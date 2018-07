Nun hat also das Gespräch zwischen den Kultusministern der Länder und den Vertretern des deutschen Sportes in Koblenz stattgefunden. Das Ergebnis dieser Tagung, von der sich der deutsche Sport eine entscheidende Wendung in der ganzen körperlichen Erziehung der deutschen Jugend versprochen hatte, wurde als ein Gewinn gebucht. Warum eigentlich? Was jetzt in Koblenz wieder einmal durchexerziert wurde, ist doch im Grunde genau das gleiche, was wir schon unzählige Male erlebt haben. Man bildete auch hier wieder Arbeitskreise, denen bestimmte Aufgaben zugewiesen wurden und die noch einmal die ganze (längst hinreichend bekannte) Sachlage überprüfen und alsdann ihre Vorschläge unterbreiten sollen. Das hatten frühere ähnliche Kommissionen auch schon unternommen, und geschehen ist doch nichts. Vergessen wir doch nicht, daß etwa die tägliche Turnstunde schon im Jahre 1860 gefordert wurde und bis heute noch nirgends verbindlich durchgeführt wird. Diese Forderung hätten die Kultusminister doch zumindest sofort in Koblenz erfüllen können, auch ohne erst ihre Kabinettskollegen fragen zu müssen.

Die neugebildeten vier Arbeitsgruppen haben die Aufgabe, neue Turn- und Sportunterrichtspläne aufzustellen, neue Ausbildungsvorschriften für Turn- und Sportlehrer auszuarbeiten und die Möglichkeiten zur Förderung des Baues von Übungsstätten zu prüfen. Auch sollen sie sich Gedanken über die Zusammenarbeit von Schule und Sportvereinen machen. Was ist hieran Neues, und wo liegt der Gewinn?

Gewiß wird niemand erwartet haben, daß die Kultusminister nun sofort in einer Sitzung dem Präsidium des Sportbundes alle seine mehr als berechtigten Wünsche erfüllen würden. Aber das Ergebnis in Koblenz war allzu mager.

Was kann ein programmatischer Plan für die Leibeserziehung der deutschen Jugend, der im Herbst auf einer gemeinsamen Veranstaltung der Kultusminister-Konferenz, der kommunalen Spitzenverbände und des Deutschen Sportbundes bekanntgegeben werden soll, Neues bringen? Alles, was jetzt geprüft und danach vorgeschlagen werden’soll, ist schon hundertmal geprüft, gesagt und geschrieben worden. Wir wollen uns herzlich gern durch den neuen „programmatischen Plan“ eines Besseren belehren lassen. Wir trauen nur den Kultusministern in punkto Leibesübungen nicht sehr, denn sie haben bislang auf jede Möglichkeit, in ihrem Wirkungsbereich notwendige Abhilfe zu schaffen, verzichtet. Wir sind auch keineswegs der Meinung, daß die Probleme erst in Jahrzehnten zu lösen wären. Es kann sofort ein grundlegender Wandel geschaffen werden. Wege gibt es genug, nur der Wille, sie zu beschreiten, muß da sein.

*

Der Turniersport hat einen großen Verlust erlitten. Das zur Zeit erfolgreichste Springpferd „Jaspis“ ist schwer niedergebrochen, und man wird es nie mehr auf einer Kampfbahn sehen. Ob es tierärztlicher Kunst überhaupt gelingen wird, den doppelten Gelenkbruch des Kronbeines zu heilen und das Pferd zu retten, ist noch sehr fraglich. Man möchte es seinem sympathischen Besitzer und Reiter, Magnus v. Buchwaldt, von Herzen wünschen. Bei einem Sportunfall kann man selten von Schuld sprechen. In diesem Falle kann und soll man es. Die Schuld trifft die Menschen, die auch in den Turniersport eine Übersteigerung der Forderungen und Leistungen hineingetragen haben, die einfach unsinnig ist. Das, was man heute den Pferden (und auch den Reitern) zumutet, hat mit Sport immer weniger zu tun; Immer höher werden die Hindernisse, immer enger und verzwickter der Parcours. Auch die große Zahl der Turniere im In- und Ausland, die ständig die gleiche Spitzenklasse am Start sehen, scheinen eher den Ansprüchen der Veranstalter als denen des Sports und der Leistungsgrenze von Tier und Mensch gerecht zu werden.

*

Die Führung des polnischen Schwimmsportes hat sich vorbildlich verhalten. Sie hat dem Weltrekordmann über 100 m Brust, Marek Petrusewicz alle Wettkämpfe untersagt, weil er seine Pflichten – als Schüler vernachlässigt hat. Er hat die Schule geschwänzt und die Hausaufgaben nicht gemacht, so daß er nun vom Abitur ausgeschlossen werden mußte Aus diesem Grunde wurde er auch aus der polnischen Nationalmannschaft herausgenommen. Eine harte, aber gerechte Strafe, die überall Nachahmung finden sollte. Denn wichtiger als jeder Rekord und jeder sportliche Wettkampf ist der Beruf und erst recht die Schularbeit. W. F. Kleffel