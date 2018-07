e. n., Neu-Ulm

Die Oberrealschule in Neu-Ulm verursachte kürzlich eine kleine Elternrevolution, als in 50 bis 77 Prozent der Halbjahreszeugnisse ein „Vorrücken gefährdet“ oder „sehr gefährdet“ stand. Gleichzeitig waren von den 123 Sextanern, die im September gestartet waren (Bayerns Schuljahr beginnt im September), 27 verständigt worden, daß sie das Probehalbjahr nicht bestanden hätten, obwohl viele der betroffenen Eltern durchschnittliche oder gute Leistungen ihrer Kinder beobachtet hatten. Einer der betroffenen Väter reiste, nachdem die erste Instanz, das Schuldezernat der Regierung Schwaben in Augsburg, seine Beschwerde „endgültig abgelehnt“ hatte, nach München ins Kultusministerium. Oberstudiendirektor Büttner erwies sich als vorbildlich unbürokratisch, ließ sich die schriftlichen Arbeiten der Schüler kommen, besichtigte die Schule und hatte eingehende Aussprachen mit den Lehrern, dem Elternbeirat und dem Stadtoberhaupt. Jetzt erhielt der Vater folgenden ministeriellen Bescheid: „Der Beschluß des Lehrerrates der Oberrealschule Neu-Ulm vom 28.1. 1955 über das Nichtbestehen der Probezeit des Schülers X und der Bescheid des ministeriellen Beauftragten für das höhere Schulwesen in Schwaben vom 11. 2. 55 werden aufgehoben. Der Schüler ist berechtigt, im Schuljahr 1954/55 weiterhin die 1. Klasse der Oberrealschule zu besuchen.“

Durch diesen Bescheid fühlen sich nun wiederum die Lehrer vom Ministerium in ihrer Autorität geschwächt. Da der Sohn des couragierten Vaters nicht der Beste unter den zurückgewiesenen Kindern war, bliebe noch mehreren andern Eltern der Weg der Beschwerde. Allerdings haben sie alle schon andere Lösungen gefunden, da sich in Ulm, am andern Ufer der Donau, immerhin noch gute Möglichkeiten, mit Schuljahrsbeginn im Frühjahr, bieten. Sollte diese Tatsache, so argwöhnen die Neu-Ulmer Eltern, ein Grund sein für die scharfe Auslese an der einzigen Neu-Ulmer höheren Schule? Denn in Bayern (Neu-Ulm) gibt es Schulgeld- und Lehrmittelfreiheit für in Bayern lebende Kinder. In Württemberg (Ulm) auch für Württemberger nicht.

In einer überfüllten Elternversammlung, bei der auch die Lehrerschaft anwesend war, wurde versichert, daß die zahlreichen „Gefährdet“-Vermerke nur als Warnungen aufzufassen waren und die Schlußzeugnisse im Juli im allgemeinen besser ausfallen dürften. Außerdem wurde die automatische Vorlegung sämtlicher Klassenarbeiten zu Hause, die in Bayern sonst nicht üblich ist, zugesichert, um in Zukunft die Eltern besser über die Leistungen ihrer Kinder auf dem laufenden zu halten.