Inhalt Seite 1 — Der schillernde Eisvogel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Herbert Eisenreich

Monique Saint-Helier, die französisch schreibende Schweizer Dichterin, die einst mit Rilke befreundet war, ist nach jahrzehntelanger Krankheit im Alter von sechzig Jahren gestorben – so etwa lautete die Notiz, die vor einigen Wochen durch die Presse ging. Vier bis fünf Zeilen... Die deutsche literarische Öffentlichkeit keit hat im genauen Wortsinn eben nur Notiz genommen von diesem Tod, wie sie auch das Werk der jetzt Verstorbenen sozusagen nur katalogisiert, aber kaum wirklich zur Kenntnis genommen hat. Nun, man braucht kein Prophet zu sein; es genügt, wenn man lesen kann, um heute schon konstatieren zu dürfen, was unserer literarischen Öffentlichkeit mit der anscheinend obligatorischen Verspätung von zehn bis zwanzig Jahren zum getrübten Bewußtsein kommen wird: daß das Romanwerk der Monique Saint-Hélier zu den vorzüglichsten epischen Zeugnissen dieser an Epik so reichen Epoche gehört.

Die beiden Romane „Morsches Holz“ und „Strohreiter“ sind 1952 in deutscher Übersetzung erschienen, jetzt folgte:

Monique Saint-Hélier: Der Eisvogel. Roman. Deutsch von Leonhards Gescher. 481 Seiten, 16,80 DM. Suhrkamp, Frankfurt/Main 1954.

Voraussichtlich im Frühjahr 1956 will der Verleger den vierten, den ganzen Zyklus rundenden Band erscheinen lassen, der eben bei Grasset im Original herauskommt. Und abseits davon bringt die Bibliothek Suhrkamp im Mai dieses Jahres die Erzählung „Quick“.

Wenn diesmal, dem Anlaß gemäß, nur der „Eisvogel“ gewürdigt wird (DIE ZEIT hat vor zweieinhalb Jahren schon nachdrücklich auf die Dichterin hingewiesen), dann geschieht das doch auch im Hinblick auf die ganze Persönlichkeit und auf das ganze Werk. Denn gerade beim Epiker steht der Teil ja immer fürs Ganze, weil es dieses Ganze, streng genommen, gar nicht gibt; Epik ist immer anfang- und endlos, alle Begrenzung ist ein willkürlicher Notbehelf, geboren aus dem Unvermögen des einzelnen Autors, die ganze Geschichte der Menschheit von Adam um Eva bis zum Jüngsten Gericht zu erzählen. Immerhin, wenn gerade vom Enkel erzählt wird, ist immer auch der Urgroßvater mit im Spiel, selbst wenn er nur mehr in seinem Goldrahmen an der Wand des Salons hängt, und was die Herrin des Hauses betrifft, zielt einige Etagen tiefer, aber doch in demselben Komplex, auch auf das Küchenpersonal. Die Epik duldet keine isolierte Person und keine in sich beruhenden Geschehnisse, das epische Gebäude ist wahrhaftig eine unteilbare Welt, wo das Ganze in jedem einzelnen sich abbildet – im Gegensatz zur Welt der bloßen Fakten, welche, dank ihrer Selbstherrlichkeit, im Grunde nichts anderes sind als gemeine Mißverständnisse der Wirklichkeit. „Tatsachen“, sagt Monique Saint-Helier einmal, „zählen wenig, sie sind nur Gerüststangen oder Mäste; wenn der Bau beendet ist, nimmt man das Gerüst fort. Nur das zählt, was um die Mäste kreist, was zusammenstürzt oder auch vollendet wird. Nur das Leben zählt.“

Dieser Satz darf zweifellos als ein methodologisches Bekenntnis der Dichterin gelten. Eine Ballnacht in einem vornehmen Haus – das ist der ganze Inhalt dieses Buches von annähernd 500 Seiten; aber nicht chronologisch-protokollarisch wird davon berichtet, wozu man – nebenbei bemerkt – vielleicht das Zehnfache der Seitenzahl benötigte, sondern ein einziges großes Bild wird entworfen, eine einzige große Tonart angeschlagen, eine einzige große Stimmung durchgehalten. Scheinbar zufällig reißt irgendwo die Oberfläche des tatsächlichen Geschehens auf, der Leser versinkt in dem unterirdischen Strom aus Vergangenheit und Erinnerung, unter der Oberfläche schwemmt und treibt es ihn mit, weiß Gott wohin, und wenn er endlich für eine kurze Weile auftaucht und verstört ins grelle Licht der Tatsachenwelt blinzelt, findet er sich erstaunt an Orten wieder, die er anfangs für bloßes Lebenszubehör gehalten hat, doch nun als organische Bildungen wahrnimmt. Den Ereignissen und Gestalten wird also nicht von vornherein ein Sinn gegeben, sondern ein Sinn – und damit auch das Verstehen des handgreiflichen Geschehens – wird erst im Rückblick gefunden. Was dem Leser anfangs als ein chaotisches Durcheinander von faktischen und psychischen Details erscheinen muß, gewinnt vom Ende her seine Ordnung und seine Bedeutung.