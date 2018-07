Ein Plakat in Charly Crookshanks Bar weist darauf hin, daß ihre Räumlichkeiten dem Standgericht der „Republik“ für seine mitternächtlichen Verhandlungen zur Verfügung stehen müssen. Es ist ein Tribunal, das, nur auf Laufenlassen oder unverzügliche Liquidierung durch das Exekutionskommando im Garagenhof gleich hinter der Bar erkennen kann. Der alte Charly Crookshank ist darüber ziemlich außer sich, denn erstens hatte er sich hier eine Existenz aufgebaut, bescheiden, aber doch sehr nett, und zweitens ist ihm die blutige Farce, die er neuerdings allnächtlich mit ansehen muß, äußerst zuwider; aber zu machen ist gegen diese despotische Republik und ihre kaltsinnigen Schergen nun einmal leider nichts.

Dem Zuschauer will über der Erörterung dieser Zustände in einer langatmigen Exposition alsbald einiges schwanen. Ihm schwant, daß William Saroyan bei seinem Stück, das hier mildernderweise nur als „Die Unschuldigen“ angekündigt wurde, keinen Geringeren als Franz Kafka zum Paten gebeten haben möchte. Die Welt-Uraufführung durch die Münchner Kammerspiele gab dieser Ahnung in ihrem weiteren Verlaufe recht.

Leider bedeutete die Gevatternschaft auch diesmal noch lange nicht, daß der Täufling nun auch nach dem Herrn Paten geraten muß. Man erinnert sich mit stets erneuter Beklemmung, wie in Kafkas „Prozeß“ ein prophetischer Geist die Greuel der totalitären Despotie vorausgesehen und mit einer Folgerichtigkeit ohnegleichen die Verstrickung des schauerlicherweise auch noch erbötigen Opfers in seine Fangmaschinerie dargestellt hatte. Von dergleichen kann bei Saroyan keine Rede sein. Kein Zweifel, daß die Sache, die er in einer Art von Traumsketsch mehr zur Diskussion als eigentlich vorgestellt haben will, noch immer gar nicht ernst genug zu nehmen ist; auch war die Betroffenheit, die sein Versuch in den besten Augenblicken zu erwecken vermochte, schließlich die von gebrannten Kindern. Zweifellos aber gelang es dem Kanzelredner Saroyan nicht immer, sich vollkommen unmißverständlich auszudrücken. Doch hatte er einen dramatischen Einfall, aus dem etwas zu machen gewesen wäre. Auf Grund eines Befehls der Republik, sinnlos wie alle übrigen Befehle, wird die Tribunalsszene plötzlich spiegelverkehrt wiederholt. Hierbei haben die Angeklagten, nachdem schon eine ansehnliche Anzahl von ihnen durchsiebt im Hofe draußen liegt, allen Ernstes

Rolle der Richter über ihre bisherigen Schergen zu übernehmen. Die perfekte Humanität ihres Urteilsspruches, nämlich freigesprochen beziehungsweise verurteilt zum Leben, wurde von den Zuschauern mit spürbarer Nachdenklichkeit aufgenommen. Die ausgewachsene Knallschote, mit der ein empörtes mütterliches Wesen einen der Schinder bedenkt, als es im Namen der „Republik“ auch noch ans Kindermorden gehen soll, schien bedeutend willkommener. Denn wirklich, nach einem weiteren Befehl befinden sich die Freigesprochenen sogleich aufs neue in der Rolle der Richter, doch verhindert, vom endlich erwachenden Barkeeper begonnen und in ihren eigenen Reihen zündend, eine Revolte die Fortsetzung der Mordserie. Die Geschichte endet ziemlich trübselig damit, daß beide Parteien nunmehr auf den Staatssicherheitsdienst warten, der es ihnen schon eintränken wird, den einen wegen Unzuverlässigkeit und den andern wegen Aufbegehrens.

Günter Rennert als Gast hatte mit seinem Verzicht auf das halb traumhafte Zwielicht, das diesem als Warnsignal gedachten Zwitter aus Dramatik und Rhetorik zugestanden hätte, die Grenzen unfreiwilliger Komik zuweilen hart gestreift. Wie immer aber fehlte es den Kammerspielen nicht an hervorragenden Darstellern. Paul Alverdes