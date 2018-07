Was mag wohl der Grund sein, daß wir der griechischen Mythologie gegenüber der germanischen zu allen Zeitein, abgesehen von einzelnen kurzen Perioden, den Vorzug gegeben haben? Denn sowohl diese wie jene ist ein Bestandteil unserer abendländischen Geistesgeschichte. Und dennoch rangiert gerade die Sagenwelt, die uns nicht nur geographisch näher ist, an zweiter Stelle. Nun hat es ein Autor, von dem man es am wenigsten erwartet hätte, gewagt, diese Sammlung germanischer Mythen aus dem bloßen wissenschaftlichen Bereichs zu lösen, um sie einem breiten Leserkreis zugänglich zu machen.

Herrmann Mostar: „Bis die Götter vergehen“, Scherz & Goverts Verlag, Stuttgart, 159 Seiten, 6,80 DM.

Damit hat Mostar sich eine Aufgabe gestellt, deren man sich nicht en passant entledigen kann, zu deren Bewältigung es vielmehr eines ziemlichen Aufwandes an eigenschöpferischer Kraft und vor allem eines tiefen Verständnisses bedarf. Vielleicht ist sich der sonst so sehr bewußte Mostar der Größe dieser Aufgabe nicht genug bewußt geworden. Gewiß, er hat die Sagen der Edda in „freier Darstellung nacherzählt“, und daß das in „sinnfälliger Weise und in der Sprache von heute“ geschehen mußte, versteht sich von selbst. Er hat es auch verstanden, seinen Sprachrhythmus dem der Edda anzugleichen, womit sofort eine unmittelbare assoziative Beziehung zu dem mythischen Thema hergestellt wird. Andererseits wird man den Eindruck nicht los, daß der Stoff im ganzen den Autor noch allzusehr beherrscht hat, und nicht der Autor diesen immerhin gewaltigen Stoff. Aber wird sich je ein Autor dem überwältigenden Eindruck dieser großartigen Göttergeschichten so weit entziehen können, daß ihm nicht mehr die Ehrfurcht die Feder führt, sondern ein mehr oder weniger kaltschnäuziger Intellekt? Zudem wäre das letztere auch wohl weniger zu wünschen. Mostar selbst sagt: „Gewiß ist aber, daß alles, was wir Heutigen zur Edda zu sagen haben, wenig wiegt gegenüber dem, was die Edda uns Heutigen zu sagen hat.“ Dazu hat Mostar seine Darstellung erfreulicherweise von früheren, beinahe als tendenziös anzusprechenden Deutungen, von Pathos und Heldenmythos, befreit. Dadurch wird die darin enthaltene, auch heute noch gültige Symbolik so deutlich, daß sie uns eine um so größere Bewunderung abnötigt. Nun, alles in allem ist das Buch durchaus als ein geglückter „erster Versuch“ anzusehen, „die Götterwelt dem Leser von heute“ nahezubringen. g. b.