Immer häufiger finden sich Wissenschaftler zusammen, um im „team-work“, der Gemeinschaftsarbeit, anstehende Probleme zu lösen. Das jüngste und bisher größte Projekt dieser Art wird gegenwärtig in 36 Ländern vorbereitet. Das Ziel dieses 420-Millionen-Mark-Unternehmens ist jedoch nicht die Eroberung des Mondes oder ein Flug zum Mars, wie man angesichts der großen Zahlen vielleicht annehmen könnte. Es ist vielmehr ein Forschungsprogramm, das den Stern betrifft, auf dem wir wohnen, und das unter der Bezeichnung Internationales Geophysikalisches Jahr vom Juli 1957 bis zum Dezember 1958 durchgeführt werden soll.

Während dieser achtzehn Monate werden von mehreren Dutzend Stationen aus, die in der Antartik und Arktik, in Amerika, im Atlantik, auf dem Äquator, in Rußland und an anderen Plätzen errichtet werden, Wetterbeobachtungen angestellt, Ballons und Raketen mit Meßinstrumenten in die hohen Luftschichten geschickt, die Sonnenflecken registriert, Stürme notiert, der Erdmagnetismus gemessen, Radiowellen von der Sonne empfangen, Eisberge und Ozeanströmungen verfolgt.

Das „Internationale Geophysikalische Jahr“ wird eine Fortsetzung der Arbeiten bringen, die man in den beiden „Internationalen Polarjahren“ 1892/93 und 1932/33 begann. Damals waren die Meßmöglichkeiten bei Polarlichtern, Sonneneruptionen oder erdmagnetischen Erscheinungen noch gering und die Resultate unsicher. Probleme, die die Forscher zu jener Zeit beschäftigten, sind heute gelöst. Doch der Fragenkreis ist der gleiche geblieben. Die neuen Instrumente und Möglichkeiten erlauben eine intensive Untersuchung der Phänomene. Wohl wissen wir heute genau über die Zusammenhänge zwischen Sonnenflecken und Erdmagnetismus, Polarlichtern und Rundfunkstörungen Bescheid, aber viele der hierbei auftretenden physikalischen Prozesse sind noch unklar. Sie sollen während des „Internationalen Geophysikalischen Jahres“ geklärt werden. Außerdem hofft man, Klarheit zu gewinnen über die Windströmungen in großen Höhen, die kosmischen Strahlen, die große Zirkulation der Erdlufthülle und Verschiebungen der Kontinente.

Der komplizierte Arbeitsplan sieht laufende Wetterbeobachtungen, tägliche Verfolgungen der Sonnenflecken, Messungen der Stärke der Magnetfelder von Erde und Sonne, Aufzeichnung der von der Sonne kommenden Rundfunkwellen, zahlreiche Ballon- und Raketenaufstiege, photographische Bestimmung der Mondposition, Polarlichtbeobachtungen und die bereits erwähnten Untersuchungen vor.

Zweimal monatlich werden besonders umfangreiche Beobachtungen durchgeführt. Außerdem wird ein drahtloser Dienst die Stationen beachrichtigen, wenn besondere Erscheinungen eine außerplanmäßige Beobachtung bestimmter Phänomene erfordern, wie etwa beim Auftreten großer Sonnenflecken. Den Sonnenflecken werden die Forscher besondere Aufmerksamkeit schenken. Nicht ohne Grund wurde das „Internationale Geophysikalische Jahr“ auf eineLänge von 18 Monaten bemessen und sein Beginn auf die Mitte des Jahres 1957 gelegt: diese 18 Monate sind eine Zeit des Sonnenfleckenmaximums. Werner Büdeler