niedersachsen bestimmt.

In dem geteilten Berlin der Nachkriegszeit blieb natürlich auch die Kulturverwaltung geteilt. In Ostberlin wurden und werden die Bauten auf der Museumsinsel teils geflickt, teils neu aufgebaut. Hier ist einiges, was in der Sowjetzone und im Ostsektor verblieben war, einigermaßen übersichtlich aufgestellt, so die ägyptische und die vorderasiatische Abteilung. Es fehlen die von den Russen geraubten Kunstwerke: die Antiken, die ägyptischen Plastiken und Reliefs, insbesondere des Alten Reiches, und das Münzkabinett. Westberlin hat seinen Museumsbesitz in dem Magazingebäude in Dahlem aufgebaut, in erster Linie Völkerkundliches, dazu die Bilder des Kaiser-Friedrich-Museums-Vereins, die die hessische Verwaltung als „privaten“ Besitz freigegeben hat. Im übrigen muß man sich darauf beschränken, Kunstwerke aus Wiesbaden und Celle auszuleihen und wechselnde Ausstellungen zu veranstalten. Hieraus nun entstand der Streit.

Die Berliner Kulturverwaltung schickte entliehene Werke zu spät oder gar nicht zurück und berief sich darauf, diese Werke seien in Wirklichkeit Besitz des Landes Berlin – was rechtlich doch wohl unhaltbar ist. Mit großer Reizbarkeit, die aus der Isolierung der Stadt vielleicht verständlich ist, griff man die Verwaltungen in Wiesbaden und Celle an. Insbesondere tat dies in einer Denkschrift sehr unsachlich und leichtfertig der Kaiser-Friedrich-Museums-Verein.

Dabei herrscht unter den Sachverständigen, den Museumsleitern und Kunsthistorikern völlige Einigkeit darüber, daß es nötig ist, das meist in Kisten lagernde Kunstgut der Öffentlichkeit und der Forschung wieder zugänglich zu machen. Und wenn dies in Berlin möglich ist, so würde bestimmt keiner der Beteiligten dagegen stimmen, daß alle ausgelagerten Kunstschätze, und auch die im Westen befindlichen Teile der ehemaligen Preußischen Staatsbibliothek nach Westberlin gebracht werden. Ein Museum ist ja nicht nur ein Haus, in dem mehr oder minder zufällig zusammengekommene Gegenstände ausgestellt werden, sondern ein Organismus; Es dient einer gemeinschaftlichen Forschung, einer wissenschaftlichen Zusammenarbeit, die gerade in Berlin im Umkreis der Museen auf einer sehr hohen Stufe stand. Diese Tradition zu beleben und fortzuführen, ist eine wichtige deutsche Aufgabe. In Berlin ist eine Rumpfverwaltung der ehemaligen Preußischen Museen noch vorhanden; an sie könnte man anknüpfen. Zweifellos würde dieses neutrale Klima der Wissenschaft auch vorzüglich geeignet sein, in dem Bilder- und Bücherstreit beruhigend zu wirken. Allerdings, was würde gewonnen, wenn die Kisten aus Wiesbaden und Celle auch in Berlin nur hin und wieder geöffnet würden, wenn die Bibliotheksbände in Magazinen lagerten und wissenschaftlich nicht genutzt werden können?

An diesem Punkte der Auseinandersetzung hat sich die Bundesregierung mit einem Gesetz eingeschaltet „Zur Errichtung der Stiftung ‚Preußischer Kulturbesitz‘ und zur Übertragung von Vermögenswerten des ehemaligen Landes Preußen auf die Stiftung“.

Der Geist, in dem dieses Gesetz entworfen ist, ist bestes Preußen; er erinnert an die humanistischen Ideale der Brüder Humboldt, an die Entwürfe für die Selbstverwaltung des Freiherrn vom Stein. Das Gesetz, das im Bundesfinanzministerium ausgearbeitet worden ist, sieht die Errichtung einer Stiftung des öffentlichen Rechtes vor, auf die die Vermögensrechte aller Kulturgüter des Landes Preußen, soweit sie vom preußischen Kultusminister oder vom preußischen Ministerpräsidenten verwaltet wurden, übertragen werden – mit Ausnahme der Staatlichen Galerie in Kassel und der Verwaltung der preußischen Schlösser und Gärten. Der Stiftungsrat soll aus je einem Vertreter der sieben Nachfolgeländer Preußens – Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Berlin – bestehen und sieben Vertretern, die von der Bundesregierung ernannt werden in Treuhänderschaft für die nichthandlungsfähigen, von den Sowjets abgetrennten ehemaligen preußischen Länder. Als Sitz der Stiftung ist Berlin vorgesehen. Der Kurator soll vom Bundespräsidenten ernannt werden, der heute bereits sei der Stiftung des Germanischen Museums in Nürnberg eine ähnliche Aufgabe hat; die Aufsicht über die Stiftung soll dem Bundesminister des Innern, übertragen werden.