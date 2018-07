Inhalt Seite 1 — Sie darf nicht schlagen, wenn... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Lehrer beleidigt den Vater, wenn er das Kind in Gegenwart des Vaters schlägt. In Gegenwart des Vaters hat der Lehrer sein Züchtigungsrecht. (Oberlandesgericht Koblenz in der Begründung zum Urteil vom 25. November 1954.)

Du olle Knolle, was fällt dir ein, ich komme überhaupt nicht mehr in die Schule!“ entgegnete der achtjährige Arnold der Lehrerin Doris W., als sie ihn in der Rechenstunde zur Aufmerksamkeit ermahnt hatte. Daraufhin erteilte die 27jährige Doris dem Jungen einige Schläge mit dem Zeigestock auf die Stelle, auf der er soeben gesessen hatte. Am nächsten Tag erschien der Vater mit seinem Filius bei der Lehrerin und fragte, ob sie seinen Sohn geschlagen habe? Doris bejahte. „Nun erzähl du, wie war das gestern in der Rechenstunde“, wandte sich der Vater an seinen Sprößling. Arnold gab eine unrichtige Darstellung, er verschwieg vor allem seine freche Äußerung gegenüber der Lehrerin. Doris W. erhielt, als sie ihrerseits über den Fall berichten wollte, folgende Erklärung des Vaters: „Ich glaube meinem Sohn, auf Ihre Darstellung kann ich verzichten.“ Aufgebracht über die unrichtige Schilderung des Jungen versetzte die Lehrerin Arnold eine Ohrfeige – obgleich sie wußte, daß er bei einem Verkehrsunfall einen Schädelbruch erlitten hatte. Erbost schlug darauf der Vater der Lehrerin ins Gesicht. Er verbat sich jede weitere körperliche Züchtigung seines Sohnes und verließ, das Kind an der Hand, die Schule. Das geschah am 23. Februar 1954.

Das Amtsgericht verurteilte den Vater wegen vorsätzlicher leichter Körperverletzung zu 30 DM Geldstrafe, ersatzweise zu sechs Tagen Gefängnis. Als die Strafkammer die Berufung des Vaters verwarf, legte der Angeklagte Revision ein. Das Oberlandesgericht hat auf die Revision hin das Urteil (im Strafausspruch) aufgehoben.

Die Begründung läßt die Sache von ganz anderer Seite sehen: die Ansicht der Strafkammer, der Lehrerin habe ein Züchtigungsrecht zugestanden, wurde als nicht haltbar befunden. Es bleibt offen, ob die während des, Unterrichts erteilten Stockschläge zu den „Ausnahmefällen“ zu rechnen sind, in denen dem Lehrer das Züchtigungsrecht zugesprochen werden kann – auf keinen Fall durfte sie den Knaben schlagen, als der Vater sie mit dem Kind aufsuchte.

Grundsätzlich ist es das Recht und die Pflicht der Eltern, die Kinder zu erziehen – nur daneben, und zwar nur im Erziehungsbereich der Schule, besteht Erziehungsrecht und -pflicht des Lehrers, Also gilt das Erziehungsrecht des Lehrers außerhalb der Schule nur dann, wenn die Kinder nicht von den Eltern beaufsichtigt werden. Als Arnold der Lehrerin neben seinem Vater gegenüberstand, war er unter elterlicher Aufsicht und unter seinem Schutz (zwar im Gebäude der Schule).

Er war ihr jetzt nicht als Schüler anvertraut, daher hatte sie kein Recht, ihn zu züchtigen.

Aber auch der Vater hatte rechtswidrig gehandelt. – Da sich sein Sohn nicht in einer Nothilfelage befunden hatte (§ 53 StGB), galt auch nicht, daß er „in Bestürzung das erlaubte Maß der Nothilfe überschritten habe“. Dafür fand sich aber ein anderer helfender Paragraph. Bei dem Urteil hatte man den § 233 nicht geprüft, nach welchem der Richter eine mildere Strafe eintreten lassen oder von Strafe absehen kann, „wenn eine Beleidigung mit einer leichten Körperverletzung auf der Stelle erwidert wird“. Arnolds Vater war in seinen väterlichen Selbstgefühlen gekränkt worden, da sich die Lehrerin in seinem Beisein über sein Erziehungsrecht hinwegsetzte. Diese ihm zugefügte Beleidigung hat er durch eine Ohrfeige mit einer „leichten Körperverletzung auf der Stelle“ beantwortet: also sind die Voraussetzungen für § 233 erfüllt.