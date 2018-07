Das gegenwärtig auf den Hauptversammlungen und den Besprechungen anläßlich der Vorlage der Geschäftsberichte für 1954 – besonders von den süddeutschen Realkreditinstituten – sehr heftig diskutierte Thema ist das Zögern des Bundesfinanzministeriums, die Emission 6 1/2prozentiger Pfandbriefe zu genehmigen, obwohl sich alle beteiligten Kreise einschl. des Bundeswirtschaftsministeriums bei den vorausgegangenen Besprechungen über die Emission sowohl des 6- wie auch des 6 1/2prozentigen Pfandbrieftyps einig waren. Letzterer findet seines höheren Ausgabekurses (98 v. H.) wegen bei der süddeutschen Kundschaft großen Anklang. Auch Dir. Fahrbach von der Württemberg isch en Hypothekenbank, Stuttgart, die sich im Mehrheitsbesitz der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank, München, befindet und zu den größten reinen Hypothekenbanken im Bundesgebiet gehört, wandte sich bei der Bilanzbesprechung für 1954 scharf gegen die immer noch bzw. schon wieder bestehenden Bestrebungen des BFM, durch Festsetzung der Emissionsbedingungen den Kapitalmarkt lenken zu wollen. Bei einem auf 96 erhöhten Ausgabekurs für den 6prozentigen Pfandbrief, der in Kürze erreicht sein dürfte, betrage der Unterschied in der Rendite zwischen beiden Typen nur noch 0,15 v. H., so daß mit weiteren Emissionen des höher verzinslichen Typs in absehbarer Zeit sowieso kaum noch zu rechnen sei. Die Diskussion geht aber weiter, und nun um die grundsätzliche Frage, mit welcher Berechtigung das BFM für den endlich freien Kapitalmarkt weiterhin dirigieren will und wie lange man noch unter den Kompetenzstreitigkeiten zwischen BFM und BWM leiden sollt Die Hypothekenbanken sind entschlossen, auf die Bereinigung dieser strittigen Punkte zu bestehen.

Auch der Württ. Hypothekenbank brachte 1954 einen ungewöhnlichen Aufschwung. Die Bilanzsumme, die bereits 1953 um fast 50 v. H. gestiegen war, hat sich 1954 sogar um 63 v. H. von 208,39 auf 340,54 Mill. DM erhöht und damit seit der Währungsumstellung verfünfzehnfacht, wobei der Anteil des Altbestandes heute nur noch rund 5 v. H. ausmacht. Die im Gesamtbetrag von rund 80 Mill. DM genehmigten Emissionen wurden alle verkauft. Ohne die Emissionssperre hätten noch weitere 20 bis 30 Mill. DM Pfandbriefe bestens placiert werden können. Allerdings mußte ein Ansteigen der Bankguthaben von 44,67 auf 61,86 Mill. DM in Kauf genommen werden, da dem Absatz von Schuldverschreibungen von insgesamt 114 Mill. DM Auszahlungen von nur 81 Mill. DM gegenüberstehen. Jedoch rechnet man hier für 1955 mit einer Besserung, so daß der derzeitige Anteil der Ersatzdeckung von 17 v. H. (gegen 22 v. H. in 1953) sich zum Herbst erheblich vermindern dürfte.

Im laufenden Jahr sind bereits Emissionen für 40 Mill. DM beantragt worden, von denen die 10 Mill. DM 6 1/2prozentige Pfandbriefe vorbehaltlich der Genehmigung zum Kurs von 98 bereits vollständig verkauft sind. Bei jetzt 10 Mill. DM Kapital und nunmehr 3,71 Mill. DM gesetzliche Reserve hat die Bank noch einen für 1955 wohl ausreichenden Emissionsspielraum von 100 Mill. DM, so daß in diesem Jahr eine Kapitalerhöhung nicht notwendig sein wird. C. B.