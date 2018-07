In ihrem Geschäftsbericht für 1954 zeichnet die Bank deutscher Länder das Bild einer Konjunktur, wie man es sich schöner kaum noch vorzustellen vermag. Die Kapitelüberschriften allein besagen schon alles. So wird gesprochen von einer anhaltend starken Expansion, von der Ausschöpfung der Arbeitskraftreserven, von anhaltendem Exportanstieg – als der Haupttriebkraft –; weiter heißt es: „privater Verbrauch folgt dem Aufschwung“ und: „öffentliche Kassenüberschüsse wirken leicht dämpfend“.

Ein solcher Zustand ist zu schön, als daß er von Bestand sein könnte. Gerade nüchtern und kühl rechnende Wirtschaftler können ein Bangen’ vor einem Konjunkturrückschlag nicht ganz verbergen. Auch die Bank deutscher Länder schaut laufend nach Gefahrenquellen; sie sucht den Horizont ab, ob sich nicht doch schon an irgendeiner Stelle die ersten Anzeichen von Gewitterwolken bemerkbar machen. Sie weiß zu genau, daß jede stärkere Expansion von Gefahren umlauert wird, und daß deshalb, vor allem auch in guten Zeiten, Aufmerksamkeit am Platze ist. Wer den umfangreichen Geschäftsbericht durchblättert, findet, daß es im Grunde zwei Momente sind, die die Notenbank heute beunruhigen. Sie weist darauf hin, daß sich im abgelaufenen Geschäftsjahr das Preisklima merklich gewandelt hat. Zwar sei es nirgends zu Preissteigerungen gekommen, die sich mit denen der Korea-Hausse hätten vergleichen lassen; im Gegenteil, es zeige sich eine relativ große Stabilität, die um so bemerkenswerter sei, als die Industrieproduktion seit 1951 um nicht weniger als 31 v. H. gestiegen ist. Eine solche Expansion sei früher aber in der Regel von merklichen Preiserhöhungen begleitet gewesen. Dann aber heißt es im gleichen Atemzuge, es dürfe nicht übersehen werden, daß sich aus Preissteigerungen, die zunächst sehr beschränkt und unbedeutend erscheinen, heute leichter als früher breitere und nachhaltigere Tendenzen entwickeln können, weil mit der Konjunktur „die Preissensibilität gewachsen ist und das Gewicht der Interessentengruppen, die auf eine Verbesserung ihrer Marktchancen sehr schnell mit Preisforderungen reagieren, während sie sich Preissenkungen zäh widersetzen, aus vielen Gründen zugenommen hat“.

Mit diesem Satz hat die Bank deutscher Länder den Finger auf den neuralgischen Punkt unserer augenblicklichen Wirtschaftssituation gelegt. Diese Ausführungen enthalten eine Warnung, die nicht unbeachtet bleiben sollte, da sonst die Wirtschaft mit Heller und Pfennig für das, was kommt, zahlen muß.

Preiserhöhungstendenzen können aber nur wirksam werden, wenn die Volkswirtschaft aus sich heraus Hausse-Tendenzen entwickelt. Entsprechende Gefahren sieht die Bank deutscher Länder – und das ist nun das Gefahrenmoment Nr. zwei – im öffentlichen Bereich. Sie weist darauf hin, daß vom konjunkturpolitischen Standpunk: aus die anhaltende Überschußbildung von Kassenreserven bei der öffentlichen Hand kein Nachteil war. Ohne sie wären die Tendenzen zu einer – mindestens partiellen – Übersteigerung der Konjunktur aller Wahrscheinlichkeit stärker gewesen. Die Kassenreserven, die sich so in der zurückliegenden Zeit als eine Konjunkturbremse erwiesen haben, können morgen aber einen Motor bilden, der das Expansionstempo auf höchste Touren treibt Jene Kassenreserven, die überwiegend auf den Besatzungshaushalt zurückgehen, werden nämlich spätestens mit der Ausrüstung deutscher Truppenkontingente ihr Ende finden. Die Besatzungsmächte dürften dann zur Bestreitung ihrer Staticnierungskosten im wachsenden Maße auf die früher aufgelaufenen Mittel angewiesen sein. „Spätestens von diesem Zeitpunkt an“, schreibt die Bank deutscher Länder, „wird es dann durchaus möglich, ja, nach dem derzeitigen Stand der Dinge sogar wahrscheinlich sein, daß neben den laufenden Etatmitteln, die für die deutsche Verteidigung aufgewandt werden, auch noch beträchtliche Beträge aus den Besatzungskostenreserven in den Verkehr strömen und die Konjunktur damit ebenso intensivieren, wie sie in den letzten Jahren dämpfend auf sie gewirkt haben.“ Wenn die Gefahren, die einer Währung und der Konjunktur drohen, in ihiem inneren Wesen erkannt sind, dann und damit im allgemeinen auch bereits die Mittel bestimmt, die angewandt werden müssen, um einer ungünstigen Entwicklung entgegenzuwirken.

Der Zentralbankrat hat die langanhaltende Periode schönen Wetters dazu genutzt, um das Instrumentarium seiner Kreditpolitik zu schärfen. Er hat die Landeszentralbanken veranlaßt, die Refinanzierungslinien der einzelnen Geschäftsbanken zu überprüfen und sie dabei im Schnit: zurückzuführen. Weiterhin wurde der Diskontsatz auf ein Niveau herabgedrückt, wie es seit der Jahrhundertwende in Deutschland nicht wieder bestanden hat. Mit den Mindestreservesätzen ist die Bank deutscher Länder nahezu an die unterste Grenze herangegangen. Dadurch ist die Möglichkeit geschaffen worden, durch Erhöhung der Sätze fast drei Mrd. DM Notenbankgeld aus dem Umlauf zu ziehen. Schließlich sind die Verhandlungen zwischen dem Bundesfinanzministerium und der Notenbank endlich unter Dach und Fach gebracht, wonach über die Umwandlung von zwei Mrd. DM Ausgleichsforderungen in Schatzanweisungen – dem Zentralbankrat das Instrument der Offenmaiktpolitik an die Hand gegeben wird.

Alle diese kreditpolitischen Mittel kann man einzeln oder, was in der Regel der Fall sein wird, kombiniert ansetzen. Dabei können Effekte in einer Größenordnung erzielt werden, die auch einer stark überhitzten Konjunktur gerecht werden. Wenn trotz aller seiner Möglichkeiten der Zentralbankrat bisher untätig geblieben ist, so wird man dies als eine Demonstration seiner Stärke zu werten haben, die es ihm erlaubte, kleinere konjunkturelle Bewegungen, so wie wir sie um die Jahreswende erlebt haben, sich selbst auspendeln zu lassen – trotz „bedenklicher Spannungen hie und da“,trotz eines „Auftragsbooms“ (bei Grundstoffen und Investitionsgütern) mit (teilweise) „aufgeblähten Aufträgen“.

Sollte aber die Expansionsentwicklung ein Maß annehmen, das mit der Kraft der deutschen Wirtschaft nicht mehr in Einklang zu bringen ist, dann wird – darüber kann kein Zweifel sein – die Notenbank so scharf eingreifen, wie es notwendig ist, um die expansiven Bewegungen wilder zu normalisieren. Kreditpolitische Maßnahmen aber sind immer hart, weil sie die einzelnen Unternehmen zu Entschlüssen zwingen, die ihnen im gegebenen Augenblick alles andere als angenehm sind. Deshalb ist auf jeden Fall schon heute derjenige klug, der Warnungen der Notenbank, vor allem solcher Art, wie sie eingangs dargestellt wurden, nicht überhört. Waldemar Ringleb