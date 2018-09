Inhalt Seite 1 — Pyrmont: Ein Badeort in der Literatur Seite 2 Auf einer Seite lesen

Pyrmont hat seinen Ruhm, den ihm der folgende Artikel durch die Literatur mehrerer Jahrhunderte bestätigt, bis in unsere Tage erhalten und vermehrt. Die Heilerfolge seiner „klassischen“ Kurmittel, zu denen sich seit 1950 als neue und schon sehr bewährte Einrichtung CO 2-Quellgas-Bäder (Kohlensäuregas) gesellten, die moderne Bequemlichkeit seiner Kureinrichtungen haben heute wenig Ähnlichkeit mit den Gewaltkuren von einst. Den jetzt wie damals zur Erholung gehörigen wichtigen Müßiggang unterbricht nur heute gelegentlich ebenfalls zur Kur gehöriges Unterhaltungsprogramm.

Kaum ein Badeort der Welt kann sich eines so umfangreichen literarischen Niederschlags rühmen wie Pyrmont. „Es würde überflüssig seyn“, schreibt der berühmte Arzt Hufeland in seiner im Jahre 1815 herausgebenen „Praktischen Übersicht der vorzüglichsten Heilquellen Teutschlands“, etwas zur Empfehlung dieses göttlichen Heilquells sagen zu wollen, dessen Lob in hundert Büchern und, was noch mehr sagen will, in so viel tausend Herzen mit unvergänglichen Zügen der Dankbarkeit eingeschrieben ist.“ Aus den hundert Büchern, die zu Hufelands Zeit über Pyrmont vorlagen, sind inzwischen mehr als fünfhundert geworden, die sich mit diesem „Arzneitiegel der Natur“ befassen, wie Herder Pyrmont nannte.

Das älteste mir vorliegende Buch über Pyrmont erschien im Jahre 1556: „Gründlicher vii warhafftiger Bericht von dem new gefundenen wunder Brunnen in der Graffschafft Spiegelberg, zwomel weges gelegen von Hamelen an der Weser.“ Als schon 1597 ein neues Buch über Pyrmont herauskam, bestand schon keine Veranlassung mehr, die Lage des Ortes noch besonders zu erläutern.

Welche Gewaltkuren die Besucher der Gesundbrunnen früher über sich ergehen ließen, das möge der heutige Badegast bei dem Verfasser der „Kurtzen Beschreibung des Pyrmontischen Saur-Brunnens“ von 1670 nachlesen. „Junge und starcke Personen, wann es die Kranckheit erfordert, können des Tages zweimal–morgens um sechs, nachmittags um drei oder vier Uhr – baden, also daß sie auch anfangs eine Stunde drin verbleiben, und allemal mit einer halben Stunde auffsteigen, bis sie uff drei Stunden kommen seyn, und dabei sechs Tage verharren, hernach auch wie sie auff, also sollen sie wieder absteigen.“ Angesichts dieser Anforderung an die Badegäste war es wahrlich angebracht, „alten Männern und Weibern, wie auch sehr bresshafften und gantz abgematteten Leuten“ den Rat zu geben, überhaupt nicht zu baden.

Das „klassische Jahrhundert“ der Pyrmonter Literatur wurde mit einem lateinischen Werk „Acidulis Piermontanis“ eingeleitet. Ihm folgte 1704 das „von einem kundtbahren Westpfälinger“ geschriebene Werk „Perpetuum Mobile Pyrmontanus Aestivum“, mit dem Untertitel: „Das ist wahre Abbildung der Brunnen-Gesellschaft und des angenehmen Gekrümmeis und Gewümmels so bey dem Sauer-Brunnen zu Pyrmont in Westpfalen diesen Sommer der Apollo im Traum wahrgenommen.“ Im Jahre 1706 berichtet Sigismund Beermann, daß die Pyrmonter Heilquelle „zu Anfang des 16ten Seculi, Anno 1502, auch schon von Standespersonen besuchet worden und zur Gesundheit gebrauchet, in der Mitte aber dieses Seculi soll er nach Büntings Bericht sehr frequentiret worden seyn, daß auch, wie er schreibet, sein Nähme und Würde nicht allein in Teutschland, sondern in allen umliegenden Provintzien durch die gantze Christenheit in Hispanien, Franckreich, Engelland, Norwegen, Schweden, Dennemarck, Polen, Ungarn und ganz Italien berühmt und seiner Tugend halber überaus bekandt und ruchbar worden.“ Seinen Auskünften nach kann auch die Trinkkur damals keine Erholung gewesen sein: „Am besten ist, wenn man des Morgens um oder ein wenig vor 6 Uhr zu trincken anfange, wann zwei a drei Gläser getruncken, eine Viertel-Stunde spatzieren gehe, hernach wieder so viel trincke, und denn mit selbigem und dem spatzieren umwechsele, bis die gantzte Portion getruncken, weiches innerhalb zwey Stunden füglich geschehen kann.“

In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, als die unverheirateten Pyrmonterinnen, wie aus einem waldeckischen Rechnungsbuch hervorgeht, noch fünf Taler Strafe zahlen mußten, wenn sie sich „von einem Brunnengast schwängern“ ließen, gab der Badearzt Dr. Johann Seip das erste wissenschaftlich fundierte Buch über Pyrmont heraus. Es hatte den Titel „Beschreibung der Pyrmontischen Mineralwasser und Stahlbrunnen, derselben Historie, mineralischer Gehalt, Arzeneykräfte, Gebrauch und Nutzen, beydes vom Trinken und Baden“. 1784 erschien in Leipzig eine neue Beschreibung Pyrmonts, die „Sr. Majestät dem Großbritannischen König gewidmet“ war und den „Königl. Großbrit. Hofmedicus zu Hannover“ Heinrich Marcard zum Verfasser hatte. Von den fast 700 Seiten dieses Buches befaßt sich nahezu die Hälfte mit der Geschichte, den Merkwürdigkeiten und den Kureinrichtungen Pyrmonts. Der zweite Teil handelt „von den Krankheiten, bei welchen der innerliche Gebrauch des Pyrmonter Wassers von wahrem Nutzen ist“. Dieses Buch wurde 1785 ins Französische übersetzt.

Marcard berichtet gewissenhaft über den Tageslauf des Brunnengastes: „Um neun Uhr sieht man an allen Enden oder in der Allee kleine Gesellschaften, die sich zusammen setzen, das Frühstück miteinander zu verzehren, wozu der Brunnen mehrenteils ein solches Verlangen erweckt, daß man kann die vorgeschriebene Stunde damit warten kam. Gegen diese Zeit pflegt nun auch das große Fiühstück anzufangen, wo in der Allee an einer langen Tafel unter dem Schatten alter Linden sich der größte Teil der besten Gesellschaft von Pyrmont beysammen niederläßt. Keineswegs aber sind hier alle beysammen, die zur guten Gesellschaft mit Recht gezählt werden müssen, so wenig als jedermann, der hier mit sitzt, deswegen auch unfehlbar zur guten Gesellschaft gehört; auf bey den Seiten finden tausend Ausnahmen statt. Eine kleine Beschwerde ist es, daß jedesmal Einer aus der Gesellschaft dieses Frühstück giebt, und die Mühe des Einladens dazu auch hat.“