Inhalt Seite 1 — Es wächst kein Boom in den Himmel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Himmel mag wissen, wem eigentlich das Münchner Ifo-Institut einen Gefallen damit glaubte erweisen zu können, daß es sich gegen eine (weitere) Senkung der Kreditkosten aussprach! Die Begründung, mit der ein Abbau der Bankprovisionen im „regulären Geschäft“ abgelehnt wird – im Effekten- und Auslandsgeschäft ist ja bereits eine Senkung erfolgt –, legt jedenfalls das Urteil nahe, daß man im Münchner Institut wieder einmal von allen guten Geistern verlassen war. Die Motivierung lautete nämlich: bei dem leicht aufwärts gerichteten Trend der Preise sei dergleichen als Anregung der Nachfrage nach kurzfristigem Kredit durchaus unerwünscht – aus konjunkturpolitischen Erwägungen! Ist das nun ein Fall von Preishysterie oder nicht –? Paradoxerweise hat das gleiche Institut etwa zur gleichen Zeit die „breite Diskussion über die Preisentwicklung in der Öffentlichkeit“ als unruheschaffenden Faktor bezeichnet, weil er die Gefahr mit sich bringe, daß die Preise „hinaufgeredet“ würden; die derzeitige Situation, so heißt es da, zeige „sowohl in ihren wirtschaftlichen Gegebenheiten(!) wie auch in deren publizistischer Auswertung gewisse Ähnlichkeiten mit der Beunruhigung anläßlich der DM-Abwertung vom Herbst1949 sowie mit der Korea-Hausse...“ Das alles ist nun doch mehr, als man mit Geduld und Nachsicht hinnehmen könnte. Denn hier wird allzu grob mit zweierlei Maß gemessen. Die Münchner dürfen von „überhitzten Branchen“ sprechen; sie dürfen eine Senkung der Kreditkosten als „konjunkturpolitisch durchaus unerwünschte Anregung der Nachfrage“ bezeichnen; sie dürfen die derzeitige wirtschaftliche Situation in Parallele zur Korea – Hausse setzen. Wenn aber die Wirtschaftspresse speziell vor einer Überspannung der Kursbewegung am Effektenmarkt warnt, und grundsätzlich vor einer Überexpansion, die entweder zu „automatischen“ Korrekturen oder zu restriktiven Maßnahmen (mit unvermeidlichen bösen Rückschlägen) führen muß – dann trifft sie das Verdikt des Münchner Instituts. „Preishysterie!“ heißt es da sofort, und man versteigt sich sogar zu der törichten Behauptung, daß derart die Preise „hinaufgeredet“ würden ... als ob etwa irgendwelche Befürchtungen, dann, wenn keine kaufkräftige Nachfrage vorhanden ist, die Preise hochtreiben könnten!

Kurz und gut: so geht das nun wirklich nicht. Das Münchner Institut kann wahrhaftig nicht für sich das Monopol in Anspruch nehmen, „zu binden und zu lösen“, d. h. in diesem Falle: bald bremsend, bald anregend auf die Konjunkturentwicklung einzuwirken. Und es kann erst recht nicht denjenigen Wirtschaftszeitungen, die (wir gehören ja nicht dazu!) über die aus München kommenden Prognosen und Warnungen regelmäßig berichten, sie also an die einschlägig interessierte Öffentlichkeit weitergeben, jetzt plötzlich den Mund verbieten wollen, mit der Begründung, daß sie damit der Ausbreitung einer „Preishysterie“ Vorschub leisteten.

Erfreulicherweise haben sich die großen Organisationen des Handels mittlerweile sehr deutlich für eine Senkung der Bankprovisionen ausgesprochen. Und nicht nur sie haben das getan, sondern auch verschiedene banker: so kürzlich noch (auf der Hauptversammlung der Süddeutschen Bank am 26. April) Herr Abs. Wenn tatsächlich, so sagte er, von einzelnen Kreditnehmern „in erheblichem Umfange“ günstigere Kreditbedingungen zugesagt werden, als dies bankenüblich ist, „dann läge es im Interesse eines gerechten und fairen Wettbewerbs, allgemein mit den bankenüblichen Sätzen herunterzugehen.“

Das sollte man also auch tun, trotz der Ablehnung solcher Wünsche durch einige Münchner Banken, denen das Ifo-Institut offenbar, in einem Anfall von Lokalpatriotismus, glaubte Waffenhilfe leisten zu müssen. Was aber die Zinsspanne angeht, so wird an anderer Stelle dieser Ausgabe (unter dem Titel „Mengenkonjunktur“, siehe Seite 13) ausführlicher begründet, warum Einlage- und Kreditzinsen nicht ohne weiteres miteinander verglichen werden dürfen: weil ja die Mindestreserveverpflichtungen vorhanden sind, und die Ausgleichsforderungen, und weil schließlich die Wechselkredite billiger abgerechnet werden, also nicht den vollen Kontokorrentsatz erbringen.

Dies alles wäre zu berücksichtigen; dann wird auch klar, daß eine drastische Senkung der Provisionssätze gar nicht zur Diskussion stehen kann... nur eine leichte. Diese aber sollte von der Kundschaft unablässig gefordert und sie sollte auch von den Kreditinstituten konzediert werden – ohne Rücksicht auf irgendwelches Geschwätz, daß eine so leichte Kreditverbilligung, wie sie da in Frage kommen würde, zur Zeit „konjunkturpolitisch unerwünscht“ sei, weil sie (angeblich) der Spekulation neue Anreize und der Expansion neue Auftriebe geben würde ... Ist nicht gegen die gelegentlich (übrigens nicht von uns!) angeregte Verteuerung der Kreditkosten (um 0,5 v. H., durch Erhöhung des Diskontsatzes) sofort der Einwand erhoben worden: dergleichen würde in der heutigen Situation gar nicht hinreichend wirksam sein, um einen konjunkturellen Überschwang nachhaltig dämpfen zu können? Und nun sollte eine gegenläufig wirkende Maßnahme, die sich im Sinne einer echten Kostensenkung ja auch verbilligend auswirken würde, auf einmal zu unerwünschten oder gar gefährlichen expansiven Ausschlägen führen?! Da kann man ja doch nur sagen: bitte, meine Herren, keine Hysterie... Es gibt ja außer der Diskonterhöhung (die wir ja bisher keineswegs befürwortet haben) genug konjunkturpolitische Mittel gegen einen boom, wenn es notwendig sein sollte; es gibt auch, vor allein, die Möglichkeit, mit „gezielten Maßnahmen“ gegen einzelne Märkte vorzugehen, auf denen es gar zu sehr boomt... Allerdings wird man sich dabei von Prof. Erhards Idee, mit „billigen Einfuhren“ regulierend zu wirken, nicht gar zu viel versprechen dürfen. Denn dies Gewehr schießt nicht: siehe den Holzmarkt als Beispiel – und siehe die Haltung des Bundestages, der dem Wirtschaftsminister die Dispositionsfreiheit in der Zollpolitik nur beschränkt konzedieren will! Aber, wie gesagt, es gibt noch genügend andere Möglichkeiten, über „gezielte Maßnahmen“ gegen expansive Übertreibungen vorzugehen. Das werden jetzt insbesondere die maßgebenden Käufer an den Aktienbörsen zu bedenken haben, wo trotz vieler Warnungen der boom sehr schnell wieder einen besorgniserregenden Jmfang angenommen hat. Dabei war er schon einmal „tot gesagt“; wenigstens stand im Februarbericht der BdL vorneweg zu lesen: „die Aktienhausse hat ihr Ende erreicht („Wie kommt der Wolf unter die Propheten?“ darf man da ja wohl fragen...) Freilich wachsen auch bei den Kursen die Bäume nicht in den Himmel, und in der Marktwirtschaft gilt nun einmal die Regel: wenn es lange genug geboomt hat, dann bumst es schließlich auch einmal... und das um so mehr, je stärker vorher Expansion und Hausse übertrieben worden waren. Das ist schon beinahe mehr als nur eine Regel, nämlich ein der Marktwirtschaft eingeborenes Gesetz.

Man sagt zwar, daß die sich immer wieder erneuernden Börsenhausse die Chancen der Gesellschaften verbessere, die jetzt Kapitalerhöhungen vornehmen, um endlich Fremdkapital in Eigenkapital umzuwandeln, also Bankschulden zu konsolidieren. Aber gerade jene Gesellschaften, die bisher mit der Emission junger Aktien noch nicht in Gang gekommen sind, hätten allen Anlaß, die allzu starke Auftriebsbewegung am Effektenmarkt sorgenvoll zu betrachten ... und ebenso die Banken. Wenn die effektive (also vom Kursstand her berechnete) Rendite der Aktien jetzt im Schnitt bei knapp 3 v. H. liegt, ist die Aktie kein attraktives Anlagepapier mehr. Und eine Kreditaufnahme zu dem Zweck, noch mehr Aktien zu erwerben (oder auch: um junge Aktien zu beziehen), wird dann eine fragwürdige Sache, wenn der Kredit mehr als das Doppelte von dem kostet, was der Erwerb an Rendite bringt. Solche Käufe werden also nicht von Ertragserwartungen her bestimmt, sondern (in der Regel) von der spekulativen Erwartung, daß die Kurse noch weiter steigen, „wie gehabt“. Anders liegt es nur da, wo Käufe „zur Abrundung“ vorgenommen werden, um das Schachtelprivileg zu nutzen (oder um demjenigen Pakete anzubieten, der damit in den Genuß des Privilegs kommt).

Es wäre also ja wohl an der Zeit, sehr entschieden vor dem Aktienerwerb „auf Kredit“ zu warnen, und zwar unter Hinweis auf die Gefahren, die damit für den Kreditnehmer und den Kreditgeber entstehen können. Wie berechtigt eine solche Warnung wäre, geht etwa daraus hervor, daß kürzlich in der Wirtschaftspresse zu lesen war: die bevorstehenden Kapitalerhöhungen einer Reihe größerer Aktiengesellschaften würden die Banken „viel Liquidität kosten“. Bisher hieß es ja immer: die Kapatilerhöhungen sollten der Konsolidierung von Bankkrediten dienen – wenn sich nun aber, bei einer etwas realistischeren Betrachtung des Sachverhalts, herausstellen sollte, daß sie nur zur Umwandlung „normaler“ Kredite in Kredite auf Effektenbasis führen, und daß mit einer solchen Verlagerung, des Geschäfts sogar „zwangsläufig“ eine (vorübergehende) Ausweitung des Bankkredits verbunden sein wird, dann ist ja wohl äußerste Vorsicht geboten! Denn daß der Bankenkredit im letzten halben Jahr, unter Einbeziehung also der erschreckend hohen Dezemberzahlen, sich „über Gebühr“ expandiert hat, ist ja wohl nicht zu leugnen – trotz aller Bemühungen, die in den Monatsberichten der BdL angestellt werden, um durch geschickt gruppierte Zahlen (für einzelne oder mehrere Monate) und deren Vergleich mit der Vorjahrsentwicklung den Stand der Dinge zu bagatellisieren. Bei solchen Vergleichen wird dann auch gerne „übersehen“, daß die Umwandlung kurzfristiger in mittel- und langfristige Kredite bereits in vollem Gange ist, daß also fortlaufend eine Konsolidierung von Bankschulden (auch durch die Kapitalerhöhungen der Gesellschaften) erfolgt, die „von Rechts wegen“ zu einer Verringerung der kurzfristigen Wirtschaftskredite der Banken führen müßte, oder doch wenigstens zu einer spürbaren Verlangsamung des Zuwachstempos, über längere Zeitspannen. Mit dieser Feststellung befinden wir uns übrigens in ausgezeichneter Gesellschaft. Denn: