In Deutschland liebt irian wieder die öffentlich Gespräche. Einer Zeit, die von Bildern erdrück und in Monologen stumm wird, bedeutet das Zuhörgn im Gespräch ein<jn Weg zwji Du, die Ausein andersetzufig is Wort eine geistige Aktivierung des Ich. Aber es muß ein "Gespräch sein. Die Ratsversamunlung der Primitiven schafft mit ihrem "Palaver" ein Ventil nur für Emotionen. Vor dieser Alternative sah man sich beim 1. Darm ter. Vor 1500 bis 18QQ Zuhörern leitete drei Tage lang Gustav Rodclf Sellner ein Theaterparlament, in dem Redetf und Diskussionsreden gehalten wurden. Ein Gespraeh fand nicht statt. Diese Darmstädter Institution hat sich an den Rand ihres Rums gebra<ht, Das ist die Schuld ihrer Leitung. Bei den jlyiispäwchön Gesprächen" der Ruhrfestspiejf ha| m 9a jfSss Gegenteil erlebt. Sie wurden eisige Jhr esuulTeSjeÄt; aber ihre Erinnerung ist so kfeeaihg Äebliebej, dß die JRuhrfestspigJe 1955 unter 4eÄüruck deipf fentlichkeit daa Europäische Gespräch wieider aufnehmen wollen. Auch die öffentliche Diskussion ühgr Tennessee Williams r die wir kürzlich an dieser Stelle berichtetet, leistete durch das dialektische Gesprä ghsYerfahrto Wesentliches zur geistigen Erhellung eines Wertes, und für die Theaterpraxis. In Parmsiadt wärei dafür, ebenfalls alle Voraussetzungen gegeben gewesen, sogar in außerordentlichem Maß?. Aber nan machte sich die. Sache zu leicht. Einep Haufen gescheiter Leute zusammenrufen, ihm einige zus s£nmenh angieße (ind schlecht placierte Referate vorsetzen und dann erwarten, daß sich aus der Meinmapßerung ein "Gespräch" ergebe, das hieß, ein Paaver entfesseln. Angesichts solcher Ordnungsloslgseit zogen es manche, die offiziell da waren, vcjfc, überhaupt zu schweigen, andere zogen sich schnell arfuck. Die Divergenz in der verantwortlichen Leitwurde leider nicht zu klarer Kampfstellung! gebaut. Latent bezeichnete sie aber die zwei gegensätzlichen Ansichten von Wesen und Funktion des Theaters. Auf der einen Seite stand der spielende Mensch, seine Sprach, Raum- und Bewegungsordnung, also das eigentliche Theater", proklamiert schon in der Eröffnungsrede und noch einmal in einem souveränen Resümee von Emil Pretorius, dem Ehrenvorsitzenden, in den Diskussionen temperamentvoll durchgepaukt von Sellner und einer durch ihn aufgebotenen Garde von Intendanten und Schauspielern. Als Gegenpol zeichnete sich eine Gruppe ab, die "Bühne" als Instrument von Drama, Dichtung, Literatur gelten läßt. n ihrer aktuellen Zuspitzung — deutscher Autor, oderner Spielplan, Existenzbedingung für den Ttetnenschriftsteller — hätte diese Opposition jjjirch Egon Vietta klar eingesetzt werden müssen. Hem Autor der Streitschrift "Katastrophe oder Wende des deutschen Theaters" war aber schon in. der Eröffnungsfeier der Darmstädter Oberbürgermeister in die Parade gefahren. Vietta kämpfte nicht. Er überließ das Arrangement beliebiger Diskussionsreden einem neutralen Verhandlungsleiter, Carl Linfert. Dessen Geschick und Fairneß konnten nicht ersetzen, was vom Auftraggeber, der im Hintergrunde blieb, an geistiger Anordnung versäumt worden war. So triumphierte schließlich, blendend vertreten durch Oscar Fritz Schuh als Matador des letzten Tages ("Die Szene"), die Erörterung von Organisations- und Stilfragen des Theaterbetriebs. Das Fragezeichen des kritischen Geistes wurde ausgelöscht, das Spiel des schönen Scheins errang einen — Pyrrhussieg.

Zweimal war die Antithese zwischen Theater und Drama greifbar. Den einen Angriff trug Friedrich Sieburg unter dem Titel "Das Theater als Gegenstand der Kulturpolitik" vor. Von einer Hörerschaft, die den geistreichen Redner mit einem Kabarettisten zu verwechseln schien, amüReferat in gleißen:b, wie er heute ist, ifte den Tempel und Kosten als Theater im weiteren Sinne geselligen Wert merzielle Grundnd Komödianten: Routine! Sieburg siert beklatscht, sprach Abt den Bonmots dem Theate das Todesurteil. Sieburg das Museum, die auf öffentl leben, erkannte der Ko der Unterhaltung im Th zu, räumte ihr aber nur| läge ein und ermahnte j Fürchtet euch nicht hatte sich seiner "Lust äga j 4iktergang" selber so weit hingegeben, daß ese Kultur kritik eines Außenseiters bei den T&gjtetleuten nur flammende Proteste gegen t j fichlich manchmal schiefe Sicht auslöste. Siejr auch in der Diskussion recht behalten BpLjbprsdilug den Versuch, eine argumentiern |flifegenfront aufzubauen. Die Legitimation cwatersubventioner die Rechtfertigung einer $otöiFf>olitik, durch überlieferte Kunstwerke JW neue Volksschichten weitergeleitet werden, ijhttkeater als Ort (inneren Sammlung im liieStser zerstreue JJnterhaltungstechnik, die Deutbarkeit übertof ? "Wiener Werke als Lebens&yfcier eines nichtmasjealen JiÜassikerspiels — das waren die Einwände, die, "verstreut in Ditreden, die Einseitigkeit J?Ieburgs im Lauft vbfi zwei Tagen ausglichen. JJberhört wurde bei der Abwehr freilich, wovor Sieburg mit Recht, gewarnt hatt% for dem Triumph des kij j qilen Konsums Sftf ,, einer mehr und mehr wpflteten Welt, deren unscheinbaren ZTT£& Steburg die Fremttt des Individuums und des Privaten zur Gel- , tung bringen wofäjiJfn dieselbe Kerbe schlug nur noch der KompfjtRolf Liebermann. In seinem Referat über die$fLo4f ne Oper sagte er, die Kunst bleibe auch in der Demokratie Angelegenheit einer Elite. Liebermann forderte eine Erziehung, durch die gegen die massenhafte Kulturtechnik eine Elitebildung für die Kunst in der ganzen Volksbreite möglich werde Der zweite Zusamraeßuei an dem das tiefere Problem der Tagung sichtbar, heiß und schnell wieder abgeräumtwwrde, galt i Von Bert Brecht, der "eingeladen, kommen war, wurde eine schriftliche verlesen und durch Sellner, der auch Herbert Ihering "als großen Arbeiter unserer Anfänge" an den Tisch geholt hatte, ssur "Botschaft erhoben. Brecht antwortete auf die Skfs s Friedrich Dürenmatts, der vor ifpMfÄK geitftfe hatte, tsb 4as Theaterstück noch tÜi w t vofir heute stieltegeben könne (vgl. DIE ZtefT Nr. 15). Dta zer Dichter schien resignieren zu schon attsagt si, was die MenschJÖfilBllten; dm ÜearterdM4uftg werde vom Zuauer nur noch ÜÄbetiscfe;gewestet, nicht ethisch beantwortet. BrJÄfrÄI?w, daß die Erlebniskraft im TheaeftbigÄflBiipliabs, pflege er eine nichC ÄWteU4e "Pramtär%ie und" die epische Spiel eise. Sie beschreibe dfcö~" heute die Welt als veitfid nicht länger als >0pler besch Brecht indir fltt Revolution. Be sozialen und pott Jahren mit "Left Dürenmatt nen Appell im wird für Alichen er der Äranziger ie weiter, auf keise Da Kriteritim für diese Kontroverse zwischen Resignation und Aktion lieferte Reiniold Schneider. Er hatte tags zuvor einen erleuditeten Essay über den Auftrag des Dramas" verlesen "Es wird immer sein, was nicht sein darf", hieß es bei Schneider. Wo der Mensch nicht begieift, daß er seine tiefste Tragik aus eigenem nictt aufheben kann, ist kein Drama mehr möglich Dieses Urteil Schneiders setzt den tragischen Viderspruch der Existenz absolut, faßt das Drarm als metaphysisches Gleichnis auf und verlangt von der Handlung, daß überrationale Gerechtigkeit geschehe. Brecht schreibt mit unbezweifelbarer Kunst Exempel, Lehrstücke. Ihre Fiktion ist es, daß einmal ein endgültiger Zustand auf Erden eintreten könnte, in dem die Gleichung der menschlichen Existenz ohne das tragisie X aufgeht. Hier tat sich der Zwiespalt zwischen der Idee des Dramas und einer Ideologie aaf, die von politischer Eschatologie bestimmt wird. Bezeichnend für die geistige Indifferenz vieler Männer, die heute Theater machen, "war in Darmstadt die blinde Bereitschaft, Brechts Erklärung zu einer "Botschaft" zu erheben, schleunigst aber den Kopf wieder einzuziehen, als massive Einwände gegen diese Erklärung als einer politischen Eemonstration erhoben wurden "Die Politik des Geistes" auszutragen, hätte dagegen einen Progrjmmpunkt des Gesprächs erfüllt.

Hier brach der Kongreß innerlich auseinander. Die Männer, die schließlich so etwas wie einen äußeren Erfolg davontrugen, die "Tl eatralen", Effektes willen den Atheisten Sartre zur Diskussion stellen", den Kommunisten Brecht einmal verbannen, einmal verhimmeln, sie wollen unter Berufung auf den "Menschen", den sehr bezeichnend der gewandte Schauspieler Will Quadflieg mit dem Schauspieler verwechselte, das Theater, nichts als das Theater. Reinhold Schneider, der unverhofft das Bedeutendste auf dieser Tagung ausgesprochen hatte, bezeichnete es als Aufgabe des Theaters, das Drama darzustellen. Ziel eines Spielplans sei "das Dramatische", kein bestimmter Inhalt des Dramas. Aber das deutsche Drama müsse aus der Geschichte der Stunde entstehen, es ist noch nicht da, sagte Schneider. So machen wir vorläufig weiter "Theater".

Das Anschaulichste aus diesem Bezirk war in Darmstadt abseits der Redehalle auf der Mathildenhöhe aufgebaut. Es ist die Ausstellung "Theaterbau". Wichtiger als der große historische Teil ist die Fülle von Plänen und Modellen, ausgeführten und abgelehnten, mit denen moderne Archifpkten Theater als soziale Wirklichkeit und künstlerische Möglichkeit darstellen. Der Initiative von Prof. Bartning und Oberbürgermeister Dr. Engel ist die Hoffnung zu danken, daß Ende Mai das Darmstädter Gespräch noch einen konkreten Nachtrag findet. Werner Kalimorgen hatte den Bauherren zugerufen: Geben Sie uns keine Gedankenfreiheit, sondern die Bindung eines Auftrags. Das soll versucht werden. Jobannes Jacobi