Von fast allen Banken von Rang liegen nunmehr die Bilanzen für 1954 vor. Sie zeigen eine Ausweitung um etwa 10 v. H. bis 35 v. H. und – zieht man etwas Bilanzoptik ab – eine Ausdehnung der realen Geschäftstätigkeit um 7 v. H. bis 24 v. H. Ohne Zweifel ist diese Geschäftserweiterung auch von gestiegenen Erträgen begleitet worden. Freilich sind die gelegentlich zu hörenden Vermutungen über den Umfang der Gewinnsteigerungen weit übertrieben – wenn auch von den Banken nicht in Abrede gestellt wird, daß 1954 recht befriedigend verdient worden ist. Daraus ziehen aber die Kreditinstitute auch die notwendigen Schlußfolgerungen. So hat in der letzten Hauptversammlung der Hamburger Kreditbank (20. April) Direktor Rinn klar zum Ausdruck gebracht: „Ich stehe nicht an, zu sagen, daß hinsichtlich der Ertragseite ein recht befriedigendes Jahr hinter uns liegt. Dies gab uns die Möglichkeit, beginnend mit einer Senkung bei den Außenhandelsgebühren und bei den Effekten-Provisionen, die Preise für unsere Dienstleistungen einer Prüfung zu unterziehen.“

Diese „Preise“sind also in Bewegung. Zunächst sind erhebliche Gebührenermäßigungen und -aufhebungen im Außenhandelsgeschäftzu verzeichnen: 1. Fortfall der Gebühren in Zusammenhang mit dem Einfuhranrechtverfahren mit Wirkung vom 31. März 19542. Fortfall der Bearbeitungsgebühr für Anträge im Einfuhrverfahren mit Wirkung vom 31. August 1954, die bis dorthin je 2 DM bis 10 DM bei Einkaufsermächtigungen und 1/2 pro Mille bei Einfuhr- und Zahlungsbewilligungen betragen hatte; 3. Aufhebung der Gebührenteilung zwischen den Außenhandelsbanken bei einfachen Zahlungen in D-Mark und Währung ins Ausland und aus dem Ausland von 1/2 pro Mille Bearbeitungsgebühr und 3/4 pro Mille Devisenprovision oder Verrechnungsgebühr mit Wirkung von Jahresultimo 1954 t 4. Fortfall der Prüfungsgebühr für unsichtbare Einfuhren in Höhe von 0,50 DM bis 3 DM Je Vorgang mit Wirkung vom 15. Februar 1955; 5. Aufhebung der Gebühren für Transithandelsgeschäfte in Höhe von 5 DM bis 10 DM je Stück zum gleichen Zeitpunkt; 6. Fortfall der Prüfungsgebühr für Zahlungen im Rahmen des Londoner Schuldenabkommens in Höhe von 0,50 DM bis 3 DM je Vorgang 7. Aufhebung der Gebühren beim Devisenbetriebsfonds verfahren 8. Fortfall der Verfügungsgebühr bei Loro-Valuta-Konten; t 9. Aufhebung der Berechnungsgebühr bei allen Zahlungsabkommen im Ausland in D-Mark.

Auf dem Gebiet der Effekten-Provisionen sind ebenfalls Ermäßigungen eingetreten, und zwar zum 1. April 1955. Seitdem sind die Provisionskosten bei Aktien um 20 und bei Rentenwerten um 10 v. H. (für Käufe und Verkäufe) gesunken.

Diese Senkung oder Aufhebung von Gebühren wird nicht ohne Einfluß auf die Gewinnbildung bleiben. Dabei besteht noch immer die Vorstellung, daß die Zinsspannen der Banken zu hoch seien. Unter Zinsspanne versteht man die (durchschnittliche) Differenz zwischen den gezahlten Haben-Zinsen und den vereinnahmten Haben-Zinsen zuzüglich Provisionen (– die gelegentlich vertretene Meinung, daß die Provisionen bei der Errechnung der Zinsspanne nicht berücksichtigt werden, ist also nicht zutreffend). Die Zinsspanne beträgt nicht, wie gelegentlich geschätzt wird, durchschnittlich 2,5 v. H., sondern überschreitet (im Schnitt) 2,2 v. H. nicht; sie mag, bei vielen Banken an der Grenze von 2 v. H. liegen. Die Zinsspannen sind damit geringer als in der Vorkriegszeit. Noch 1932 hatte ein Enquête ergeben, daß als Mindestzinsspanne der Banken 3,2 v. H. angenommen werden müßte.

In der Spannen-Diskussion geht es vorwiegend um die Kreditprovisionen. Hierbei darf nicht vergessen werden, daß diese immerhin das Kreditrisiko zu decken haben. – Die „Diskussion“ hat zumindest ein Gutes: sie zeigt, daß auch die Banken der Mengenkonjunktur unterworfen sind. Die zufriedenstellenden Bankabschlüsse während des letzten Jahres sind ausschließlich auf die Ausdehnung des Geschäfts, somit auf erhöhte Leistungen der Banken zurückzuführen, nicht aber auf erhöhte Preise für die Einzelleistung. Selbstverständlich sieht der Bankkunde, daß er auf Termineinlage etwa 2 1/2 v. H. erhält, ein Barkredit ihn dagegen zumindest 7 3/4 v. H. kostet. So errechnet er eine Zinsspanne von rund 5 v. H. Aber durch das Halten von Mindestreserven und durch den „Block“ der Ausgleichsforderungen bleiben fast 20 v. II. der Aktivseite einer Bankbilanz ertragslos oder bringen doch nur geringe Erträge, Etwa weitere 35 v. H. des Aktivgeschäfts der Banken beruhen auf dem Wechselgeschäft, wo die Kreditsätze an den Diskontsatz (3 v. H.) gekoppelt sind, so daß der Wechselschuldner weitaus geringere Kosten als der Barkreditschuldner zu tragen hat. Dieser Aufriß des Aktivgeschäfts einer Bank zeigt, daß die Debitoren, das sind die Bar- und Akzeptschuldner, im allgemeinen nicht mehr als 30 v. H. bis 35 v. H. des aktiven Bankgeschäfts ausmachen, so daß die generelle Feststellung, die Barkreditsätze seien für den Ertrag bestimmend, also nicht zutreffend ist. W.