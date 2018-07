z. m., Fürth

Einen geharnischten, aber vergeblichen Protest über die

Werbemethoden einer Nürnberger Möbelfirma haben die Fürther Möbelhändler bei ihrem Stadtrat eingelegt. Die Nürnberger Firma ließ nämlich in Fürth einen gemieteten Elefanten auf ihren öffentlich ausgelegten Matratzen herumtrampeln, um damit die Strapazierfähigkeit zu beweisen. Das gelang „Jumbo“ zur allgemeinen Freude der Passanten auch vortrefflich, doch waren die Fürther Möbelhändler über „Jumbos“ Trampeleien endgültig verbittert, als der Stadtrat ihren Protest zurückwies. Sie schritten also zur Selbsthilfe und fuhren ihre Möbelwagen auf, um den Elefanten nervös zu machen. Flugblätter mit der Aufschrift: „Was die Nürnberger können, können die Fürther schon längst“, sollten die Passanten auf den Zweck der Störaktion aufmerksam machen. Der Dickhäuter war aber keineswegs aus der Ruhe zu bringen, sondern trampelte weiter für seine Nürnberger Auftraggeber auf Nürnberger Matratzen in Fürth herum.